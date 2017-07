Jesús Antonio Petit: Fuera Cuba y Maduro – Nuevo Gobierno Ya

Con esta frase escrita en la boleta o papel anexo contestamos a las tres preguntas y hacemos explícita la orden a la AN de actuar sin más demora ni excusa

Jesús Antonio Petit Da Costa

Las tres preguntas de la consulta de mañana tienen una sola respuesta: FUERA CUBA Y MADURO- NUEVO GOBIERNO YA. Con esta respuesta se contestan las tres preguntas simultáneamente, porque:

1) Sin Maduro y su gobierno títere de Cuba no habrá Constituyente. Por el contrario, si dejan llegar al 30 de julio al gobierno títere de Cuba, presidido por el lacayo Maduro, habrá Constituyente, la cual formalizará o constitucionalizará la cesión de soberanía de Venezuela a Cuba, resultado de la Gran Traición, dándole la forma de Confederación Vene-Cuba, con capital en La Habana, como viene operando de hecho. Sólo creando e integrando un NUEVO GOBIERNO YA no habrá Constituyente, sino ruptura con Cuba. El único modo efectivo y práctico de que no haya Constituyente y recuperemos la soberanía, rechazando la Gran Traición que nos entregó a Cuba, es que tengamos un NUEVO GOBIERNO YA. Hay que decirlo clara, rotunda y categóricamente para que los diputados lo entiendan y se dejen de hacerse los sordos preguntando lo que ya saben que quiere el pueblo, habiéndoselos ordenado hace 1 años y 7 meses.

2) Para que la FAN se someta a la Constitución hay que establecerle una nueva línea de mando nombrándole un nuevo Comandante en Jefe que será el que presida el nuevo gobierno, por lo cual hay que constituir un NUEVO GOBIERNO YA. Mientras no sea nombrado un nuevo Comandante en Jefe de la FAN, sólo Maduro dirá serlo y por no haber otro tendrá la apariencia de legitimidad. Sabremos que la FAN obedece al pueblo y acata a la Constitución cuando la AN nombre un nuevo Comandante en Jefe al cual deban obediencia. Entonces lo sabremos y no antes, porque sería lo mismo que ladrarle a la luna. Además cómo justifican los mandos militares el desconocimiento de la autoridad de Maduro, si no hay otra autoridad que tenga y ejerza con el título legítimo de Comandante en Jefe? Para exigirle a los militares que desconozcan a Maduro hay que presentarle al sustituto, dándole así justificación constitucional a su conducta.

3) Sólo constituyendo UN NUEVO GOBIERNO YA puede hacerse la renovación de los poderes públicos, porque al exisitir colaboración entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscal, con apoyo de la FAN, el TSJ se entregará, junto con el CNE, corriendo magistrados y rectores, acompañados del Defensor del Pueblo, en búsqueda de asilo en la Embajada de Cuba. Sin NUEVO GOBIERNO YA no podrá hacerse la renovación de los poderes públicos, porque mientras Maduro esté en el poder usará los dos instrumentos de que se ha valido para romper el orden constitucional (AUTOGOLPE), que son el TSJ y la FAN.

No hacía falta esta consulta, porque el 6D-2015 el pueblo votó masivamente por salir de Maduro ya y, por consiguiente, constituir NUEVO GOBIERNO YA. Los señores diputados de la MUD-AN recibieron un mandato imperativo (con objeto preciso e ineludible) que está vigente. Por ello si la consulta es saboteada, interrumpida o anulada, no importa, porque el mandato constitucionalmente válido de 2015 sigue vigente y obliga a los diputados. En previsión de lo que pueda pasar llevemos un papel escrito con esta orden a la MUD-AN: FUERA CUBA Y MADURO- NUEVO GOBIERNO YA y lo colocamos dentro de la boleta. También podemos escribir en la boleta: NUEVO GOBIERNO YA, lo que sería suficiente. Pero si lo prefieren más explícito escriban: FUERA CUBA Y MADURO-NUEVO GOBIERNO YA. De este modo quedará clarísima la orden suya a los diputados de la MUD-AN de que procedan sin más demora a cumplir con lo que se les ordenó en 2015 y no han cumplido en un año y siete meses. Nadie le puede impedir que lo haga así, porque en una consulta extra-CNE puede contestar las preguntas del modo que considere más explícito de su voluntad.

