“Mafias del gobierno impiden política monetaria coherente”, afirma el exviceministro de Planificación y Desarrollo Roland Denis

Carlos Díaz

“Maduro podrá tener la mejor voluntad pero se ha impuesto un lobby muy fuerte de mafias internas del Gobierno que impide cualquier política monetaria coherente”, reflexiona Roland Denis, filósofo y exviceministro de Planificación y Desarrollo (2002-2003), en entrevista con “La Razón”, en análisis sobre la situación económica del país.

Asegura que varias de estas mafias son banqueras y otras que vienen de viejos grupos de “chuparenta petrolera” instalados desde hace muchos años. “Estos grupos tienen una sistemática estrategia para devaluar el valor de la moneda y el trabajo, y la misma se lleva a cabo desde el primer año del Gobierno de Maduro”, sostiene.

Medidas tales como el control de cambio y la protección de la moneda, lejos de salvaguardar a la economía venezolana, solo ha permitido proteger a los grandes capitales, mafias, contrabandistas y al capital importador y otros sectores a los cuales califica como parasitarios, agrega.

La actualización del cono monetario —en su opinión— no había sido realizada por razones demagógicas y para mantener apariencias en la economía. “Esto trajo como consecuencia la multiplicación del billete de 100 bolívares hasta convertirse en una denominación que ya resultaba inmanejable”, asegura.

POLÍTICA FALLIDA

Afirma, asimismo, que las medidas tomadas para la circulación del nuevo cono son lógicas pero resultan insuficientes para enfrentar la devaluación de la moneda y los salarios. “Los nuevos billetes duplicarán una masa monetaria que no tiene respaldo productivo, que es inorgánica. Esta sobrecarga solo va a contribuir a un proceso inflacionario que puede llegar a ser mucho peor”, dice.

“También han salido del país grandes cantidades de dinero, por ejemplo, para la compra de alimentos, medicinas y ropa en la frontera con Colombia. Se calcula que 12 millones de personas han cruzado y cada una, en promedio, ha gastado al menos 100 mil bolívares. Por ende, Colombia se ha llenado de billetes venezolanos”, indica.

¿Es necesario el control de cambio?, ¿a quiénes ha beneficiado este mecanismo?

Durante el paro petrolero de 2002 era necesario el control de cambio, porque los niveles de reservas internacionales eran mínimos y el contexto lo ameritaba. Sin embargo, lo continuaron aplicando por razones de dogmatismo ideológico y por pensar que el Estado podía impedir los mercados paralelos. Funcionó mientras los ingresos petroleros eran altos pero luego generó una inmensa corrupción. Hoy vivimos la tragedia de una política totalmente fallida que pasó de una moneda sobrevaluada a una hiperdevaluada. Debe haber una política de unificación cambiaria porque se necesita un mercado unificado en monedas y precios.

Una gran parte de la población piensa que las medidas económicas responden a un dogma político de izquierda, de comunismo, ¿eso es así?

No tiene nada que ver con orientaciones políticas. Hay que observar lo que sucede, por ejemplo, en Bolivia, un país con un gobierno de izquierda, que tiene un plan no neoliberal y que en estos momentos es la economía más próspera de Sudamérica.

BASURERO DEL SOCIALISMO

Denis señala, de igual manera, que hay un sector intelectual al cual califica como alcahueta, que dice ser de izquierda pero no lo es y que trata de justificar el desfalco contra la nación. “Con un lenguaje de izquierda justifican una política que solo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y transnacionales. A su vez, es una política que mediante la imposición de precios y corporaciones ha destruido al pequeño productor de azúcar y café para beneficiar a los importadores. Mientras tanto, los paquetes de Café Venezuela que vienen en las bolsas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) solo sirven para confundir a incautos”, afirma.

“Por su parte, grandes corruptos o jeques de la corrupción tales como Elías Jaua, Carlos Osorio, Haiman El Troudi, Jesse Chacón, así como un grueso de la burocracia ligada a los capitales vampiros, han realizado un bloqueo sistemático y planificado en contra de los proyectos de desarrollo tecnológico, productivo y agrícola”, añade.

En este sentido, sostiene que “el Gobierno se ha convertido en el basurero final de la historia del socialismo en donde todas las aberraciones de la estupidez y la cabronería con el gran capital empiezan a acumularse”, acota.

“Y esto pasa en medio del incremento de un cuadro autoritario y una situación más represiva sobre la sociedad. Las bases populares, por su parte, se sienten muy confundidas y temerosas de volver al pasado con la derecha. Las bases piensan que con Maduro, o quien sea, todavía se tiene una esperanza revolucionaria, por tanto, se quedan firmes y sin ir contra el Gobierno porque se favorecería una alternativa peor con un gobierno de la MUD. Personalmente, no estoy de acuerdo con este argumento”.

“MADURO ES JUGUETE DE LAS MAFIAS”

¿Estábamos mejor con Chávez que con Maduro?, ¿hay diferencias entre ambos gobiernos?

Ese corte entre Maduro y Chávez es totalmente falso porque Chávez tiene una inmensa responsabilidad sobre todo este desastre que está sucediendo. Y también tiene mucha responsabilidad el propio movimiento popular al no tomar distancia ni parar esa neurótica tendencia que tuvo Chávez como caudillo —y toda la neurosis que se genera alrededor de todo caudillo de controlarlo todo y mantener el poder.

¿Maduro se está convirtiendo en otro caudillo?

Sí, poco a poco, claro, se está convirtiendo en un caudillito que no le llega a Chávez ni al 10 %, y es por eso que nunca logrará ser el caudillo querido. Pero, también puede ser el caudillo impuesto, como en el caso de Diosdado, por ejemplo. Chávez, por su parte, era un caudillo muy querido porque sedujo a una gran parte de la población a través de la elocuencia.

Aseguran que Maduro es dictador, ¿usted está de acuerdo?

Qué dictador nada, él solo es juguete de todas estas mafias. Además, lo que ha hecho es cambiar toda la geopolítica nacional y llegar al extremo de elogiar a Erdogan (presidente de Turquía), y eso lo que da es asco porque ese sí es un dictador, un genocida, que solo este año ha asesinado a 3 mil kurdos al sur de Turquía, que promueve golpes de Estado y el grupo ISIS para eternizarse como un nuevo sultán en esa región.

“Una de las cosas por las cuales me sentía orgulloso del gobierno de Chávez fue su posición de defensa de la dignidad de los pueblos de Palestina e Irán. Sin embargo, Maduro está haciendo totalmente lo contrario al colocarse de lado de lado de Arabia Saudita, Catar, precisamente los países que han favorecido la masacre contra Medio Oriente y, en particular, en Siria”, agrega.

ROLAND DENIS: FUE UNA MESA DE RENDICIÓN

¿Cómo observó el desarrollo de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición?

Fue una mesa de rendición de la oposición, donde se repartieron las gobernaciones, es decir, la típica mesa adeca, la mesa de Ramos Allup. Los adecos tienen experiencia en eso y no hay que negárselo.

¿El referendo revocatorio también se negoció?

No sé, nunca me interesó ese proceso de la derecha. Sí hubiese sido interesante que la movilización popular hubiese obligado a Nicolás a rectificar de manera radical o salir del Gobierno. Pero, no para poner a Ramos Allup en la Presidencia, porque ya el venezolano no quiere volver al pasado y menos con las máquinas mediáticas de Primero Justicia y AD.

¿Se conjugan las condiciones para que haya un giro inesperado de la historia actual?

No creo que suceda un estallido social. Claro, siempre las situaciones tienen un límite y en este caso no sé cuál sean los niveles de pobreza, de encarecimiento, de desabastecimiento a los cuales podemos llegar para que ocurra un estallido. Además, la gente se ha fragmentado, ha perdido solidaridad debido a la desesperación que ha traído no saber qué se va a comer. En todo caso, este no es el mismo pueblo del 27 de Febrero. Apostar a los estallidos es una inmensa irresponsabilidad, y si sucede allí estaremos porque por este país morimos.

“Traicionaron proyecto obrero del Arco Minero”

¿Qué opina de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)?, ¿las bolsas le llegan a toda la población?

Menos mal que no llegan a toda la población porque son bolsas de carbohidratos y glicerina, es decir, una bolsa cancerígena. Son, verdaderamente, una humillación al pueblo. Yo estuve en Cuba durante el período especial y observé como a todo el mundo le llegaba a su casa una bolsa que tenía carne de soya y yogurt, alimentos que sirven para sobrevivir y tener lúcida la cabeza en medio de una situación muy difícil. Además, las bolsas de CLAP son manejadas con corruptelas internas y los bachaqueros que se forman allí para revender los productos.

¿Está de acuerdo con las concesiones otorgadas por el Gobierno a transnacionales para desarrollar el Arco Minero?

La propuesta del Arco Minero surgió del movimiento de pequeños mineros y su objetivo era que el 70 % de los trabajadores en esas zonas, aproximadamente 4 mil, y que estaban en las peores condiciones laborales y comiendo mercurio todos los días, comenzaran a trabajar con tecnologías más limpias y con un plan alternativo de producción que no solo sea minero sino también agrícola. Ese plan preveía incluso las inversiones extranjeras no con transnacionales sino con pequeñas o medianas empresas internacionales para garantizar tecnología que favorezca también la reconstrucción de medio ambiente. Por su parte, Crystallex, Barrick y las demás son unos criminales del medio ambiente. Sin embargo, el movimiento minero militante que había hasta hace diez años ya se encuentra invisibilizado, fragmentado y prácticamente desaparecido; además, está el avance de todas estas bandas criminales que tienen el auspicio de la Guardia Nacional y el CICPC. Es una situación muy difícil porque allí están metidos grandes chivos de gobierno como el gobernador de Bolívar. Por tanto, terminó siendo una política criminal de concesiones a quienes paguen mejor a los ministros y en donde participan grandes familias que eran enemigas de socialismo, como en el caso de los Cisneros. Estamos en presencia de una gran traición en contra de un proyecto que viene de la clase trabajadora.