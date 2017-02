Las elecciones regionales requieren “más de cinco meses de preparación”, además de dos meses para realizar las primarias solicitadas por la MUD, según explica su representante ante el CNE, Vicente Bello

Andreína García Reina

Durante octubre de 2016, en medio de la efervescencia causada por la realización o no del referendo revocatorio al presidente de la República, Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció en una rueda de prensa las tareas pendientes para la realización de las elecciones regionales, estableció el mes de febrero como el plazo para el trámite de las primarias y señaló que las elecciones regionales se realizarían antes del mes de junio de 2017 y las municipales en el segundo semestre de este año. Vicente Bello, coordinador nacional de Asuntos Electorales y representante de la MUD ante el CNE, denuncia que el ente comicial “no está haciendo lo necesario” para la organización de las elecciones y que se están “secuestrando los procesos electorales” de los venezolanos.

Bello, quien es miembro de la Dirección Ejecutiva Federal de Un Nuevo Tiempo (UNT) defiende las buenas relaciones de su partido con la Mesa de la Unidad (MUD) y señala que, pese a las discrepancias, están de acuerdo en que en Venezuela debe haber “un cambio”. Niega que UNT haya pactado con el Gobierno para obtener la liberación de su fundador, Manuel Rosales.

¿Cómo va el tema del calendario electoral?

Lo que estamos reclamando es que sean convocadas las elecciones, no circunscritas a un período en específico sino al cumplimiento de las elecciones. Eso está establecido en la Constitución y las elecciones regionales debieron realizarse el año pasado. El Consejo Nacional Electoral está violando su obligación constitucional de organizar las elecciones. El año pasado por unos subterfugios legales, sentencias de tribunales regionales que no tienen competencia para ello, fue obstaculizado el referendo revocatorio del presidente de la República y las elecciones regionales que se correspondían para el año 2016, porque la Constitución establece en el artículo 160 que el período de los gobernadores es de cuatro años. El CNE no las convocó, fue dejando correr los lapsos sin ninguna explicación satisfactoria hasta que se agotó el tiempo. En octubre Tibisay Lucena, presidenta del CNE, dio una rueda de prensa en la que anunció una serie de tareas pendientes para las regionales, dijo que el plazo para el trámite de las primarias sería hasta febrero y que las elecciones regionales se realizarían antes del mes de junio de 2017 y las municipales en el segundo semestre.

¿Es posible que se hagan las elecciones regionales antes de junio?

El CNE, que se reincorporó a sus actividades el 9 de enero, hasta el momento no está realizando ninguna actividad específica sobre la organización de las elecciones y tampoco ha publicado ninguna información oficial del cronograma ni de actividades vinculadas a las elecciones regionales. Para la realización de las elecciones, como el CNE debe partir de cero, existe una larga lista de actividades que no se están realizando en este momento. Por ejemplo, entre otras, debe realizar las jornadas de actualización del Registro Electoral, tiene que solicitar al INE [Instituto Nacional de Estadística] las proyecciones de población ajustadas al año 2017, en base a las cuales, y después de que esas cifras hayan pasado por la Asamblea Nacional, debe actualizar el tamaño de los concejos legislativos regionales, verificar cuántos diputados va a elegir por estado y calcular las circunscripciones que se corresponden tanto por lista como nominalmente para la elección de esos diputados. Son actividades que toman tiempo y trabajo, que no se han iniciado. Con esa información, después de que el CNE defina cuántos diputados se van a elegir en cada uno de los estados y cuáles van a ser las circunscripciones, debe publicar esa información para que las organizaciones políticas puedan postular a los candidatos. El CNE no está haciendo lo necesario para que se hagan las elecciones. Estamos ante el riesgo de que el CNE continúe con esta política de omisión de sus responsabilidades, que viene haciendo desde 2016, y podamos caer en una situación en la que tampoco se convoquen o no se convoquen de manera temprana las elecciones regionales.

¿Por qué cree que el CNE no hace lo necesario para convocar las elecciones?

Tenemos información de que no lo está haciendo. Es una decisión del CNE. Es una responsabilidad del directorio, que no se ha reunido y no ha tomado decisiones. Ahora, cuáles son las razones que en su alma tienen los rectores, eso no lo sabemos porque no lo han dicho. Suponemos que no lo han hecho porque no tienen una línea al respecto del Gobierno o del PSUV, pero eso es una suposición porque el CNE no ha dicho nada. Lo que sí está claro es que constitucionalmente y, de acuerdo a los compromisos públicos asumidos por la rectora Lucena, esa convocatoria debía realizarse ahorita y no lo han hecho.

“El Gobierno no quiere que se realice ninguna elección”

¿De realizarse esa convocatoria en los próximos días o semanas se podrían hacer las elecciones antes de junio?

Yo lo dudo. Depende de las actividades, que requieren de más de cinco meses de preparación. Además está la solicitud que hizo la MUD de realizar unas elecciones primarias para elegir a los candidatos de la MUD que irían a las regionales. La organización de las primarias requiere de dos meses de preparación por parte del CNE. Analizando el cronograma de las elecciones anteriores, las de diputados, las postulaciones se realizaron en agosto, cuando las elecciones se celebraron en diciembre. En el año 2008, las elecciones regionales fueron convocadas con nueve meses de antelación e igualmente necesitaron cinco meses para instrumentar el proceso.

ILEGALIZAR A LA MUD

¿No cree que hizo falta que la MUD presionara más para hacer las elecciones regionales en 2016?

La MUD estuvo presionando para la realización de procesos electorales, y el respeto del derecho al voto. En ese momento el CNE utilizó como excusa que estábamos solicitando el referendo revocatorio para no realizar las elecciones regionales. El CNE tenía que haber solicitado, requerido, presionado y acordado con el INE las proyecciones de población para poder definir las circunscripciones de los diputados a consejos legislativos. Eso lo tenía que hacer el CNE independientemente de lo que estuviera promoviendo la MUD. El CNE pudo haber hecho todas estas actividades y haberlas adelantado y hoy habría la posibilidad de realizar las elecciones en un tiempo más corto. El problema es que el CNE no realizó sus actividades el año pasado y no las está haciendo hoy. Nos queda la conclusión de que como el Gobierno, dígase PSUV, no quiere contarse, no quiere que se realice ninguna elección, el CNE obstaculizó los procesos electorales del año 2016 y continúa en la línea de no promoverlos en este año. Si no se realizan las elecciones regionales, entonces van a cabalgar sobre las elecciones municipales, porque a finales de año se vencen los períodos de los alcaldes, y la situación se va a complicar más. Si para las elecciones de consejos legislativos regionales se necesita elegir a más de 200 cargos por entidad, con las elecciones municipales, en las que se eligen concejales y diputados municipales, se estarían eligiendo 3.000 cargos para cada uno de los niveles de gobierno. Eso en vez de simplificar las cosas para los electores, lo que va a ser es enredarse. Se están secuestrando los procesos electorales a los cuales tenemos derecho constitucionalmente.

Decía que el PSUV no quiere contarse. Hay una tesis que sostiene que habrá elecciones con partidos que no sean incómodos. ¿Ilegalizarán partidos?

Eso es un deseo de militares. Al respecto se han pronunciado dos o tres militares retirados. Se han pronunciado Diosdado Cabello y Francisco Ameliach. Son militares retirados, que tienen una visión militarista de la política y que quisieran que no hubiesen partidos políticos, sino un partido único, el PSUV, y que todos los venezolanos tuviésemos que someternos a estas circunstancias. Lamentablemente los venezolanos venimos de una tradición republicana muy distinta y no vamos a permitir que haya procesos electorales distintos, como los que ha habido en Nicaragua o como los que hay en Cuba.

El TSJ sacó una sentencia en la que se prohíbe la doble militancia…

Esa no fue la sentencia del TSJ [Tribunal Supremo de Justicia] que nosotros conocemos. No dice eso. La sentencia dice que los partido que no habían alcanzado el 1 % en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015 debían renovar su nómina y dijo además que para renovar su nómina debían hacerlo por sistema biométrico. Son los partidos que no participaron con tarjeta en el año 2015 los que deben renovar su nómina, cuando el CNE cumpla su responsabilidad de convocar a ese proceso. Es el CNE quien está en mora con esa actividad. De acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, cuando un partido no alcanza el 1 %, en el primer año del período constitucional respectivo se debe convocar a la renovación de su nómina. Es decir, que en el año 2016 el CNE debía convocar a la renovación de las nóminas de los partidos. El CNE dio un primer paso, que fue cuando señaló que 62 partidos políticos debían renovar su nómina y cuatro no debían hacerlo: la MUD, el PSUV, el partido Puente y el partido Gente. Porque el PSUV y la MUD obtuvieron más del 1 % y los otros dos son de reciente registro y no participaron en las elecciones legislativas. Los 15 partidos que forman la MUD deben renovar su nómina para actualizar su registro como partido político, pero no la MUD porque obtuvo la más alta votación alcanzada por partido alguno desde 1960. Cuando el CNE publicó esta primera convocatoria, manifestamos que estamos interesados renovar nuestras nóminas, cumplimos el otro requisito que era informar las personas que integraban las direcciones regionales de los partidos en los estados donde queríamos renovar esa nómina y así lo hicimos, porque la otra condición es que la renovación de la nómina debe hacerse en más de 12 estados. Esos pasos fueron cumplidos. El CNE no publicó el cronograma de la renovación, no publicó las listas de los centros a los que los partidos debían llevar a su militancia para registrarse y tampoco publicó el cronograma de cuándo se iniciaba y finalizada el proceso de renovación.

¿Qué cantidad de firmas necesitarían para esta renovación?

Está establecido que el CNE debe publicar el Registro Electoral y el método en que se va a basar el registro de esa renovación y cada partido debe trasladar una cantidad de simpatizantes igual al 0,5 % del Registro Electoral del estado respectivo.

¿Puede el recurso de fraude introducido por el PSUV en la recolección de firmas para el revocatorio ilegalizar a la MUD?

Los recursos judiciales tienen nombres y apellidos muy precisos y no existen cosas genéricas como esa que llamas “fraude”. El PSUV no introdujo ningún recurso de esas características, introdujo recursos contra el referendo, argumentando que alguna de esas firmas fueron forjadas, pero eso afectaba al referendo. Eso no afectaba a la MUD, porque las denuncias de forjamiento de identidad o firmas se refieren a un delito penal y son responsabilidades individuales. No existe responsabilidad genérica. De esa denuncia que introdujo el PSUV, una la llevó a la Fiscalía General de la República, que solo hizo un trámite de solicitar al CNE que le remitiera la lista de firmas recogidas por la MUD y el CNE se las envió. La Fiscalía no ha hecho ninguna otra diligencia al respecto. En relación a los tribunales penales, esos tribunales dictaron medidas cautelares que decían que hasta que no se investigasen esas denuncias quedaba suspendido el revocatorio. Esa fue una medida cautelar. Ninguno de los siete tribunales se ha dirigido al CNE para solicitar ninguna información al respecto y nosotros hemos constatado que no hay ningún juicio en esos siete tribunales regionales. No existe ninguna demanda que afecte a la MUD como partido político, existe una denuncia de falsificación de firmas, que hasta ahora no están ni sustanciadas ni señaladas.

La oposición dice que no hay independencia de poderes ni institucionalidad, ¿no cree que el PSUV pueda usar este recurso para ilegalizar a la MUD?

No puedo opinar sobre deseos. Eso es un deseo de los militares. Hasta ahora aquí existe una justicia y ninguna de las demandas han sido sustentadas.

EN DESACUERDO SOBRE EL “CÓMO”

¿Es cierto que hay divisiones entre la MUD y UNT?

Manuel Rosales y Enrique Márquez, que son los voceros fundamentales de UNT, lo han dicho claramente. Nosotros somos miembros de la MUD y estamos actuando y trabajando en el seno de la MUD. Que existen temas que están en debate en el seno de la MUD, sí. La MUD discute cómo serán las decisiones, cómo va a ser el reglamento para la toma de decisiones políticas, si va a hacer su restructuración interna, designaciones de voceros, quiénes serán los voceros. Esos son debates que existen en lo interno de la MUD. Se ha anunciado que habrá respuestas en los próximos días. En cuanto a UNT y la relación con la MUD, UNT es uno de los partidos más importantes de la MUD y compartimos sus políticas en general. Sí tenemos algunas discrepancias con otros partidos políticos, así como hay diferencias entre otros partidos sobre cómo sebe evolucionar esta situación y cómo debe impulsarse el cambio en el país. Sobre los temas fundamentales, todos los partidos de la MUD estamos completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo en que se debe realizar un cambio del presidente de la República y de todo el primer nivel del Gobierno nacional para poder cambiar la política económica para solucionar la crisis económica, social y política y que existan medidas de fondo contra la inseguridad nacional y el abastecimiento de medicinas y comida.

“No existe ninguna demanda que afecte a la MUD como partido político, existe una denuncia de falsificación de firmas, que hasta ahora no están ni sustanciadas ni señaladas”

¿Cuáles son estas discrepancias?

Tenemos discrepancias sobre cuál debe ser el camino o ruta que debe instrumentarse para producir ese cambio. Algunos consideramos que deben impulsarse los procesos electorales y través de esos procesos contemplados en la Constitución ir produciendo estos cambios, otros partidos consideran que debe haber una ruta más rápida como declarar la vacante del Presidente de la República, convocar iniciativas desde la AN. UNT está completamente de acuerdo con la estrategia general de la MUD, pero tenemos nuestra propia posición sobre este debate que hasta ahora UNT propone en el seno de la MUD, que debe ser un proceso electoral, pacífico, en el marco de la Constitución. Hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo, pero esperamos que haya un acuerdo próximamente y UNT estará dentro de ese acuerdo.

¿Hay algún consenso sobre quién debe asumir el liderazgo de la MUD?

No eso aún no está resuelto.