En 2017 se van a perder puestos de trabajo, las empresas no van a poder seguir contratando gente y los aumentos de sueldo alimentarán la inflación, indica la economista y profesora universitaria

Mónica Duarte

Las cuentas de Venezuela siguen estando en números rojos y la economía se mantendrá como la principal preocupación de los venezolanos. En 2017, el panorama de recesión, inflación y escasez parece agravarse ante la creciente dependencia del país a las importaciones y la incertidumbre que rige en el mercado petrolero.

Para Anabella Abadi, economista, profesora en la Universidad Católica Andrés Bello y analista de la Unidad de Investigación y Análisis de ODH Grupo Consultor estos son los problemas más importantes en la economía nacional.

“Si en 2017 la economía sigue cayendo, la situación va a ser peor, porque hemos acumulado tres años de caídas fuertes en el Producto Interno Bruto”, sostiene.

Pero para los venezolanos la situación no es mejor que para el Gobierno nacional, a su juicio, los constantes aumentos de sueldo sumados a una producción paralizada van a seguir consumiendo la capacidad adquisitiva y agravaran la escasez, mientras un sector productivo importa alimentos con facilidad exclusiva y la vende a precios internacionales a los que “la mayoría no tiene acceso”. “El Gobierno está tratando de generar la expectativa de que esto va a mejorar pero lo que parece indicar el contexto nacional es que no”, apunta la economista.

Se estima que en 2017 la caída de la producción no será tan fuerte y que los precios del petróleo subirán ¿económicamente este año será menos duro de lo que fue el año 2016?

El hecho de que la economía caiga en 2017, aunque sea a una tasa menor, quiere decir que vamos a estar peor que en el 2016. Porque la economía viene cayendo desde 2014 y estamos acumulando esas caídas. En 2014 la economía cayó 3,9%, luego cayó 5,7% en 2015, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la contracción de 2016 fue de 12 %, aquí en ODH estimamos un promedio de 10 %, entre 8 % y 12 %. Esto quiere decir que ya acumulamos 18 puntos en recesión en tres años. Cuando se ven las estadísticas que dicen que 2017 tal vez cae menos que 2016, significa que está desacelerando la caída pero estamos acumulando mayor recesión. En cuanto al crudo, algunas agencias internacionales ubican el precio para 2017 cercano a los 50 dólares, pero Venezuela necesita un precio de 100 dólares por barril para cubrir nuestras deudas. Necesitamos el doble de lo que en realidad vamos a recibir y las finanzas de Pdvsa siguen muy comprometidas, porque no todo lo que se produce se factura, y cuando uno saca la cuenta prácticamente estamos cobrando por menos de un millón de barriles, y eso no alcanza para lo que el gobierno se acostumbró a gastar.

Si eso no alcanza para los gastos acostumbrados ¿Se puede esperar mayor recorte en las importaciones?

Sin duda. Ya el año pasado cifras del presidente Maduro dicen que el sector privado aportó unos 11.000 millones de dólares para la importación de bienes básicos e insumos y que el gobierno central puso 6.800 millones para importaciones no petroleras, si incluimos las transacciones petroleras la cuenta total llega a 22 millones, lo que es bastante por debajo de lo que estamos acostumbrados. Nosotros hasta 2014, importábamos 117 millones de dólares por día, unos 42.000 millones al año.

¿Cómo ataca el sector privado este cierre a las materia primas?

¿Por qué no funcionaron los 15 motores productivos que se instalaron en forma de mesas de trabajo en 2016?

En las reuniones de cada uno de los motores se hicieron propuestas que tendían desde la unificación cambiaria, la liberación y tipos de cambio más altos. Sin embargo, cuando se hacían los anuncios efectivos no era lo que se había acordado dentro de los motores. Así que el problema no es solamente lo que se discuta sino si eso se va a convertir en una decisión que tome el gobierno. Habría que ver en detalle qué sucedió en cada motor, pero tal vez el que los venezolanos sienten más, porque le pega en el día a día, es el tema de esos ajustes necesarios en los precios regulados para que las empresas recuperaran más capital. Incluso algunos se dieron bajo cuerda, porque la gente se enteraba cuando lo veía en el anaquel sin un anuncio oficial. También, se supone que de los motores salió el apoyo al aumento del precio de la gasolina, tal vez la medida no se propuso ahí porque era algo que se venía discutiendo hace muchos años, pero no hubo rechazo.

¿Pero es posible elevar la producción nacional?

La mitad de la población no va a tener acceso a bienes

Usted ha dicho que no es una solución la venta a precios internacionales de mercancía que entra por la frontera ¿Por qué? ¿Hay otra alternativa para paliar la escasez y el desabastecimiento?

Estas son medidas que se pudieran interpretar como urgentes y de corto plazo pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el alcance de estos productos que están entrando y quiénes tienen acceso. Según la última encuesta de condiciones de vida 2015 se demuestra que más o menos el 73% de los venezolanos sufre pobreza por nivel de ingreso, lo que quiere decir que no logra cubrir los costos de la canasta básica, y tenemos un 49,9% que está en pobreza extrema, quienes no pueden cubrir ni el costo de la canasta alimentaria. Entonces, se intenta de manera cosmética llenar los anaqueles para afectar la percepción de que hay abastecimiento, pero esto no quiere decir que las personas van a tener acceso a esos bienes. Por eso, lo otro que está tratando de hacer el Gobierno es organizar los CLAP y a través de este mecanismo hacer que los productos lleguen a las familias mucho más baratos. Pero se dice que las cajas o bolsas de estos CLAP tienen muchos productos importados, y si bien el Gobierno central tiene todos los bolívares que quisiera para gastar, porque imprime dinero inorgánico de manera regular, si estamos llenando las bolsas de productos importados que se tienen que pagar en divisas, esto no es sostenible, sobre todo en un mercado que no está produciendo divisas en sectores alternativos y no se ha terminado de recuperar el barril petrolero.

Dentro de esas medidas que ha anunciado el vicepresidente del área económica, Ramón Lobo, de un nuevo control para los precios y la inflación ¿Qué se puede esperar? ¿Los CLAP tendrán más poder en la regulación de este nuevo sistema?

¿La población se ha acostumbrado a la regulación en los precios de venta y a las restricciones de compra? ¿Es posible desmontar esos sistemas sin afectar a los más vulnerables?

El tema de los controles de precio va incluso mucho más atrás del siglo XXI. Este Gobierno y todos los previos, desde Eleazar López Contreras, han vendido los controles de precio como la manera de proteger el salario, de que así tú vas a poder comprar todo lo que quieras con lo que tú ganas, y es una medida tan popular que la han mantenido prácticamente todas las administraciones, aunque el socialismo del siglo XXI la amplió más que ninguna otra. Por eso, al plantear la liberación de precios el venezolano no equipara que liberar los controles implica que la empresa va a producir más, sino que piensa que va a comprar menos. Es un problema con el discurso y la asociación de ideas, al día de hoy, con todos los problemas que genera, la población sigue queriendo comprar cosas baratas. El sector productivo privado sabe que los controles de precio son malos, pero la población no lo tiene tan claro.

Este año se proyecta una inflación de cuatro dígitos ¿la economía nacional resistirá ese ritmo de aumento?

Pero la estructura del sueldo mínimo en este momento apunta a eso, lo que se percibe en bono de alimentación es más que el salario…

Sin duda, sobre todo porque se desvirtuó lo que es el bono de alimentación. Se supone que con lo que se gana de salario mínimo debería alcanzar para cubrir las necesidades del hogar, eso incluye alimentos y cualquier otro producto. El Gobierno central incluso alega que una familia no gana salario mínimo, sino que el venezolano promedio gana por lo menos dos salarios mínimos y que en una casa trabajan dos personas, pero aun así no alcanza con cuatro salarios mínimos. Además, se supone que el cestaticket es para cubrir una comida balanceada en la jornada de trabajo, para que puedas comer bien los 20 días que laboras al mes. Ahí es eso donde entra otra vez el Gobierno a aumentar el cestaticket alegando que eso es capacidad de compra, cuando no es verdad, se supone que ese bono yo me lo gasté trabajando y que no tendría que utilizarlo para comprar cosas para mi casa. Lo que se está diciendo en ese caso es que yo gasto más en mi comida para el trabajo que todo el dinero que yo voy a poder poner en el mes para mi casa, allí por supuesto hay una desproporción.

¿Cómo afecta esto al trabajador?

En 2016, los precios de muchos rubros aumentaron, no así los servicios ¿aumentarán este año o se van a seguir controlando esos costos?

Los servicios básicos, como el agua y la luz, están generando pérdidas porque son muy subsidiados, se están cobrando muy por debajo de sus costos de producción, pero no se espera que esos servicios básicos sufran un ajuste sustancial. Los que no son servicios públicos como internet, televisión y celulares están a la espera que a través de Conatel se aprueben los aumentos de tarifa. Mientras esto no suceda se tendrán ciertas complicaciones que van a impactar la calidad del servicio pero también va a impactar los indicadores económicos nacionales con la contracción del sector telecomunicaciones, que se mantenía estable.

¿Cómo impactarían esos aumentos?

¿Cómo será el panorama del valor adquisitivo para el salario de los trabajadores en 2017?

Probablemente van a venir varios aumentos, lo que no se tiene claro es si va a aumentar la capacidad de compra y probablemente la respuesta sea negativa, si la inflación llega a los niveles que se está estimando, como 1.000% lo mínimo que tendría que aumentar el salario es 1.000%. Entonces, en una situación de escasez en la que los precios van seguir subiendo y los productos regulados no se van a mantener o no se van a conseguir a precios controlados, pues ese salario, aunque lo aumenten cuatro o cinco veces, no va a permitir comprar tanto como se compraba en años previos.

En 2016 los decretos de emergencia económica permitieron el uso discrecional de recursos, este año el presupuesto tampoco pasó por el control parlamentario ¿El Gobierno efectivamente podrá aprobar gastos sin control? ¿A dónde van estos recursos?

En el 2016 esos créditos adicionales no iban dirigidos a inversión, una proporción cerca del 90% fueron para el pago de nóminas, de pensionados y gasto corriente, que es algo que ya debería estar planificado. El Gobierno va a poder cubrir el presupuesto nacional si lo vemos en término de bolívares, todo lo que esté presupuestado en bolívares se puede cubrir, la dificultad viene con los gastos en dólares y esa discusión está abierta. Se dice que algunos potenciales inversionistas extranjeros están exigiendo la aprobación de la Asamblea Nacional para permitir que Venezuela se endeude con ellos. Legalmente los endeudamientos deben ser aprobados por la AN, pero a través de los decretos de emergencia económica intentan pasar sobre este mecanismo. Incluso algunos analistas comentan que regularizar la situación con la AN es un intento del gobierno para que exista la posibilidad de que se dé el famoso permiso para endeudamiento.

Si se regulariza la situación ¿la Asamblea no aprobaría esos créditos para el pago de salarios?

Esa es una discusión más política. Porque si bien la AN quiere implementar un control férreo sobre el presupuesto, que no ha podido hacerlo hasta ahora, hay ciertos créditos adicionales que pudiesen bloquear pero los créditos para salarios tendrían un costo político muy grande. Hay un problema de fondo, que si bien sabemos que es una irregularidad y que no deberían aprobarse créditos para gastos corrientes, eso se ha mantenido como una constante. Ante una inflación que crece tanto y un presupuesto nacional tan mal planificado, no aprobar esos salarios implicaría tener una administración pública parada porque no tendría como pagársele.

Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: monicaduarte@larazon.net