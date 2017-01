“Estamos ante un mundo multipolar a pesar de las políticas, mecanismos y agresiones de EEUU para intentar mantener su hegemonía”, afirma el abogado y analista internacional

Carlos Díaz

“Venezuela no está aislada a escala internacional, somos paradigma gracias a nuestra Constitución y al respeto a los derechos humanos y las libertades públicas. Estamos muy lejos de ser la nación que la derecha quiere vender en el exterior”, asegura Raimundo Kabchi, abogado y analista internacional, en entrevista con “La Razón”.

Destaca que, por primera vez, el país tiene más de 100 embajadas y, asimismo, relaciones diplomáticas con 180 de las 195 naciones del planeta. “Ejercemos las presidencias de Unasur, legalmente la de Mercosur y también del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). De igual manera, somos miembro de los consejos de Seguridad, Económico y de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ¿Cómo entonces podemos estar aislados?”, afirma.

“Hay una guerra petrolera en contra de Venezuela”

Kabchi señala que Venezuela es objeto de un ataque para perjudicar los precios de petróleo y generar desinformación sobre la realidad nacional. “Hay una guerra petrolera en contra de Venezuela, Rusia, Irán y otros países productores de crudo quienes están luchando para lograr precios equilibrados y justos, tal y como siempre lo propuso el comandante Chávez”, agrega.

Este escenario –enfatiza- sucede en medio de una ofensiva que lleva adelante el gobierno de Estados Unidos para retomar a Latinoamérica como su “patio trasero” tal y como lo consideró durante 200 años. “Recientemente, venimos de dos décadas doradas de independencia, de gobiernos progresistas, nacionalistas y socialistas, sin embargo, ahora el Imperialismo quiere volver al pasado: allí vemos lo que está haciendo la derecha en Brasil, por ejemplo”, indica.

“Vamos a un mundo multipolar”

Resalta la importancia de la XVII Cumbre del MNOAL, que se efectuó entre los días 13 y 18 de septiembre, en Margarita, Nueva Esparta. “El MNOAL es el movimiento más importante después de la ONU, porque está conformada por las dos terceras partes de sus miembros. Es un movimiento heterogéneo donde no conviven las ideologías sino una voluntad común tal y como nos une dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”, indica.

Al respecto, destaca la participación de todos los países miembros de la OPEP en dicha Cumbre. “En el año 2000 el presidente Chávez –y yo lo acompañé en esa comitiva- visitó 15 países en 9 días y en su mayoría eran miembros de la OPEP. Hubo mucho interés internacional con esta gira que logró impulsar el reflotaje de la OPEP a pesar de los problemas internos que hubo durante esos días en dicha organización. Había mucha avidez que alguien como Chávez reflotara a la OPEP”, agrega.

Kabchi afirma, asimismo, que existe un fortalecimiento de la tendencia colectiva o el mundo multipolar sobre la hegemonía unipolar que impuso el imperialismo. “Está surgiendo un mundo pluripolar y el primero en proponerlo –y esto lo digo con mucho orgullo venezolanista-, en medio de una embestida estadounidense, fue Chávez y así lo planteó en foros internacionales. Estamos ante un mundo pluripolar por más que Estados Unidos (EEUU) intente imponer sus políticas de agresión e intervencionismo. Hoy en día estamos ante un mundo multipolar a pesar de las políticas, mecanismos y agresiones de EEUU para intentar mantener su hegemonía”, afirma.

“Está surgiendo un mundo pluripolar y el primero en proponerlo fue Chávez”

“La decadencia de EEUU, además, se debe no solo a la caída de su economía, que ya no es la misma de antes, sino a las economías emergentes de China, Rusia y los demás países que integran el BRICS –Brasil, India y Sudáfrica-. Está creciendo cada vez más el intercambio comercial entre Rusia y China; y Europa, por su parte, está deseosa de salir de la tutela de EEUU”, analiza.

“Brasil, nuestro país hermano, estaba llamado a ejercer un papel importante en la región, sin embargo, pasó a ser un lacayo, entreguista y traidor con (Michel) Temer en la presidencia: cómo me duele decir que él (Temer) es de origen libanés como yo”, indica.

“Venezuela debe ejercer presidencia de Mercosur”

¿Peligra la permanencia de Venezuela en el Mercado Común del Sur (Mercosur) por no cumplir con los requisitos de adhesión que exige dicha organización y hasta tanto no se respeten los derechos humanos y las libertades democráticas?

Eso es un decir, y así lo plantearon durante las primeras de cambio. Uruguay dijo que Venezuela no había cumplido con los requisitos para ser un miembro pleno, es decir, que su posición es ajurídica. Respondo como abogado y como venezolano: como venezolano te digo que Venezuela tiene todo el derecho de ejercer la presidencia de Mercosur. Esa acusación proviene también de un Congreso donde sacaron de la Presidencia de la República a una mujer (Dilma Rousseff) que ganó con 54 millones de votos y lo más triste es que la sacaron los senadores del Congreso que fueron electos con los votos de ella. 49 de los 81 senadores tienen cuentas pendientes con la justicia. Venezuela está en su más absoluto derecho de ejercer la presidencia de Mercosur, porque así lo establecen los estatutos que rigen esta organización. Cuánto quisiera el pueblo brasilero poder disfrutar de los derechos y las libertades que están establecidas en nuestra Constitución bolivariana. Es lo mismo que pasa en Argentina, por ejemplo, cuando vemos que Macri quiere privatizar la tierra y el agua para el capital internacional. Esa acusación es falaz y no concuerda con la realidad. “¿qué interés puede tener Venezuela para presidir una organización donde tenemos a tres enemigos políticos?” No corro el riesgo de que me vayan a criticar en las filas del chavismo por esto que voy a decir, porque, además, soy más chavista que el más pintado de los chavistas y así lo seré hasta la muerte. Tampoco tengo interés en cargos ni sueldos y así le consta al Gobierno y a la oposición. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿qué interés puede tener Venezuela para presidir una organización donde tenemos a tres enemigos políticos?: Son ellos Brasil, Argentina y Paraguay. Basta que uno de ellos no esté de acuerdo para estar perdidos. Es por ello que hay interés de hacer desaparecer a Mercosur porque su meta es la Alianza del Pacífico que significa el regreso del ALCA y de que Latinoamérica vuelva a ser el patio trasero de Estados Unidos. Hoy en día hay más conciencia sobre estos temas: por ejemplo, antes sucedía un golpe de Estado y la gente se quedaba en su casa y hoy sale a la calle. Esto pasa en Caracas, Buenos Aires, en fin, el pueblo adquirió conciencia para luchar en defensa de la riqueza de la patria.

“No hay hambruna”

¿Está activada la Carta Democrática en contra de Venezuela?

No puede estar activada. El secretario general de la OEA no puede representar a esa organización menos a uno, dos o tres países: representa a todos los gobiernos o no representa a nadie. Él mismo se enclaustra en una posición absolutamente ilegal. ¿Acaso la situación de guerra en Colombia, que ocasión miles de muertos y desaparecidos, no merecía la activación de la Carta Democrática?. Este señor se ha extralimitado y no hace falta pedirle su carnet político ni su cuenta bancaria para saber en cuál bando está ni cuál es su posición. “La gente no respalda el tema de la Carta Democrática, ni la supuesta crisis humanitaria” La gente no respalda el tema de la Carta Democrática, ni la supuesta crisis humanitaria, ni tampoco la solicitud de ayuda a Estados Unidos para que traiga a sus marines y haga lo que hizo en Vietnam, Afganistán en Irak. Es sabido que el Imperio quiere apoderarse de nuestras riquezas naturales y nuestra posición geográfica, y, asimismo, derrocar al Gobierno que desde hace casi veinte años le ha hecho perder lo que era su patio trasero. No cuestiono que la oposición actúe en contra del Gobierno, pero sí que estén a favor de las posiciones de Bush, Obama, Uribe y Santos en contra de Venezuela.

¿Cuál es su opinión sobre la gestión del presidente Maduro?

El proyecto bolivariano comenzó a ejecutarse con Chávez y ahora con Maduro. Ahora quieren tumbar a Maduro y si lo hacen, en un supuesto negado, ¿qué vendría después?. El Psuv representa la corriente política más importante de Venezuela, ningún otro partido tiene ni siquiera el 10% de su militancia. Si el Psuv no puede mantenerse en el poder debido a una conspiración y no por la Constitución, debemos preguntarnos qué pasará con las misiones sociales, con las miles de viviendas que son construidas para el pueblo, dónde quedará la educación y la salud gratuita, cuál será la suerte de todo esto. Por ello es importante llamar a la sensatez entre el Gobierno y la oposición porque en Venezuela cabemos todos.

¿Está de acuerdo con el diálogo entre el Gobierno y la oposición?

Estoy de acuerdo con el diálogo pero eso no quiere decir que el Gobierno vaya a renunciar a sus postulados. El pueblo con la Constitución en la mano es quien debe decidir a quien quiere. Por ejemplo, que la oposición haya obtenido una cantidad de votos para la Asamblea Nacional, sin embargo, no es algo que me preocupe pero sí me molestó que durante 15 años le mintieran al pueblo diciéndole que el Consejo Nacional Electoral hacía fraude y que no reconocía a la oposición. Lo importante del 6 de diciembre de 2015 es que se afianzó la democracia.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, afirmó que en Venezuela hay hambruna y violación a los derechos humanos, ¿qué opina usted al respecto?

¿Hay en verdad hambruna en Venezuela? Él es un imbécil que no sabe nada de lo que está pasando en Palestina, Libia y Siria. Todos los días veo frente a mi casa una cola de varios kilómetros para comprar comida. Esto quiere decir que hay dinero y mercancía. Por tanto, no se puede hablar de hambruna en Venezuela. Sí hay especulación, inflación y contrabando y es algo que debemos reconocer. El Gobierno tuvo que enfrentar desde el primer día el bachaqueo, y esto es algo que critico. Cualquier otro Presidente distinto a Maduro no hubiera aguantado esta guerra económica y una guerra petrolera sórdida. Esto derrumbó el precio del barril de petróleo a casi 20 dólares y aun así no se detuvo ningún programa social. “Chávez tuvo la visión de mirar hacia China como un nuevo mercado para el petróleo venezolano”

¿Qué debe hacer Venezuela para enfrentar la crisis petrolera?

No debemos seguir con el rentismo petrolero y ya el Gobierno está llevando una política seria para diversificar nuestras fuentes de ingreso en el agro, la minería. Es decir, desarrollarnos aparte del petróleo, aunque tampoco debemos enterrarlo porque sigue siendo la columna vertebral de la economía mundial, al menos en los próximos 100 años. Chávez tuvo la visión de mirar hacia China como un nuevo mercado para el petróleo venezolano. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Maduro en su visita a Beijing y Moscú y presencié cómo defendió la propuesta de reflotar los precios de petróleo. Ya ha habido resultados en este sentido cuando recientemente, por ejemplo, Rusia y Arabia Saudita se han sentado para hablar de estos temas. Seguramente el precio llegará a 70 dólares muy pronto.

“La paz en Colombia es la paz en Venezuela”

¿Está de acuerdo con la explotación del Arco Minero?

Cada país explota las riquezas minerales para resolver sus problemas sociales y económicos. Venezuela tiene un potencial importante y lo debe aprovechar para beneficio de la gente con respeto también a la Constitución y de los derechos de los pueblos indígenas. Estoy seguro que el Gobierno tomará en cuenta todos estos factores. Pero, no debemos tomar a nuestra riqueza minera como un elemento más de la politiquería.

¿Qué opina del restablecimiento de relaciones entre Cuba y EEUU?

La normalización absoluta de relaciones entre EEUU y Cuba será una realidad hasta tanto no se devuelva Guantánamo a Cuba y se levante totalmente el bloqueo económico.

¿La paz en Colombia será duradera?

La paz en Colombia es la paz en Venezuela; y fue Chávez quien más trabajó por la paz, al igual que Maduro. Esta paz es un clamor y un anhelo, y ojalá no termine en la paz de los sepulcros. Ahora con la paz ojalá que alguien se ponga bien los pantalones en Colombia y le diga a Estados Unidos que ya no son necesarias sus bases militares. La paz de Colombia es la paz del continente.

¿Por qué el Gobierno no quiere que se realice el referendo si es un mecanismo establecido en la Constitución?