Enrique Meléndez

El economista Héctor Valecillos afirma que el país está sobrellevando la crisis más profunda y peligrosa que haya vivido en su historia en condiciones de paz. Consecuencia de una obcecación ideológica que expresa el afán anacrónico, que echó a andar Hugo Chávez, de imponer al país una organización y una política comunista de creciente predominio del Estado y de progresiva restricción de las actividades del sector privado.

A la luz de los hechos y de las cifras disponibles, ¿cómo puede caracterizarse la situación actual de la economía?

¿En qué consisten estos dos rasgos?

Y en un plano más concreto, ¿qué factores fundamentales están operando?

¿Y cómo ha operado el financiamiento por parte del BCV?

Dado que el Gobierno no obtiene ingresos tributarios y no tributarios suficientes para cubrir los volúmenes del gasto incontrolado que realiza y, además, Pdvsa enfrenta dificultades crecientes para financiarse con ayuda del crédito externo, quienes gobiernan no han hallado otra “salida” más cómoda que proceder a la emisión regular de dinero por parte del BCV, sin que esas emisiones tengan un contravalor en oro o divisas en las reservas del instituto. Esta “política”, que ha sido posible solo por la eliminación de la autonomía del BCV, ha terminado liquidando la capacidad del ente para orientar sanamente la gestión monetaria del Estado, reforzando de un modo suicida los dislates de la política fiscal. Naturalmente, esta práctica, junto con el secuestro por auténticas mafias depredadoras muy influyentes en el Alto Gobierno, de las divisas generadas por la exportación petrolera, en el contexto de una recesión prolongada del sector productivo privado, es la fuente principal de la aceleración inflacionaria, ahora bordeando peligrosamente la hiperinflación.

¿Y cuál es el papel de la dolarización?

La dolarización que vivimos es solo parcial e informal ya que se ejerce primordialmente sobre los precios de los bienes y servicios no factoriales, excluyendo a los sueldos y salarios del grueso de los trabajadores. Ella ha profundizado la brecha entre los ingresos de la gran masa de demandantes, los que se financian con sueldos y salarios y el precio de las mercancías que consumen. Esta brecha es brutal y es responsable de la depauperación en masa de los venezolanos. Frente a este hecho, iniciativas como los CLAP, que solo son un paliativo a la insoportable carestía de la vida, no pasan de tener un efecto propagandístico, siendo de hecho una burla cruel ante la hambruna en ascenso.

¿Cómo entran en su análisis los intentos del Gobierno por lograr burlar el requerimiento obligatorio de la aprobación por la Asamblea Nacional de nuevos créditos externos, a propósito de la sentencia 155 del TSJ?

Pero se acaban de cancelar 2.460 millones de dólares a tenedores de bonos en el exterior. ¿Cómo se explica esto?

¿Qué cabe esperar de un repunte en las exportaciones no petroleras, que es una carta que se juega el Gobierno?

Para mí esto no pasa de ser simple ciencia ficción, silbar para darse ánimos en medio de la oscuridad. No porque sea imposible y no convenga expandir esas exportaciones, sino porque dándoles el beneficio de la duda a sus proponentes, esa es una orientación de política que violenta un requisito clave en esta materia. A saber, no es política ni institucionalmente creíble. Como dijo hace muchos años Joseph Schumpeter, uno de los más lúcidos economistas del siglo XX, “más importante que el programa económico de un Gobierno, es la gente que está encargada de aplicarlo”. Si usted conoce el rol en la instrumentación de esa política, de funcionarios como Serrano Mancilla y Ricardo Sanguino, tiene que ser bien ingenuo para creer que ella dará frutos convenientes.