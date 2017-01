Autoridades del medio contradicen que haya complicidad para incumplir la Ley y aseguran que la gerencia es transparente en sus miembros y acciones

Mónica Duarte

Luego de la denuncia de 40 trabajadores por un supuesto despido injustificado, las autoridades del Diario VEA han replicado afirmando que la salida de los empleados responde a causas particulares argumentadas. Entre ellas mencionan dos casos de hurto, una petición familiar, el incumplimiento generalizado de funciones, horarios y la falta de respeto a la dirección de la empresa.

Los 22 casos de despidos que contabiliza la gerencia del medio “están plenamente motivados” bajo sus esquemas de trabajo como asegura Kylbert Galindez, gerente de talento humano del diario. Afirma que la postura de la empresa ante las demandas interpuestas por los afectados en la inspectoría del trabajo es asumir las sanciones administrativas correspondientes por su negativa al reenganche de los trabajadores, como le han hecho saber a los funcionarios públicos en las dos visitas a la empresa.

“Estamos en un procedimiento administrativo que está cumpliendo su tiempo y mientras se extienda no podemos cancelar las deudas. Al inicio nosotros ofrecimos un acuerdo para el pago fraccionado de las liquidaciones, como no aceptaron esta oferta deben esperar, pero no existe ninguna complicidad para no hacer cumplir la Ley”, expone Galindez sobre la exigencia del pago de las deudas laborales.

Gilberto Landaeta, quien se desempeña como director del medio desde mayo de 2016, comenzó los cambios empresariales desde que asumió el cargo frente al Diario VEA y afirma que estos corresponden a una mejora en la estructura y la línea editorial. “Hacer estos cambios conlleva a tomar decisiones que no gustan a todo el mundo”, explica Landaeta.

Entre estas modificaciones se incluyen el paso de 110 a 85 empleados y la mudanza en el formato de distribución interno a una empresa privada gracias a un convenio de distribución con otro periódico, razón por la que salen de la nómina los empleados de la rotativa que laboraban para el medio.

Además, Landaeta consideró necesaria una nueva gestión jurídica tras el atraso de los cumplimientos fiscales, citaciones del Inces y problemas con el pago del seguro social que venía presentando la empresa antes de su llegada. Sin embargo, desconoce por qué esta decisión no se dio en las administraciones anteriores y se negó a valorar a los directores que lo antecedieron.

“Héctor Bianchi era el consultor jurídico y tenía muchas irregularidades en su gestión por lo que decidimos cambiarlo. Como el suyo era un cargo de confianza no está amparado por el decreto presidencial de inamovilidad laboral”, dice el gerente de talento humano.

La gerencia del medio contabiliza 22 casos de despidos

Los directivos añaden a estas irregularidades las deudas heredadas de la administración a manos de Tania Guerrero de García, antigua presidenta del diario hasta 2014, luego de que se botaran a 40 personas. Estos casos se han ido atendiendo progresivamente pero todavía quedan 20 empleados pendientes.

Subrayan que como cualquier otro medio han tenido que sortear dificultades económicas y con la asignación del papel prensa para su circulación. Sin embargo, dicen haber aumentado el tiraje del diario de 3.000 ejemplares para mayo de 2016 a 15.000 para enero de 2017.

Además, niegan la quiebra del periódico y desmembramiento de las máquinas que, por el contrario han sido reparadas recientemente. “Esto sería un proceso jurídico que conllevaría a la declaración de incumplimiento de pagos del medio y eso no ha pasado. De hecho, nos mantenemos al día con los sueldos y utilidades de todos nuestros trabajadores”, explica Gilberto Landaeta.

Antiguos directivos ahora ocupan cargos públicos

Sobre la historia del medio, Landaeta recuerda que el Diario Vea fue vendido hace tres años, luego de que así lo decidiera Tania Guerrero al asumir su presidencia tras la muerte su esposo y fundador del periódico, Guillermo García Ponce.

Desde entonces la dirección general ha estado ocupada primero por el periodista Ernesto Villegas, hoy Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, y luego por Víctor Clark, diputado del Psuv desde enero de 2016, hasta llegar Gilberto Landaeta Gordon a la dirección general.

Landaeta, quien se desempeñó como fiscal del Ministerio Público y tiene carrera jurídica, asegura que aunque no ha dirigido antes ningún otro medio ni ha realizado estudios periodísticos cuenta con una maestría en gerencia y un postgrado en financias corporativas de la Universidad Central de Venezuela, además de su experiencia al frente de empresas propias que maneja de forma personal. Sin embargo, cuenta dentro de su círculo de confianza a Lissette Jaime quien se desempeña como jefa de redacción de VEA con 25 años de experiencia en periodismo.

Los representantes del medio también aseguran que los dueños de la empresa que adquirieron el diario hace tres años “por una suma grosera de dólares”, pagada a Tania Guerrero, no son secretos y aparecen reflejados en el registro mercantil de la compañía.

En este documento se pudo corroborar que la empresa “C.A. Editora del Diario VEA” es una sociedad mercantil cuyo único accionista es la firma Viva Voz C.A., presidida por Eric Enrique Uzcategui Belmonte. Mientras que entre los directores ejecutivos del medio figuran David José Galluci Acuña, Miguel Gerónimo González, José Gregorio Zambrano Aguilar y Carlos Klever Dos Ramos Aguilar.

Landaeta y Jaime aseveran a su vez que ninguno de los ex empleados denunciantes había pedido alguna vez conocer quiénes eran los dueños del medio.