“El Gobierno extendió la corrupción a sectores militares y comerciales para mantenerse en el poder”, señala Walter Márquez, exparlamentario, historiador y profesor jubilado de la Universidad de Los Andes

“En la frontera con Colombia conviven las actividades lícitas y las ilícitas, y al Gobierno le corresponde controlar estas últimas y no atropellar a los ciudadanos quienes de manera digna trabajan y circulan en la región”, asevera Walter Márquez, exparlamentario, historiador y profesor jubilado de metodología de la investigación de la Universidad de Los Andes, en entrevista con “La Razón”.

“No pueden pagar justos por pecadores”, sentencia Márquez quien destaca la profundidad y largo tiempo que tienen los nexos económicos, sociales y políticos entre los tachirenses y la nación hermana. “La política del Gobierno venezolano ha paralizado, prácticamente, las actividades diarias con el pretexto de que hay fuga de dinero en efectivo”, acota.

Señala que la moneda venezolana se ha deteriorado desde el mandato del presidente Hugo Chávez y su caída se ha precipitado con el presidente Nicolás Maduro. “El valor del bolívar frente al peso colombiano se ha deteriorado de manera alarmante”, resalta.

Asimismo, explica que desde 2013 la gestión de Maduro se ha enfocado en culpar al vecino país de la fuga de alimentos y gasolina. “El Gobierno busca excusas, echarle la culpa a alguien, señala al Imperio, a la oposición, la guerra económica y Colombia”, apunta. “Los billetes venezolanos que están allá son los que han sido llevados por la población de forma lícita para realizar sus compras”, explica.

“El deterioro del país es más fuerte y evidente después del Billetazo”, indica. “Se ha profundizado el deterioro social, económico y político en relación a la época de Hugo Chávez Frías”, agrega.

“DÓLAR CÚCUTA ES UNA REALIDAD”

El Presidente aseguró que le dio un golpe a las mafias cucuteñas con la recolección de billetes de 100 bolívares, ¿quiénes conforman esos grupos?, ¿en qué consiste su actividad?

El Presidente debe saber mucho de esas mafias porque él nació en Bogotá o en Cúcuta: el que le pega a su familia se arruina. Él ha querido olvidarse de que sus ancestros vienen de Colombia; por lo menos el 50 % de su sangre es colombiana. Y, sin embargo, ha agredido al pueblo colombiano y al que vive en la frontera. También se olvida que tiene familiares en Ureña, Rubio y Capacho. Esa mafia colombiana es un concepto abstracto del Presidente cuando la culpa es de su propia incapacidad de gerenciar soluciones. Fue un vago del Metrobus que no aprendió a manejar autobuses y, por tanto, tampoco ha sabido conducir bien los destinos de Venezuela.

¿Cuál será el impacto sobre las relaciones económicas cuando comience a circular el nuevo cono monetario?

Venezuela debe retornar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), nuestro mercado natural es con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Nuestra relación con Mercosur ha sido traumática. Debemos volver a la CAN o firmar acuerdos bilaterales con Colombia.

¿En qué consiste el Dólar Cúcuta?, ¿quiénes se están enriqueciendo con este mecanismo cambiario?

Ese tipo de cambio es una realidad porque las casas de cambio en Cúcuta realizan la convertibilidad de bolívares en pesos y dólares según lo que establece el Banco de la República, y sus precios fluctúan de acuerdo a cada día. Los problemas han surgido luego que perdiéramos el horizonte y debido a la escasez de dólares. A diferencia del Dólar Today, que es una referencia digital, el Dólar Cúcuta es una realidad: la gente puede pasar a Cúcuta con bolívares para comprar pesos y dólares.

“DEPÓSITOS DE BILLETES ES UN CUENTO”

¿Cómo funciona la dualidad cambiaria?, ¿hay un tipo de cambio en Bogotá y otro en la frontera?

El Presidente ha dicho que hay un precio muy alto de bolívares en Bogotá. Bueno, que vaya él y los cambie, que le diga a nuestros funcionarios diplomáticos que vayan y hagan eso. Son puro engaño, solo mentiras y fraude. El único lugar donde realmente se realizan cambios de bolívares en pesos y dólares es en Cúcuta porque en Bogotá no reciben los billetes venezolanos, así como tampoco en Barranquilla ni en Cartagena.

A través de las redes sociales circulan fotografías y videos sobre supuestos depósitos donde esconden grandes cantidades de billetes de 100 bolívares, ¿dónde se encuentran estos sitios?, ¿quiénes están acaparado la moneda venezolana?

Eso de los depósitos de bolívares es un cuento del Gobierno. A nadie le conviene almacenarlos porque cada día se devalúan más, por tanto, para ningún empresario ni dueño de casa de cambio o banquero le resulta rentable acumularlos. Según los analistas, la devaluación este año ha sido del 620 %, es decir, 60 % mensual, 14 % semanal y 2 % diario. Por ello no es ningún negocio para nadie tener bolívares guardados en containers. Que no siga hablando tanta pendejada Nicolás Maduro quien tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia humana y divina por los graves daños económicos, morales y espirituales cometidos en contra del pueblo. Yo como historiador jamás me había visto en los anales de la historia de nuestro país a un personaje tan gris e incapaz como Nicolás Maduro.

¿Es positivo que se venta gasolina venezolana a ciudadanos colombianos en la frontera?, ¿esto reducirá el contrabando del combustible?

Eso es un trato discriminatorio contra los tachirenses y muy bien Venezuela puede promover la creación de empresas binacionales con Colombia y luego enviar combustible a través de Pdvsa. Pero la instalación de este mecanismo en la frontera con un precio diferencial resulta un trato discriminatorio, porque se desconoce si alguna persona ejerce una actividad lícita o ilícita. Antes no había estímulo para comprar combustible y llevarlo a Colombia, sin embargo, la devaluación de la moneda ha sido tan grande que se volvió un negocio superior a la droga. Por su parte, el uso del chip para comprar gasolina solo ha servido para generar grandes colas e incomodidad en los tachirenses.

“TSJ ES UN ÓRGANO GANGSTERIL”

¿Cuáles son las principales consecuencias del cierre de la frontera por tiempo tan prolongado?

Ha habido pérdidas millonarias en el cobro de patentes por parte de los concejos municipales; más de 7.500 empresas que operan en el eje Ureña-San Antonio han tenido pérdidas millonarias; el estado ha dejado de percibir impuestos aduaneros correspondientes al intercambio comercial que en otra época fue superior a 5 mil millones de dólares, y el cual luego cayó en 2 mil millones pero ahora resultan incuantificables las pérdidas comerciales e individuales de los trabajadores. También muchos niños se han quedado sin estudios, se paralizaron las inversiones y el turismo, y ha habido la muerte de treinta personas.

¿Qué pasa en el Táchira con el tema de la escasez de dinero en efectivo?

La mayor parte de la gente ya entregó su dinero. Hubo protestas en El Piñal, San Cristóbal, La Fría, Rubio y en la frontera. La situación es crítica con este tema porque el Gobierno cometió el error de sacar el billete de 100 bolívares sin que todavía estuviese en circulación la nueva moneda, ni tampoco ha sido capaz de resolver este problema.

¿Qué opina sobre el caso de los diputados de Amazonas cuya juramentación ante la Asamblea Nacional (AN) fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?

El TSJ se ha convertido en órgano gangsteril del régimen para anular la incorporación de los diputados del estado Amazonas. No hay una sola prueba sobre el supuesto fraude en la entidad, invito a Jorge Rodríguez y al Psuv a presentarla. Hasta ahora solo han consignado una información noticiosa de una rueda de prensa que dio Rodríguez el 23 de diciembre (2015) y la cual se basó en un video falso. Tampoco consignaron el audio ni la transcripción, así que no hay pruebas de fraude.

¿La AN está en desacato tal y como asegura el Gobierno?

El que está en desacato es el Gobierno al inventar un falso positivo judicial en Amazonas.

“MADURO NACIÓ EN UNA SALA DEL TSJ”

¿Siente que ha sido derrotado en su propio terreno (metodología histórica) con el tema de la partida de nacimiento de Maduro?

Consigné las pruebas de este caso ante la Fiscalía General de la República y la AN, y este es el órgano a quien le corresponde actuar. En la AN, de manera informal, me dijeron que me iban a llamar y no lo hicieron. Pero, más allá de hablar de la partida de nacimiento de Maduro me quiero referir a la partida de Maduro de Miraflores.

¿Una sentencia del TSJ mató la partida de nacimiento?

Los seres humanos nacemos en salas de parto y Maduro parece que nació en una de las salas del TSJ. Y las comadronas fueron las presidentas de la Sala Constitucional y la del TSJ.

¿Cómo quedará este hecho ante la historia?

En el futuro serán señalados los responsables por acción y omisión por no haber enfrentado con coraje, ni haber investigado este tema, ni tampoco por haber tomado la decisión de declarar el abandono del cargo al haber omitido su obligación constitucional de hacer cumplir las leyes de la República.

¿Quedó sepultada la posibilidad de realizar el referendo revocatorio?

No era necesario la recolección de las firmas, solo bastaba un oficio de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque es un partido político que tiene personalidad jurídica. Por tanto, ese 1 % de las firmas al cual recurrió el Consejo Nacional Electoral es ilegal y arbitrario. La MUD tiene todavía la facultad de seguir con el referendo revocatorio de manera directa porque es un partido político que está legitimado para eso.

¿Cómo evalúa la gestión del gobernador José Gregorio Vielma Mora?

Es el más gris de todos los gobernadores de la historia tachirense. No solo ha venido a reprimir al Táchira sino que también se ha enriquecido y vulnerado gravemente los derechos humanos. El cierre de fronteras y el Billetazo han sido, prácticamente, de su autoría. Él tiene pendiente graves denuncias ante el Ministerio Público, la AN y la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos. Tarde o temprano será juzgado. Tiene tres destinos: el destierro, largarse o un futuro incierto. Le ha hecho mucho daño social, económico, espiritual y político a los tachirenses y a la frontera. Lo conocí de cerca porque compartí amistad con él pero después me alejé cuando se convirtió en un represor peor que Eustoquio Gómez en la época de Juan Vicente Gómez.