“La Fuerza Armada tiene que jugar a favor de los intereses del país y no del Gobierno”, señala el abogado y también exministro de la Defensa y de Relaciones Exteriores

Carlos Díaz

“Las milicias violentan la Constitución”, sentencia el general de división, Fernando Ochoa Antich, abogado, exministro de la Defensa (1991-1992) y de Relaciones Exteriores (1992-1994), en entrevista con “La Razón”. “Violentan los artículos 328 y 329”, resalta.

“Chávez las creó porque entendió que la Fuerza Armada Nacional (FAN), debido a sus valores particulares y a su forma de ser, limitaba el ejercicio del poder. Comprendió que si quería tener el control total debía tener un contrapeso y fue allí cuando surgió la idea de las milicias. No logró su aprobación en el referendo de 2007 pero las creó a través de métodos arbitrarios y fuera del orden constitucional”, explica.

¿Qué le parece lo que dijo el presidente Maduro de armar a medio millón de milicianos?

Eso fue una amenaza de Maduro contra la marcha de 19 de abril porque está realmente atemorizado. Por lo general, se ve que allí participan personas de mucha edad, aunque personalmente me siento que soy una persona con suficientes condiciones para el combate, sin embargo, ellos no pueden considerarse eficientes en caso de un enfrentamiento. Las milicias rompen el tejido democrático y deja de ser un sistema político pluralista para dirigirlo a un partido único, y se sabe que esta es la base de los regímenes totalitarios de izquierda. Y Maduro ha dicho que este es el objetivo político que busca. Habría que preguntarle al personal activo si acepta jugar ese papel que, aparte de ser inconstitucional, compromete el destino de la FAN.

“La FAN tiene que reflexionar”

¿Cuántos van a costar los fusiles de los milicianos?, ¿de dónde sale eso? ¿Dónde se comprarían esas armas? ¿Se justifica eso en medio de la crisis que vive Venezuela?

Esa compra no tiene ninguna justificación en medio de la situación económica que sufre el país, pero no quiero imaginarme lo que costará pagarles al menos el salario mínimo a esos a 500 mil milicianos. Una FAN que comete ese error histórico, sin duda, difícilmente podría subsistir durante un cambio político. Tendría que ser modificada en su totalidad y podría darse un caso como el de Costa Rica. Pienso que los integrantes de la FAN tienen que reflexionar sobre este problema. “Colectivos armados y la milicia serán factores de destrucción de la FAN”

¿Qué le parece lo que ha dicho Maduro de armar a medio millón de milicianos?

La pregunta que hay que hacer es para qué se requiere ese armamento porque el material de guerra solo se debe comprar para entrenamiento o en caso de una amenaza suficientemente creíble, porque, de lo contrario, se está adquiriendo equipos que en diez años se volverán chatarra. Entonces, armar a 500 mil milicianos es algo que no tiene sentido, creo que es un engaño de Maduro. Más bien, el gasto público debería orientarse a resolver el problema de la delincuencia.

¿Qué opina de las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien afirma que la FAN es chavista? ¿Es correcto que un ministro de la Defensa diga eso?

Es un señalamiento totalmente incorrecto y está cometiendo un delito porque no puede indicar que una estructura organizativa del Estado una función que no sea constitucional; y el ministro está orientando a la FAN a cumplir funciones que están fuera de la Constitución. Él debe reflexionar sobre la responsabilidad histórica que tiene sobre sus hombros. Muchos de los grandes errores que está cometiendo la FAN en estos últimos años se los debe a él, quien parece que no percibe lo que está ocurriendo en el país.

Control total

¿A qué se debe que se le rindan honores a Hugo Chávez con el mismo rango que El Libertador? Hay estandartes con el rostro de Chávez en la FAN, ¿eso es correcto?

Eso es algo incorrecto. Eso de comandante supremo y eterno, y toda esa propaganda absurda y vergonzosa, no existe en la Constitución. Esto le hace un gran daño a la FAN. ¿Cómo es posible que la FAN acepta que Hugo Chávez esté al lado de los retratos de Bolívar cuando todos sabemos que hay grandes interrogantes morales sobre la figura de Chávez y de su Gobierno. ¿Puede Chávez, señalado de ser el causante de la actual tragedia del país, ser colocado junto a las grandes figuras históricas en el Paseo de Los Próceres? Esto es algo inaceptable y produce vergüenza.

Durante los 18 años de gobierno de Chávez y Maduro se han utilizado a grupos armados. Ha trascendido que muchos se coordinan con la Guardia Nacional ¿Cuál es el impacto del paramilitarismo en el país?

Está demostrado que existen grupos violentos, todos así lo hemos percibido. Habría que preguntarse si esto lo permite la FAN y si lo hace, entonces, está comprometiendo su destino. Porque esos mismos grupos paramilitares o colectivos armados y la Milicia Bolivariana serán factores de destrucción de la FAN, porque generarán enfrentamientos que le ocasionará gravísimos daños. Sería un desastre para la FAN y para el país. “Las milicias rompen el tejido democrático y compromete el destino de la FAN”

¿El actual es un Gobierno militarista? ¿Es una dictadura?

Este es un Gobierno constitucional en teoría, es decir, se originó a partir de unas elecciones —aunque tengo mis dudas sobre ese proceso electoral—. Ahora, ¿es una dictadura?: bueno, yo creo que es una neodictadura porque es un Gobierno que aprovecha algunos elementos democráticos para ejercer el control total sobre todo el Estado y todos los poderes públicos, y esto rompe con los valores fundamentales de la democracia tales como el pluralismo, la separación de los poderes y la libertad de expresión.

Presionar para la rectificación

¿A qué se debe el respaldo irrestricto del Alto Mando a Maduro, a pesar de los errores que comete a diario?

“Cuando se suspendieron las elecciones regionales la FAN también debió haber hablado” Eso no es fácil de explicar, es difícil. Es demasiado delicado lo que está ocurriendo para que la FAN y su Alto Mando al menos deberían presionar para la rectificación. Hubo una oportunidad para encontrar una solución fluida a la crisis y era a través del referendo revocatorio. Allí la FAN debió presionar para que se cumpliera ese derecho constitucional. Cuando se suspendieron las elecciones regionales la FAN también debió haber hablado y emitido juicio, porque tampoco se puede permitir que el Gobierno haga lo que quiera. Siempre se ha dicho que su misión fundamental es cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Gobierno de Maduro la está incumpliendo.

¿Qué opina de las declaraciones del mayor general (r) Clíver Alcalá Cordones quien dice que el Alto Mando está cómodo con Maduro porque le ha permitido acceder a negocios estratégicos de petróleo, minería, entre otros?

Uno de los grandes errores de la dirección de la FAN —antes con Chávez y ahora con Maduro— ha sido la utilización de oficiales en cargos públicos. Allí ha surgido gran parte del descontento que hay en la FAN porque quienes ocupan esos cargos se enriquecen mientras el resto pasa trabajo. Hay señalamientos sumamente graves de los negociados que se están haciendo y, dolorosamente para mí, salen a relucir nombres de oficiales activos de altos rangos.

El capitán Diosdado Cabello tiene un programa de TV donde militares asisten y participan como si fuera militantes del partido de Gobierno. ¿Es eso correcto?

Él es teniente y no capitán, porque ese ascenso que le dieron fue absolutamente irregular ya que estaba fuera de servicio. El que haya participado en el 4 de Febrero no puede justificar un ascenso. Ahora, que un oficial activo lo salude a él con respeto es algo normal. Pero que oficiales activos asistan a un programa de televisión político es un acto ilegal y deberían ser sancionados por el Alto Mando.

¿La FAN luego del chavismo y el madurismo saldrá con una imagen deteriorada, desgastada?

Cada vez que la FAN se ha vinculado con la política siempre ha terminado golpeada, debilitada y desacreditada.

“Fortuna de Andrade es imposible”

Siempre se ha denunciado que hay corrupción en la FAN, especialmente en la compra de equipos bélicos. ¿Considera que esa situación ha empeorado? ¿Hay más corrupción que antes?

“Muchos de los grandes errores se los debe al ministro de la Defensa” En la adquisición de armamento surgen los perros de la guerra, esa es una realidad. La compra reporta comisiones con cantidades importantes. Casi siempre es un problema de condiciones morales de la persona que ha sido autorizada para realizar esos negocios. Aunque haya un ministro de la Defensa que sea serio y no cobre comisiones, normalmente por debajo de esos negocios hay corrupción. En los tiempos de la Cuarta República había un elemento importante y era la opinión pública. Hubo escándalos con la adquisición de armamentos y se debió a que la opinión pública era libre: recordamos los programas de televisión de (Alfredo) Peña y del mismo José Vicente Rangel quienes eran terribles porque jugaban con el honor de algunos militares sin ninguna razón cierta. Eso se acabó totalmente y lo que hay ahora es autocensura, ni tampoco control ni investigación de la Asamblea Nacional porque no se lo permiten.

¿Ha permeado el narcotráfico a la FAN?

No te puedo responder con un sí o un no. La opinión señala que hay una gran penetración del narcotráfico en la FAN ¿Será eso verdad o mentira?: no tengo elementos para saberlo. Pero así lo señala permanentemente la opinión pública y algunos medios de comunicación. Al menos el Alto Mando y el ministro de Defensa deberían conducir investigaciones muy severas y hacerlas públicas para informar quiénes están comprometidos en negocios de ese orden, para sancionarlos o desmentirlos. Deberían hacerlo así porque eso está comprometiendo el destino, el honor y el prestigio de la FAN.

¿Qué opina de la colaboración que prestan varios militares retirados a autoridades estadounidenses, como el caso de Rafael Isea, Hebert García Plaza o Aponte Aponte?

No estoy de acuerdo que se presten a darle información a nadie. Realmente uno tiene que ser leal al país. Pero la pregunta que me hago es: ¿por qué esas personas tienen elementos para poder señalar? Tiene que ser que hubo irregularidades. Además, fueron figuras muy cercanas a Hugo Chávez y que tuvieron altos cargos.

¿Qué opina del caso del teniente Alejandro Andrade, extesorero nacional, uno de los hombres más ricos de Venezuela? ¿Es correcto que un militar tenga una inmensa fortuna?

Un oficial de ninguna manera puede tener esa fortuna No solo es incorrecto sino imposible. Un oficial de ninguna manera puede tener esa fortuna excepto que haya tenido unos cargos como los que él tuvo. Normalmente los militares tienen sueldos pequeños y todo el mundo sabe cómo vive uno. Ahora, ¿eso se ha investigado?, ¿por qué no se han tomado medidas? Es público que el teniente Andrade, a quien no recuerdo porque era de muy baja jerarquía, vive en condiciones como si fuese multimillonario. La pregunta es, entonces, ¿cómo pudo conseguir ese dinero? ¿Quién era el responsable de la hacienda pública cuando él era tesorero?: Hugo Chávez, porque era su obligación como Presidente de la República. Por tanto, la responsabilidad de Chávez es clara en esa fortuna que está disfrutando el teniente Andrade.

Injerencismo El Alto Mando se ha pronunciado en contra de la injerencia extranjera a propósito de la Carta Democrática de la OEA. ¿Acaso ese Alto Mando no ha permitido injerencia cubana en la FAN? Ese fue un error histórico de la FAN. En verdad, la actuación de la OEA, de ninguna manera, es injerencismo dentro de la política interna. Por el contrario, la actuación de Cuba en la política venezolana es una total injerencia. Los organismos de seguridad, al igual que los registros públicos y las notarías, están controlados por los cubanos, y esto sí es intervencionismo. El general Hugo Carvajal, exdirector de la DIM, dijo que a la revolución bolivariana nadie la va a tumbar, especialmente ahora que tiene apoyo de Rusia, China e Irán. ¿Estos factores pueden ser determinantes en la situación política venezolana? No creo que Rusia entre en un conflicto con Estados Unidos por Venezuela. Es una tontería pensarlo. ¿Existió alguna rivalidad entre usted y el general Carlos Peñaloza en el seno de la FAN? ¿Esa rivalidad influyó en que tomara auge el movimiento de Chávez a lo interno en la década de 1990? No tuve rivalidad con Carlos Peñaloza, al contrario, fuimos y somos amigos. Yo tuve rivalidad fue con Carlos Santiago porque fuimos candidatos a ser ministro, y me escogieron a mí. El problema que ayudó mucho al 4 de Febrero fue la rivalidad entre Carlos Peñaloza y Herminio Fuenmayor, director de la DIM. Eso sí fue muy grave porque fue un problema donde Peñaloza terminó queriéndolo arrestar y someter a juicio. Eso sí pudo haber ayudado a que el servicio de inteligencia, que fue muy mal manejado por Fuenmayor, se debilitara a tal nivel que permitiera que surgiera la conspiración.

“FAN debió investigar nacionalidad de Maduro”

¿Está de acuerdo que el cuartel de La Planicie se haya convertido en un mausoleo de Hugo Chávez? ¿Eso se deberá corregir en el futuro?

Sin duda, habrá que corregirlo si es que allí está el cadáver. Cuando haya un cambio de Gobierno eso tendrá que ser superado, sin ánimo de pase de factura sino que eso, sencillamente, no tiene justificación alguna. Eso es un irrespeto para alguien que fue presidente de la República, eso no se maneja de esa manera. Es por ello que la Constitución establece un período de 50 años para aprobar los ingresos al Panteón Nacional, con la finalidad de que haya un juicio de la historia. Sin duda, el dictamen de la historia será terriblemente negativo contra Hugo Chávez por todas las arbitrariedades que cometió, por ejemplo, lo 39 muertos del 4F y todo lo que fue una vida aventurera y sin límites morales en el ejercicio del poder.

¿El culto a la personalidad de Chávez dentro de la FAN se tendrá que corregir?

Sí, porque la FAN no está a la orden de ninguna personalidad sino de la nación. No está a la orden de Chávez y ni siquiera de Bolívar —ahora, que se respete la memoria de Bolívar es otra cosa—.

¿Cree que hay ánimo en el Alto Mando, que se declara chavista, en entregar el Gobierno a la oposición? ¿Existe posibilidad de que se concrete la alternabilidad democrática?

Si el ministro de la Defensa y el Alto Mando creen que una situación de esa magnitud pueden manejarla a su criterio, estarían totalmente equivocados. El grave deterioro social en Venezuela, debido al hambre y la inseguridad personal, también lo están viviendo los oficiales activos. Por tanto, en este momento tan delicado de la historia la FAN tiene que jugar a favor de los intereses del país y no del Gobierno. “El hambre y la inseguridad personal también lo están viviendo los oficiales activos”

¿Por qué cree que la FAN nunca tuvo interés en averiguar la nacionalidad de Maduro?

Si no lo hicieron cometieron un error. Tengo entendido que no está claro eso de la nacionalidad de Maduro. Creo que es algo complicado, jurídicamente. Es un tema que nunca he estudiado. Pero, en definitiva, la FAN debió haber investigado cuando el rumor ya estaba en la calle para saber si era cierto o no. Uno de los grandes pecados de Maduro es no haber aclarado ante el país si es o no colombiano.

“Mandé a Santeliz a La Planicie porque sabía que era amigo de Chávez”

Se ha dicho que usted tenía cierta simpatía con los alzados del 4 de Febrero de 1992 y como muestra se señala que las dos personas de confianza enviadas por usted a La Planicie eran de la confianza de Chávez (el general Santelíz y Fernán Altuve). ¿Qué hay de cierto?

Que yo envié, con autorización del Presidente (Carlos Andrés) Pérez, a negociar con Chávez, eso es verdad. Bueno, no a eso precisamente porque era yo quien estaba negociando con Chávez, y también el presidente Pérez quien casi siempre estaba al lado mío para ayudarme. Yo mandé a Santeliz y Altuve iba de chofer. Yo sabía que Santelíz era amigo de Chávez y justamente lo envié para que lo convenciera de que la situación estaba totalmente controlada y luego se rindiera. En ese momento, Chávez era subalterno de Santeliz y no su jefe, ni mucho menos. Lo que estábamos buscando es que no hubiese más derramamiento de sangre, y creo que se logró aunque hubo 39 bajas.

¿Y por qué usted envió a Fernán Altuve?

Él llegó con Santeliz, la verdad ni siquiera le di mucha importancia a Fernán Altuve. Quien se reunió con nosotros en Miraflores fue Santeliz. Después averigüé que Casa Militar no dejó entrar a Fernán Altuve porque lo consideraban enemigo de Pérez. En ese momento no lo vi aunque Santeliz sí me dijo que andaba con él y para ese momento Altuve trabajaba en el Ministerio de la Defensa. No consideré inconveniente que fuese (a La Planicie). A Santeliz le ofrecí un escolta pero me dijo que prefería ir en su propio automóvil y el cual manejaba Altuve. Allí hay una historia que no sé si es verdad o mentira: yo mandé a Santeliz cerca de las 7:00 y llegó al Ministerio a las 9:00, ¿qué ocurrió en esas dos horas? No tiene una fácil explicación. Él me dijo a mí que había ido con Chávez para que se rindieran las unidades de su batallón que estaban desplegadas en la autopista Caracas-La Guaira, la Proveeduría, Pagüita y en otros puntos. Después surgió un rumor —y Santeliz nunca lo ha confirmado ni desmentido— de que ese tiempo lo utilizaron para preparar el mensaje de televisión que se le autorizó equivocadamente a Chávez.

¿Es verdad que usted tenía simpatías por los alzados del 4F?