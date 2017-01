La sociedad venezolana vive tiempos de profunda crisis económica pero también en lo social y moral

Jesús Silva

Expertos han dicho que la modelo que adorna la portada de la revista Playboy de septiembre 2016 tiene rostro y cuerpo perfectos como para no envidiarle nada a sus colegas Diosa Canales, Norkys Batista o Jimena Araya “Rosita”. Es Deliza Rodríguez, y a diferencia de otras lenguas polémicas de la farándula, la noticia política es que ella, al igual que millones de venezolanos, opina positivamente haciendo un llamado a la paz de Venezuela, en un video provocador donde se quita la ropa por la noble causa de “acabar con la polarización”.

Como la mayoría, neutral y sin cuadrarse con ningún bando político, la también bailarina y cantante, menciona mi nombre como ejemplo de gente de a pie que usa los medios de comunicación para dar mensajes de tolerancia entre los venezolanos y oponerse a la “polarización política” que tanto daño le hace al país.

Popularmente conocida como “Barbie Rod Bum” por casi un millón de fans entre Instagram y Twitter, la escultural rubia declara abiertamente que no importa que hablen de Jesús Silva, si es comunista o es capitalista, porque para ella Silva es simplemente un “optimista”.

Ciertamente, para la inmensa mayoría de los venezolanos lo importante no es la ideología, ni los partidos ni los dirigentes políticos, sino que el Gobierno y la oposición lleguen a un acuerdo que permita sacar a Venezuela de la grave situación en la que está.

Es esa mayoría diversa, moderada, no radical, no partidista, no fanática, que juzga por los resultados, y que vive de su trabajo diario, la que tarde o temprano decidirá electoralmente el destino de la nación. Eso es justo e inevitable. A esa silenciosa multitud pertenecen mis lectores, gente de todo tipo, incluyendo a la intérprete del tema musical “tu conejita soy yo” que ha conquistado fama en eventos como Expo Sexo así como importantes escenarios dentro y fuera de Venezuela.

Desde mi óptica marxista, no vacilo en denunciar que la sociedad venezolana vive tiempos de profunda crisis económica pero también en lo social y moral. Por ello no sólo hacen falta acciones efectivas del Gobierno para recuperar la calidad de vida de la población, sino también que cada ciudadano, sea cual fuere, su modo de vida, trabajo, oficio, arte o profesión, asuma un papel responsable y constructivo con el país, sobre todo a la juventud, transmitiendo mensajes positivos que apunten hacia la tolerancia, la convivencia, el respeto, la paz así como la solución pacífica y electoral de nuestras diferencias.

Los buenos mensajes, especialmente los que provienen de personajes influyentes en medios de comunicación, se favorece un escenario de despolarización, es decir, disminución de conflictos. Sólo así se logra que la gente trabaje más y critique menos para sacar a Venezuela hacia adelante porque con odio y pelea permanente ningún pueblo progresa.

Para quienes piensan que todas las misses, cantantes, actrices y demás mujeres de la televisión o medio artístico son objetos sexuales sin alma ni cerebro, que no saben nada de la realidad nacional, rescato algunas ideas útiles de Deliza que no se escuchan con frecuencia entre muchos políticos dedicados a pelear por el poder: hay que creer en la gente y darle oportunidades a todos sin discriminaciones ni prejuicios.

Aprovecho estas líneas finales para agradecer la cortesía de la respetable dama que protagoniza el video y recordar que sólo quiénes hemos sido perseguidos y calumniados toda la vida por defender nuestras ideas, somos capaces de realmente entender y valorar el sacrificio, la dignidad y el trabajo de otros, por más diferentes o cuestionables que parezcan.

A veces los extraños y diablos somos mejores seres humanos que quienes se dicen normales y santos.