“El Gobierno es el que tiene que decidir si quiere trabajar desde ya o quiere seguir acabando con lo que queda de la empresa venezolana”, dice el actual representante del gremio de la pequeña y mediana empresa

Para Henry Gómez Alberti, expresidente de Fedeindustria y representante gremial de la pequeña y la mediana empresa, los controles de cambio y precios son los responsables del alza de los precios. A su juicio, el modelo político es secundario y asegura que el Gobierno debe “acabar con los controles, no importa que vivamos bajo un régimen socialista”.

El empresario denuncia que comerciantes y productores venezolanos son víctimas, tanto de bandas armadas como de las autoridades, porque son extorsionados u obligados a pagar “vacunas” constantemente y emplaza al Gobierno a decidir si quiere trabajar “desde” ya o quiere acabar con “lo que queda de la empresa venezolana”.

¿Había en verdad especulación en la venta de juguetes por parte de las tiendas Kreisel?

Primero, Kreisel es el monstruo más grande en la distribución de juguetes en Venezuela. El que conoce a Kreisel, como el caso nuestro, que lo conocemos desde que era un niño, antes de ser médico. Porque esa es una cosa que muy poca gente sabe, que Avi Kreisel es médico, nacido y criado en Venezuela. Sin ánimo de descalificar la labor que hacen otros en seguir demostrando lo que son y lo que no son. Pero el caso de Kreisel es más patético, cuando te dicen que los están repartiendo personas pertenecientes a ciertas y determinadas comunas a las que le llegan los juguetes y los filtran hacia el mercado negro. Los señores del Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia] que averigüen eso. Hay que tomar en cuenta que esos juguetes fueron arrebatados, confiscados, robados. No sé cómo se puede llamar eso. En el caso de Kreisel, él tenía en sus tiendas juguetes que llevaban años en sus depósitos porque no habían podido ponerle los precios porque nadie los autorizaba. ¡Eso no solo con Kreisel, por Dios! Pregúntele a cualquier empresario que tiene su empresa cerrada. Por qué lo visitó el Sebin. Por qué lo visitó el CICPC. ¿Qué tiene que ver este cuerpo policial con esto? ¿Qué tienen que ver las alcaldías y las gobernaciones del PSUV con esto? ¿Por qué tanta mentira y lenguaje disfrazado? ¿Por qué van y te dicen “si no pagas esta vacuna te expropio”? Hay que preguntarle al presidente Maduro por qué están pasando estas cosas. Pérez Abad, no te he oído hablar. A mis amigos, colegas de la directiva de Fedeindustria, no los oigo hablar. Como también lo viví yo en los Altos Mirandinos con una fábrica de implementos agrícolas. Me hicieron lo mismo. No me consta lo que me contaron, pero en el caso de Avi primero lo chantajearon, lo vejaron, lo humillaron, hasta que se lo llevaron preso. Es como decía alguien por ahí, el policía que en esto días se llevaron preso, después de que la Fiscalía lo juzgara y lo condenara, porque para devolver algo se descubrió que estaba cobrando. ¡Pero si eso está pasando, señores! Revisen, sobre todo en los cuerpos policiales, sobre todo hacia abajo, tanto de Caracas, como en el interior del país para que se den cuenta. Vayan a buscarlo a una sede policial. Eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Vayan a buscar a los consejos comunales los juguetes. Los juguetes más sofisticados no los reparten, los venden al mejor precio, como sucede con los alimentos. Esto lo digo porque uno lo ve todos los días. Uno pasa y ve que el que está vendiendo los alimentos, que oficialmente están regulados, para ser vendidos en las comunas, tiene que ver con algún dirigente de un consejo comunal. Empiecen por ahí, señores amigos del PSUV, echándole el ojo a la ética que se profesa en esos consejos comunales. Denuncie, aquí no importa que sea chavista. El diálogo debe comenzar por denunciar a los bandidos.

También se dieron casos de confiscación en algunas tiendas de ropa de marca. ¿No es así?

Es que se trata de una arbitrariedad obligar a un tendero a bajar el precio de la mercancía, como lo llegan haciendo la Sundde [Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos]. Porque el problema aquí es que no se toma en cuenta que está a ese precio porque existe un control de cambio y un control de precios. De modo que si el Gobierno quiere proceder de esa manera, lo primero que tiene que hacer es acabar con los controles. No importa que vivamos bajo un régimen socialista. Pero si tú no terminas con los controles, no resuelves el problema de lo que tú conoces como especulación. Unos controles que aquí en Venezuela a la larga se han vuelto ridículos, porque ahora tú no consigues en el mercado sino los productos “diplomáticos”, es decir, productos que se venden a precios internacionales, y que nadie controla. Digo diplomáticos, porque entran de mano de algunos gobernadores: Bolívar, Zulia y Táchira. Porque yo veo con asombro el hecho de que nadie controla eso, y si a mí me cuesta el paquete de harina de maíz al tipo de cambio en Cúcuta 2.000 bolívares, aquí te cuesta 5.000 bolívares o un paquete de azúcar 5.000 bolívares, cuando en la frontera te cuesta 800 bolívares. ¿Quién controla eso? Eso sí debería controlarlo la Sundde. Aquí están entrando medicinas sin permiso, sin restricciones, sin nada. ¿Aquí no estamos poniendo en riesgo la salud del venezolano? Yo necesito ciertos medicamentos, y que no los consigo sino en la página web de Mercado Libre. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato?

Aristóbulo Istúriz ha dicho que si ellos levantan los controles el Gobierno no dura ni 24 horas. ¿Qué piensa usted?

Yo no creo que una cosa tenga que ver con la otra, que la duración del Gobierno dependa de los controles. Aquí lo que hay que propiciar es el desarrollo de la pequeña y mediana empresa venezolana. Yo le voy a proponer algo al compatriota, hoy en día camarada, Aristóbulo Istúriz: búsquese cuántas empresas han cerrado en lo que va de Gobierno chavista-madurista. ¿Cuántas empresas han expropiado, confiscado, intervenidas, y que ahora no saben qué hacer con ellas? Señores, pongámonos de acuerdo. Pero hagámoslo con un gremio empresarial. Reunamos a todos los gremios empresariales del país, y sentémoslos en una misma mesa. Señores, yo les digo que el día que hagamos eso, vamos a tener en cola de gente, que se anota para trabajar. Vamos a reunir a todas las empresas, a todos los parques industriales de Corpoindustria, de la antigua Corpoindustria, cuyas 22 entidades establecidas en el país fueron acabadas por una mano poderosa. Señores: vamos a rescatar todo lo que está en manos de Fogade. Vamos a rescatar todo lo que está en manos de las compañías se seguro, en manos de la banca, y así recuperar todas esas empresas. Vamos a trabajar en función del desarrollo del país. Así como hemos sembrado el petróleo vamos ahora a sembrar de pequeñas y medianas empresas. A mí me asombra la circunstancia de que ciertas zonas del país se instalaron unos invernaderos: miles de millones de bolívares se perdieron en Aragua, en Carabobo y en muchos otros sitios de Venezuela. Pero vamos a explotarlos con gente que sepa de invernaderos. A alguien se le ocurrió un día que era algo que estaba cantado, acabar con la agricultura porque era más negocio traer los alimentos de un sitio, pasarlo por la “isla de la felicidad”, y traerlos a Venezuela. Vamos a producir, pero vamos a producir con calidad, y esto pasa por la voluntad política. La macroeconomía dejémosla en manos del Estado. Eso sí, que el señor este español Alfredo Serrano Mancilla, que es el que le aconseja a Maduro en esta materia, a él no se la dejen por favor. Pero la microeconomía vamos a llevarla a cabo nosotros los particulares, sin humillarnos, sin dejarnos comprar, para luego ser apéndices de los gobiernos.

¿Qué explica la volatilidad del dólar desde noviembre hasta hoy?

La verdad es que yo no soy economista, y no manejo este tipo de informaciones. Pero, te pregunto, ¿quién tiene los dólares en Venezuela? ¿Por qué se ha dado pie para que se hayan constituido unas páginas web que le hacen seguimiento al comportamiento del dólar paralelo en Venezuela? Páginas que te indican que ya llegamos a 5.000 bolívares, luego, a las dos semanas, comenzaron a bajar el precio. Ahí sí yo tengo que decir algo. El trabajo que comenzaron a hacer para subir el Dicom, aunque no se vendiera nada, estaba logrando llegar a ponerlos a la par, y al ponerlos a la par, lo que tenían que hacer era bajarlos completamente, y buscar la paridad cambiaria. Sin ser economista, eso creo que era lo mejor para el país. Venezuela no se merece que nos estemos desangrando con un dólar especulativo, que lo produce quien tiene los dólares. Por eso te digo, el control de cambio no sirve. Eso sirve nada más para los gobiernos de fuerza, que quieren mantener al pueblo trancado. No sin razón ahora se dice que el que hace cola para comprar comida no protesta, como no protesta el que hace cola en estos días para sacar sus ahorros.

El presidente Maduro dijo que había tenido que tomar la medida de la eliminación del billete Bs. 100, para recoger el efectivo que estaba acaparado en manos particulares y en manos de empresas. ¿Cómo vio usted esta situación?

Aquí la banca venezolana, esa banca que tiene mucha proyección a nivel de todo el país, no llega al 50 % de los hogares del país. Usted sale a las carreteras venezolanas y ahí no está la banca. No hay puntos de venta. Todo se maneja en efectivo. De ahí el dicho de que alguien guarda su dinero en el colchón. Qué es lo que tenemos que hacer, señor Presidente, con todo respeto, reconocer que nos equivocamos. Pero, además, se oye por ahí que salen camionadas de billetes de las cárceles venezolanas, que salían camiones de billetes recabados en el comercio de los chinos, custodiados por una escolta de guardias nacionales. Yo todo eso lo he leído por las redes sociales. No sé si eso es verdad. Pero lo más humillante es que se diga que el dinero de otras instituciones, ahora legales en el país de al lado e ilegales aquí también trajeron su dinero. Yo no soy quién para decir lo que escucho. Pero lo que sí hay, señor Presidente, es que en Brasil y en Colombia se recibía el efectivo venezolano y ahora el comercio de ambas zonas fronterizas se quedó con ese efectivo y no sabe qué hacer. Eso es un daño. ¿Cómo es posible que aquí, nuestra Fuerzas Armada era la que estaba recogiendo los billetes, pagándolos por debajo de su valor? Todo esto lo negarán, y te repito, yo no tengo la autoridad para abordar estas cosas. Pero, ¿por qué no averiguan estas cosas lastimosas, y ese pueblo, señor Presidente, no llega al 50 % bancarizado? Aquí en Venezuela el ahorro de la gente está en el efectivo. Los productores llevan a cabo sus transacciones en billetes y los guardan. ¿Es que no se han dado cuenta de que desde Guatire hasta Boca de Uchire hay bandas armadas que cobran vacunas al empresariado de la zona, para su protección, cuando esto es una labor de los cuerpos policiales? Hay pueblitos donde hay un banco, pero en ese banco se va la línea cuatro días a la semana. Eso era lo que tenía que tomar en cuenta el presidente Maduro.