“Este Gobierno ha sido coherente en la continuación de la línea de destrucción de todo lo existente establecida por Chávez”, sostiene el historiador, escritor y profesor universitario

Carlos Díaz

“El carácter de este Gobierno es hoy muy claro: dictadura por definición, como lo es todo socialismo”, sentencia Agustín Blanco Muñoz, historiador, escritor y profesor universitario, en entrevista con “La Razón”.

“Pero no una dictadura del proletariado sino de los militares, del partido militar, de sus policías, unidos al poder narco-delincuencial que tiene en las estructuras políticas civiles que le sirven de vidrieras que muestran una supuesta democracia de voto en ficción de libertad y respeto a los derechos humanos”, agrega.

Señala que el proceso bolivariano, parodiando a Vallejo, es la resaca de todo lo sufrido de lo que se llamó revoluciones en países como Rusia o China y es, a su vez, la síntesis de la acción invasora que en cinco siglos no ha registrado rupturas.

Asimismo, afirma que el arribo del presidente Hugo Chávez al poder es la culminación de un proceso caracterizado por la imposición, el padecimiento y la destrucción de las mayorías para beneficio de las minorías. “Esta es la historia que prevalece hasta hoy”, sentencia.

“Por eso Chávez no significó un peligro para los intereses de los grandes dueños de este expaís. Le paga los dividendos correspondientes a un imperio que, desde la visa otorgada a pocas horas del triunfo de l998 hasta hoy, ha puesto de manifiesto que se trata de una revolución made in USA, comprometida a resguardar la estabilidad y enviar día a día a ese centro del gran capital financiero la cuota de petróleo que le corresponde”.

FANB EN COMUNIÓN CON LAS FUERZAS FINANCIERAS

No obstante, el Gobierno de Chávez y ahora Maduro se presenta como socialista, anticapitalista, antiimperialista y revolucionario, ¿qué opina?

Los micrófonos difunden cualquier mensaje pero la realidad habla por sí sola. Estados Unidos (EEUU) es nuestro primer socio comercial y primer propietario del petróleo desde las primeras décadas del Siglo XX y, para complemento, han puesto en sus manos buena parte de las riquezas mineras del sur. El Arco Minero es la mejor muestra de lo que es el reparto al capital financiero encabezado por EEUU, Canadá, China y Rusia.

¿Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) o un cuerpo de milicianos?

Es así. En el pasado los militares fueron la fuerza al servicio del poder económico. Hoy ejerce el poder en plena comunión con las grandes fuerzas financieras. Esto explica que desde febrero del 16, mientras la Asamblea Nacional (AN) se preparaba para sacar a Maduro, el poder estructuraba la entrega-negociación del Arco Minero. Y esto lo adelanta la Compañía Anónima, Camimpeg, bajo el mando del general Padrino López, uno de los jefes militares con mayor dominio de capital en el mundo actual. Más que FANB estamos ante un cuerpo miliciano, bajo el mando de las fuerzas armadas cubanas establecidas en esta parte de Venecuba, dispuesto para mantener este Gobierno con la colaboración de los demás poderes: Ejecutivo, Ciudadano, Electoral y Judicial.

¿El presidente Nicolás Maduro es continuador de un pasado del cual no es responsable?

La historia no la hace un hombre. El hombre no es ni puede ser un Dios. Sin embargo, el caudillismo hace y vive de esa imagen y los colectivos-pueblos se acostumbran a vivir bajo este yugo. Es la forma de vida impuesta. La exaltación de los individuos héroes, caudillos, libertadores tienen como finalidad hacerle saber al colectivo que es inferior en pensamiento y posibilidades autónomas de acción. Esto hace posible que se considere que el autor de la llamada primera independencia es Simón Bolívar y de la segunda Hugo Chávez que habría dejado atrás otras independencias como las de Guzmán Blanco y Carlos Andrés Pérez. Maduro a su vez es continuador de la supuesta segunda independencia adelantada por su padre Chávez. Pero la ruptura para la construcción de la otra historia tendrá que ser obra del colectivo social pueblo.

ERRORES Y COMPLICIDAD DE LA MUD

¿Está la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la altura de las exigencias de la realidad social, política y económica?

No hay duda de que la confederación de grupos o partidos es una unidad electorera. Ninguno puede recorrer ruta alguna con posibilidad de triunfo. Pero cada fracción hace sus propias campañas. Hay, por lo menos, siete candidatos presidenciales y varias docenas de candidatos a gobernadores y centenares a alcaldías. De modo que el interés no está dirigido en lo inmediato a superar los grandes problemas nacionales. A la hora del triunfo permitido del 6 de diciembre de 2015, en la AN creyeron que podían acabar con el Gobierno en seis meses. Y el 5 de enero pasado Borges anunció que en pocas horas se aprobaría el abandono del cargo por parte de Maduro y se convocaría a elecciones en 30 días. Pero en la propia sesión del abandono, Ramos Allup señaló que se aprobaría el asunto para que la AN cumpliera con su deber aunque de antemano se sabía que Maduro iba a seguir ahí…

¿La AN se encuentra en desacato tal y como ha determinado el TSJ?

Este capítulo del desacato y el abandono tiene mucho parecido con el humorismo de bajo timbre. Por una parte, se señala que aquí hay una dictadura, pero de inmediato se aprueba el abandono del cargo de Maduro y que el propio CNE de la dictadura llame a elecciones en 30 días para que la presidencia pase a manos de la MUD. Tú me desacatas y yo te desacato. Yo no soy presidente, ustedes no son diputados. Esto es incoherencia con locura y delirio. Cada quien tiene su ruta. Entre ellos nadie cree en el otro. Pero todo al servicio del mantenimiento del régimen militar-policial-narco-delincuencial-civil.

¿La oposición-MUD en su criterio es un simple compendio de errores?

Errores que en muchas ocasiones se parecen o alinean con la complicidad. En un momento determinado hablan de la lucha y toma de la calle, la Toma de Caracas, de Venezuela o de Miraflores. La gente el 1 de septiembre de 2016, amenazado el referendo revocatorio, creyó que se convocaba a otra forma de lucha. De manera espontánea, así como el 11 de Abril (2002), el colectivo-pueblo se levantó y los supuestos dirigentes le pidieron disolver la manifestación e irse a sus casas a tocar cacerolas. ¿Por qué no haber hecho una asamblea para programar acciones y organizar la fuerza social? Luego se convoca la toma Venezuela para el 26 de octubre. Desde entonces la arrechera del colectivo social-pueblo es creciente.

SE MODERNIZA EL ENGAÑO

¿Cuáles han sido los principales errores y aciertos del presidente Maduro durante su gestión?

Maduro ha sido coherente en la continuación de la línea de destrucción de todo lo existente establecida por Chávez. Y, en ese sentido, se ha adelantado, adelanta y sobre moderniza la práctica del engaño y la manipulación. Es populismo en su máxima expresión. Se establece e institucionaliza cada vez más una militancia que tiene en la tarifa una razón de subsistencia, que lo convierte en obligado militante del proceso.

¿No es verdad entonces que se está construyendo el socialismo, tal y como lo pregonan los voceros del Gobierno?

Todas las experiencias levantadas en nombre de la revolución han permanecido en el capitalismo y no les ha costado mucho volver al discurso y a la realidad del capital. La visita de Obama a Cuba y el restablecimiento de relaciones han puesto en discusión, nada menos, que la antigua relación del imperio con esa tal revolución. ¿Cómo negar hoy la relación del capital Rockefeller con la llamada revolución cubana?

¿Y eso puede aplicar en el caso de esta revolución bolivariana?

Como hemos sostenido, esta es una revolución “made in USA”, que se desarrolla en un contexto capitalista y en la que se actúa con todos los mecanismos capitalistas aunque se asuma un lenguaje supuestamente socialista. Pero como dijimos, aquí el socialismo se traduce como reparto y no como construcción de otro modo de producir, vivir y sentir. De modo que aquí estamos muy lejos de todo cambio radical, de toda ruptura histórica.

¿No hay construcción del socialismo sino persistencia del capitalismo?

Podrían anotarse novedades, como la inscripción de otras entidades del capital financiero como el chino o el ruso. China tiene dispuesto un fondo cuyo alcance no se precisa dispuesto para tener y resguardar una hegemonía creciente sobre este expaís y llevarlo a la condición de neo-colonia. De modo que este es un capitalismo distante en lo formal del FMI, pero atrapado por la deuda y por las amenazas que permiten los bajos ingresos petroleros para cumplir con las obligaciones contraídas en el mercado capitalista…

En este sentido, ¿en qué se diferencia el Carnet de la Patria de otros sistemas aplicados en el puntofijismo?

El Carnet de la Patria es un instrumento para el control de los pasos y vida de los venecubanos, destinado a determinar quiénes son miembros de una supuesta patria de revolucionarios y quienes se oponen a esa patria. La división es tajante: los patriotas y los sin patria o simples realistas. Para los primeros todos los beneficios. Para los sin patria el hambre-padecimientos. ¿Por qué no complicarles esta trampa tipo patrioterismo y sacar todos el susodicho Carnet?

¿Esto alejaría las posibilidades de otra explosión social tipo Caracazo?

El Caracazo dejó huella imborrable en la memoria colectiva. Pero por encima del miedo-temor-angustia que prevalece en esta parte de Venecuba, las condiciones en las cuales se dio aquella explosión están hoy mucho más extendidas, y los colectivos-pueblos no se ponen de rodilla, en total inacción, a esperar la muerte por hambre. Hoy los basureros están convertidos en comedores de desamparados. La escasez, inflación aumentan la desesperación. La clase media excluida de todo beneficio social está en vías de extinción y sería candidata a ingresar por el deambular del hambre. Y este cuadro nos lleva simplemente a recordar que el 27 de Febrero de 1989 aún no ha terminado. Recientemente hizo acto de presencia en Ciudad Bolívar. Y tras los saqueos, la represión y los muertos, como apagadores de esas protestas.

IMPEDIRÁN TODA ELECCIÓN

¿Pero puede desatarse un estallido de violencia que tienda a generalizarse?

Hasta ahora no se ha producido porque en mucha gente ha calado aquello de que aquí hay salida democrático-constitucional-electoral. Y fracasadas todas las formas para salir de Maduro se acude ahora a la lucha por el voto. Y lo que califican como una dictadura debe democratizar su CNE para que haga de inmediato elecciones libres y se produzca la salida de este Gobierno. Esta es una política de confusión que crea falsas expectativas en la gente de a pie y que rinde dividendos a favor del orden vigente. De allí que tenga base la afirmación de que hay unas oposiciones que si no son cómplices para los planes de lo que consideran como una dictadura, bien poco les falta.

¿Y habrá más elecciones?

La dictadura lo niega. El CNE tiene ahora el pretexto del clima de confrontación creado por el tal desacato de la AN y el tal abandono del cargo de Maduro. A esto se adiciona que los partidos de la MUD deben todos legitimarse ante el CNE para poder inscribir candidatos. ¿Cuándo y cómo se hará esto? Y no es de extrañar que aparezcan muchas otras medidas supuestamente legales que impidan toda elección por el tiempo que le interese al Gobierno.

¿Habrá que admitir que este Gobierno se mantendrá en el corto, mediano y largo plazo?

Aquí no tendrá resultado el “¡Maduro vete ya!” ni aquello de “¡elecciones ya!”. Una dictadura militar-policial-narco-delincuencial-civil ni se va ni se cuenta objetivamente. Y las oposiciones carecen de una política para enfrentar esta situación que tiene rasgos nuevos de acuerdo con el esquema que ha regido nuestra historia de la invasión.

Pero esa política puede aparecer de un momento a otro…

Primero esas oposiciones tienen que fajarse a comprender qué pasa hoy aquí. Porque si lo supieran no estarían pidiendo elecciones ya, ni nada parecido. Estarían plenamente ligadas al colectivo-pueblo para establecer el qué y el cómo se hará, en el entendido de que esta situación requiere de la participación colectiva para lograr su superación. No es verdad que las minorías opositoras derroten a las minorías del poder, Estado y armas incluidas, sin ganarse para su causa las mayorías sociales. Pero este es precisamente el control que adelanta hoy el Gobierno con el Carnet de la Patria. Su mensaje es muy claro: ¡O te haces revolucionario y socialista o morirás de hambre! Sólo los afiliados al régimen tendrán la posibilidad de comer, educarse y tener vivienda.

¿Hay socialismo para rato largo?

Debido a la falta de una oposición organizada, consciente, todo apunta no sólo a un Maduro terminando su desastroso y destructor gobierno en 2019, sino además a la posibilidad de que por la vía de la “legalidad revolucionaria comunal”, que se puede estructurar en cualquier momento, Maduro se reelija o que el poder militar, hasta por la vía del autogolpe, asuma directamente el manejo de la situación. Como se puede ver, los años que siguen son muy complicados.

¿Deben ser liberados todos los presos políticos?

Otra contradicción. Los presos políticos son como una especie de razón de ser de una dictadura. En consecuencia, sólo se puede esperar la libertad de todos cuando cae el aludido régimen. No se debe esperar actuaciones democráticas de quien nada tiene que ver con eso, sino en los casos que le interesa, como una libertad de prensa supuestamente equilibrada con capacidad para el monstruo gubernamental y sus respectivas oposiciones que hasta el presente han hecho un magnífico papel como vidriera democrática. Aún en desacato la AN tiene la posibilidad de volver a la “legalidad” si se acoge a los lineamientos establecidos por el máximo tribunal de la República. Mientras, está fuera, violando la Constitución. No hay que olvidar que toda dictadura es legal.