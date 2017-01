La única manera de dirimir las diferencias en paz es dando voz al pueblo

La voz de Dios es la voz del pueblo. Una verdad que en tiempos de la “revolución bolivariana” es relativa. Cuando el viento está a favor, bien vale hacer una consulta popular al año. Pero cuando se ven las costuras de una gestión insostenible, todas las trampas valen para evitar que la gente se exprese en las urnas. El chavismo va esquivando los comicios, porque sencillamente no le conviene. Lo hizo con éxito durante todo 2016. Para este año se deberían realizar las elecciones municipales, junto a las regionales suspendidas por obra y gracia del CNE que, junto a las otras instituciones doblegadas al poder del Ejecutivo, también arrebató la oportunidad de que los venezolanos se expresaran con contundencia para revocar el mandato de Nicolás Maduro. El panorama de indefensión es total. La democracia ha sido secuestrada, ya que es imposible, por ahora, que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades en elecciones. No hay cronograma ni reglas claras. Ante la crisis institucional que vive la República, en la que ninguno de los poderes se reconoce, la única vía para resolver las diferencias es dando voz y voto a los venezolanos. Las elecciones son una prioridad para el país, muy golpeado por una crisis económica que no mejora. Es el pueblo el que tiene que decidir, son los venezolanos los encargados de enrumbar a la nación y la clase política es responsable de evitar que se desborde el descontento.