El doctor en ciencias políticas y coronel retirado dice que la capacidad, el liderazgo y la responsabilidad en el empleo de las armas “está en la oscuridad”

Myriam Mosquera

José Machillanda es asertivo a la hora de hablar de la Fuerza Armada venezolana. Es coronel retirado y se dedica especialmente a los temas políticos como profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar y doctor en ciencias políticas. Es de los que piensa que al estamento militar actual se le olvidó la defensa de la nación. “No hay ética, son unos despiadados al servicio de un régimen tiránico”, asegura.

“La FAN actualmente es un elemento despreciable para la sociedad —asegura— porque permite que entren drogas, crece en la oscuridad total. Venezuela no tiene a militares que cumplen su misión constitucional, son simplemente un cuerpo armado represivo y politizado”.

El coronel Machillanda considera imprescindible conocer la grave situación de Venezuela para saber que la FAN “maneja de manera corrupta una tiranía en el Gobierno”. Insiste en que el actual es un régimen perverso que mantiene una regresión de la política y que con apoyo de los militares “se quiere domar por la fuerza los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

¿Cuál es el rol de la FAN en este momento tan difícil para el país?

Durante la llamada revolución socialista del siglo XXI ha sido de enorme compromiso, ha violentado toda la ética, profesionalismo con el país. Ha tenido la osadía de convertirse en un partido en armas a favor de un gobierno. Hay allí una perversión ideológica y una enorme responsabilidad de quienes tienen el poder político para ponerse en la historia por encima de la civilidad, el gentilicio y la democracia venezolana. La desgracia es mayor, porque durante de 100 años se había logrado la profesionalización de nuestros militares para la defensa del país. La capacidad, el liderazgo y la responsabilidad en el empleo de las armas está en la oscuridad, con un desprecio total de los venezolanos. La mayoría ha dicho ya que no quiere tener más Fuerza Armada. El elemento militar es ahora un partido en armas y se olvidó de la defensa de la nación, así como la responsabilidad que tiene con la sociedad de donde viene para asegurar la democracia. No acepta el principio de ética y está al servicio de un régimen despiadado, autocrático e incapaz. Ha sido cómplice de generar pobreza, delincuencia y una regresión política bárbara. Desde el poder militar se viola la Constitución, se agrega su participación directa en la despoblación, en la desnutrición y en la doble criminalidad, con el uso además de la distribución de drogas. Porque está demostrado que el elemento militar facilita la distribución de la droga en el país, desde los grandes almacenamientos favorece que se exporte a otros países, por lo tanto el elemento militar es ahora perverso, de confrontación, de perturbación sobre la sociedad venezolana. Su prestigio quedó por el suelo.

FAN se abroga la función policial

¿A qué se debe la represión de la Fuerza Armada contra las manifestaciones populares?

Al desconocimiento de parte de la cúpula militar, pues el militar Padrino López y su grupo en el poder, están actuando de manera abusiva muy al contrario del uso de las bombas. Se abrogan la función policial con desconocimiento, para tratar de mantener a raya las manifestaciones pacíficas opositoras. Hemos visto como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, le recordó el artículo 68 de la Constitución, que todo ciudadano puede expresar de manera pacífica su desacuerdo con un gobierno. “esta macoya de militares piensan que pueden ser amos de Venezuela” Este régimen actúa de manera cobarde, inmoral, porque sienten que hay indignación de los venezolanos por ellos. Primero, nos negaron un referéndum revocatorio, fue así como a partir de ese momento ha ido aumentando de manera potencial la represión por los derechos de los ciudadanos. Tenemos que expresar al mundo que este país no tiene amo, que no le pertenece a nadie, aunque al difunto presidente, el actual y esta macoya de militares que ahora detentan el poder, con sus deficiencias morales, piensan que pueden ser amos de Venezuela. La división de los poderes y los derechos de los ciudadanos son fundamentales en una sociedad, por eso no podemos aceptar que un grupo de hombres armados, bajo un régimen ideologizado y primitivo, intente conducir a la República en contra de la Constitución. Son unos cobardes, pues utilizan el armamento de guerra comprado para una situación de confrontación verdadera.

El mayor general Clíver Alcalá ha dicho que el Alto Mando está cómodo con Maduro porque el jefe de Estado le ha procurado grandes negocios a la FAN…

El general Clíver Alcalá puede hablar muy poco de política y de entorno militar, es un conspirador de oficio. Él y otros oficiales pertenecieron al régimen de Chávez y ahora pretenden lavarse la cara frente a los gravísimos problemas que ellos mismos crearon y son muy responsables. Quieren ahora pintarse como de muy demócratas y estas afirmaciones son muy graves, tendrá que demostrar esto. Va a tener que explicar la forma como llegó a ser parte de ese proyecto socialista desgraciado, perverso y anti histórico, pues ellos fueron responsables de todo lo que está pasando, así que no pueden formar parte de la transición política, pues potenciaron que un grupo de armas se olvidara de la Constitución, de su juramento ante la bandera, por un proyecto marxistoide y primitivo que ha permitido que Venezuela tenga una regresión política, social y económica, un país que avergüenza al mundo entero. Él formó parte de esos dirigentes primitivos que confunden la política con la represión.

Maduro ha anunciado que va a armar a 500.000 milicianos, es decir a civiles que simpatizan con el partido de Gobierno. ¿Qué opina usted al respecto?

¿Quién controla la situación financiera de la FAN?

El mundo militar no tiene control, está de acuerdo con el régimen para controlar todo y obtener beneficios de cualquier manera. No hay responsabilidad, pero pregúntese usted si no hay real para medicinas y comida, de dónde saldrán los recursos para pagar armas. Pudiera ser que un Estado marxistoide de esos que andan por la región se preste para darle armas a este régimen. Ya sabemos que Maduro no está preparado para dirigir este país y menos en la situación actual. Este señor muestra torpeza e ignorancia.

¿Cuánto cuesta armar y equipar a 500.000 milicianos?

La organización militar puede tener entre 80 mil y 100 mil personas, aunque dicen que son 300 mil y eso no es cierto. No podrán mantener a esos milicianos, porque a cada uno de ellos tendrían que darle un par de ñemas todas las mañanas, necesitaríamos un millón de huevos diarios para alimentarlos. Por eso esto es pura fantasía de un hombre ignorante. Está descentrado y lleno de pánico. Son declaraciones estrambóticas, sin sentido, fantasiosas.

¿Por qué se le está dando tanto poder a las milicias?

El capitán Pedro Carreño ha anunciado un tal “Manual del Combatiente Revolucionario” con las direcciones de los dirigentes de oposición y de los “enemigos de la patria y de la revolución” a ser atacadas. ¿Qué opinión le merece esa situación?

Sabemos en principio que este llamado capitán Carreño ha sido señalado como un ladrón de cantinas de las tropas, la gente puede imaginarse por qué fue botado de la FAN. Es una salvajada esta afirmación de un torpe e ignorante, que considera que él es la ley, su vida está marcada por la vía de la violencia. Los venezolanos deben estar claros que el Estado y sus bienes son de todos y que aquí no puede venir un señor como éste, botado por ladrón, porque se robó los recursos de las tropas en una cantina, a decir eso. Él cometió el acto más ruin dentro del estamento militar. Eso que dice es una amenaza. Realmente es una persona necia, que cree que con un micrófono irrespeta a la sociedad, pero deja saber a la sociedad quién es realmente.

¿Es correcto que militares activos participen en programas de TV de corte partidista como el que conduce el diputado del PSUV, Diosdado Cabello?

Esto es gravísimo, él tendrá que responder, así como el propio ministro de la Defensa, ante el país entero cuando tengamos un cambio. Yo vi un escenario repleto de cadetes, quienes son los ángeles de la guarda de la institución militar. Como valor humano preciado de una institución, ellos son sagrados y no pueden aparecer en un programa partidista. Estimular o autorizar esta perversión de Padrino López a un programa de difusión, que comprometa a los cadetes, es un acto de traición a la patria. Esto es ruin de parte de un individuo que no tiene conocimiento del significado de una academia militar.

El exfiscal general Isaías Rodríguez le ha recomendado a Maduro que no estire tanto la cuerda porque se puede reventar. ¿Usted cree que la cuerda esté a punto de reventarse?

¿Considera usted que deben ser eliminadas las imágenes y estatuas que en homenaje a Chávez se han erigido en las instalaciones militares?

Primero hay que hacer un cambio político, luego de un gobierno electo por la mayoría, luego iremos señalando todas esas perversiones que hay desde hace 18 años para reeducar al venezolano, para que sepa que los deseos no preñan. Venezuela debe reelegirse en base a valores, educación y buenos caminos. Después de esto vendrán nuevas acciones éticas, económicas, de grandes valores, por eso no creo que esto ahora es relevante. Primero hay que reconstruir el país, instaurar de nuevo la democracia.

¿Fue Chávez un héroe como Simón Bolívar, tal como lo quiere presentar el actual Gobierno?

Chávez fue un conspirador, un hombre que entregó la República a intereses extraños. Se valió de nuestras riquezas petroleras para acumular grandes masas de dinero, producto de corrupción y bandolerismo. Será juzgado en la historia como un hombre cruel, irresponsable e incapaz. Así será recordado en Venezuela. Fue un creador de la perversidad en la sociedad venezolana.

¿Qué significa que el Alto Mando se declare “radicalmente chavista”? ¿El Alto Mando se coloca al margen de la Constitución cuando se declara chavista?

“A estos militares en la cúpula se les ha olvidado que les paga la sociedad” Absolutamente. Lo ocurrido en las funciones militares, cuando de manera cobarde expresaron su pensamiento político, constituyen graves delitos y como tal serán enjuiciados. Porque quien abraza la carrera de las armas sabe que el encaminamiento es la Constitución y en ella no se autoriza a un general o a un vicealmirante expresar apoyo a un régimen. Son actos de torpeza, de cobardía, sin ningún criterio, ni valores. A estos militares en la cúpula se les ha olvidado que les paga la sociedad. Ellos regresarán y serán enjuiciados. La sociedad civil paga el elemento militar con sus impuestos y de allí vienen estos militares, que están envueltos en una locura. Estos militares dan vergüenza. ¿Dónde se van a meter cuando sean juzgados por corruptos, sinvergüenzas, sin ética, ni moral alguna?

¿Estamos ante una dictadura y el Alto Mando de la FAN apoya y sostiene la dictadura?

¿Cuál cree usted que será el desenlace de la grave situación que vive Venezuela?