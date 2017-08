Italo Zapata: “Representantes comunales a la ANC fueron elegidos a dedo”

“El calificativo de ‘Constituyente comunal’ es para apropiarse de un sentimiento social que verdaderamente existe a nivel nacional”, afirma el director de Fenacomunal

Mónica Duarte

Después de los sectores de trabajadores y pensionados, los consejos comunales y comunas tienen la tercera mayor representación sectorial en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De los 545 miembros, 24 son “líderes del poder popular”. O así sería si estos nuevos constituyentes fuesen miembros activos y reales del sector comunal, característica que hoy ponen en duda los representantes de la Federación Consejos Comunales y Comunas (Fenacomunal) quienes denuncian que tanto los candidatos como los representantes electos fueron nombrados “a dedo”.

Italo Zapata, director nacional de la organización, informa que los seleccionados por el sector comunal fueron escogidos de manera fraudulenta: “Lo que se ha hecho es una burla a los consejos comunales y además, de eso han hecho una utilización donde han intentado hacerle creer al país y a los propios consejos comunales que tuvieron una participación importante como base sectorial en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando los que resultaron electos por ese sector no fueron producto de la participación ni de la decisión de las asambleas de ciudadanos, que, de acuerdo con la ley, son las que tienen la facultad para escoger a sus representantes”.

Pero además de ser reconocido como uno de los grupos de la sociedad que cuenta con representación propia, el fortalecimiento de este sector ha sido señalado una de las prioridades a tratar en la ANC. Ya en el decreto presidencial N° 2.830 del 1 de mayo con el que se convocaba a la Asamblea Constituyente, uno de los objetivos planteados por el presidente Nicolás Maduro era la “constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales”.

Así mismo, Elías Jaua, presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente, y numerosos voceros del Gobierno afirmaron durante la campaña para las elecciones del 30 de julio que la Asamblea traería más poder y nuevos derechos para los consejos comunales, llevando a la clasificación pública de una “Asamblea Nacional Constituyente Comunal”.

Sin embargo, Zapata también critica y contradice estos señalamientos. “Lo que hemos visto desdice este engaño, lamentablemente tenemos que señalar que el calificativo de Constituyente comunal ha sido para apropiarse de un sentimiento social que verdaderamente existe a nivel nacional. No es cuento la existencia del poder popular, de una fuerza social real que existe y opera, con muchas deficiencias pero que funcione y tiene una visión política y social. Y que, por supuesto, aspira a ser tomados en cuenta en función del mejoramiento de los sistemas de vida que en este momento no son para nada los mejores”.

El director de Fenacomunal también señala que la participación comunal en el instrumento de consulta de la ANC estuvo entre el 9 y 15 % de votación entre los integrantes de los 50.000 consejos comunales que se extienden por todo el país, con un rechazo que alcanzó el 80 %.

“Esto no es más que un rechazo a la crisis de la que los vecinos y vecinas de los consejos comunales sufren de forma grave, como lo es el tema de la alimentación, la escasez de medicinas y la inocultable crisis humanitaria que sufre el país”.

Voceros ejercen sus cargos con periodos vencidos, desvinculados de los vecinos que los eligieron y dedicados a la militancia partidista en favor del Gobierno

Además, reconoce que “buena parte de los voceros responden a las directrices políticas del Psuv”. Estas autoridades, señala, ejercen sus cargos con periodos vencidos, desvinculados de los vecinos que los eligieron y dedicados a la militancia partidista en favor del Gobierno.

Zapata asegura que desde hace más de un año la renovación de las vocerías está suspendida por parte del Ministerio del poder popular para las comunas y los movimientos sociales, lo que ha paralizado toda actividad y proceso de participación dentro del sector.

“Si Chávez lo concibió como su columna vertebral para un proyecto ideológico y político y le dio contenido importante en la Constitución, no entendemos como el actual Gobierno los reprime, los reduce, los ignora y se burla de ellos con la escogencia de los recientes delegados a la ANC y aparte de eso los arrincona con una resolución prohibiéndoles que se actualicen, organicen y escojan sus voceros que son los responsables directos para la conquista de sus derechos. Pareciera que es una gran contradicción por parte del Gobierno cuando por un lado utiliza un discurso alentando la participación de los vecinos organizados y por otro lado mantiene de manera férrea el control que alarga en el tiempo la posibilidad de organización y de agravamiento de las condiciones sociales”.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

¿Los Consejos Comunales fueron consultados para la instalación de la Constituyente?

Lamentamos profundamente que el Gobierno haya soslayado lo que en un principio era una gran conquista atribuida al presidente Chávez. La propia Constitución establece de una manera muy clara, en su artículo 5, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El contenido de este artículo es demasiado importante. Se violan los artículos 5 y 70 de la Constitución y la Ley Orgánica de los consejos comunales en lo que respecta a la obligatoriedad de que sea la asamblea de ciudadanos que elija a los representantes.

¿Y quiénes son los que salieron electos?

Suponemos que el Gobierno los escogió a dedo, pero eso mismos pasó en varios sectores. En lo que respecta a los Consejos comunales se violó la ley, los seleccionados por el sector fueron escogidos de manera fraudulenta, irregular, burlándose de los Consejos comunales.

Si los consejos comunales tienen sus periodos vencidos, sus autoridades no han sido renovadas, la asamblea de ciudadanos no se reúne y encima de eso hay una resolución que impide la entrega de certificados, vigencia y escogencia de los consejos comunales, no se sabe cómo y quién escogió a los candidatos. Esa pregunta necesariamente la tiene que responder el Gobierno.

¿La ANC podría instaurar un Estado comunal?

La propia reacción de rechazo de más del 80 % de los consejos comunales es una respuesta más que obvia que contradice un planteamiento de esta naturaleza. Nosotros como federación estamos totalmente de acuerdo con la existencia, fortalecimiento y organización de los consejos comunales para hacer realidad y profundizar cada vez más lo que las leyes respectivas refieren en favor de ellos. Más allá de las conquistas en la participación política, hace falta profundizar al participación protagónica que coloque a los consejos comunales en una situación de poder desde el punto de vista de sus decisiones y actuaciones, que puedan pedirle cuentas a las autoridades que manejan presupuesto, proyectos y de quienes manejan la visión de país. Lo que se quiere es que puedan participar sin sesgos políticos ni partidistas con un rol importante dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

¿Los consejos comunales participaron de algún tipo de presión para votar?

Hay muchas denuncias, estamos evaluando reportes de los estados Sucre, Aragua, Táchira y Mérida. Y también están las presiones de los empleados públicos, que muchos también forman parte de consejos comunales.

VOCERÍAS PARALIZADAS

¿Cada cuánto se están renovando las autoridades de los Consejos Comunales?

Existe una la Ley Orgánica de los Consejos Comunales que define de manera concreta el proceso a seguir, no solo para su conformación, constitución y legalización, sino igualmente para su funcionamiento y operatividad. Se establece dentro de su articulado un periodo de dos años en el ejercicio de funciones, donde los vecinos organizados, a través de lo que la ley define como asamblea de ciudadanos y ciudadanas, se reúnen en su contexto geográfico y eligen mediante una votación a sus voceros o voceras. Estos tienen un tiempo determinado y vencido ese lapso están obligados a que sean renovados en sus cargos.

Estos voceros van a ocupar y elegir sus números en función de las tareas, los problemas y las mesas técnicas que se necesitara conformar para para que planteen a los organismos competentes la búsqueda de soluciones.

Hay que señalar que, en términos de la existencia de volúmenes de consejos comunales, las cifras son manejadas de forma muy controlada por el actual Gobierno y de manera concreta por parte de la fundación comunal, que es el organismo que de manera directa se ocupa de la organización y legalización de los consejos comunales, y más específicamente por el Ministerio de las comunas, ente rector en la elaboración de políticas sobre los consejos comunales. Hay un volumen de consejos comunales que fundamentalmente por razones político, el Gobierno y sus organismos son poco diligentes con la obligación de registrarlos y en darle su certificación para que operen con total legalidad.

El Gobierno a través de la resolución Nº 28 publicada en la Gaceta Oficial 40.950 del 22 de julio de 2016, estableció, sobre argumentos incomprensibles por los propios consejos comunales, la paralización en la entrega de las actas o de las certificaciones para darle la legalización y certificación a los consejos comunales por un espacio de 180 días hábiles.

Esta incomprensible resolución por parte del Gobierno significó y se tradujo en la práctica en la paralización de toda la actividad que tienen que desarrollar de acuerdo con la ley los consejos comunales. Por ejemplo, el proceso de elecciones de nuevos voceros y voceras, que ya tenían vencidos en sus. Transcurridos estos 180 días hábiles, fecha que se venció en abril de 2017, vemos que aún se mantienen en vigencia el contenido de la resolución, impidiéndose y afectando de manera muy preocupante la posibilidad de que los vecinos ratifiquen a los voceros para darle continuidad a sus organizaciones. Sobre todo en este momento en que la participación protagónica de las comunidades organizadas es importante.

¿Hay control político del Psuv sobre los voceros?

Buena parte de los voceros responden a las directrices políticas del Psuv, pero no hay que olvidar que ellos son solo una minoría en comparación al resto de la comunidad que son quienes los eligen. Señalábamos anteriormente que más del 80 % de esa población rechazaron la ANC, por lo que asumimos que los consejos comunales en relación a la crisis que padecen lo que quieren es buscar canales de participación y entendimiento para destrancar los problemas del país y tener una salida que conduzcan a la pronta recuperación de Venezuela.

Lucha y organización

¿Cómo es la relación de los Consejos Comunales con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)?

Los Clap son un programa del Gobierno que de manera irresponsable pretende resolver el problema agroalimentario del país. Y en la práctica han tratado de usurpar las propias funciones que les corresponde a las comunas. Esto porque algunos voceros de los consejos comunales se han convertido en fichas políticas del partido de Gobierno y del Psuv se desvincularon de los vecinos que los eligieron. Hay un divorcio entre las familias que forman parte de ese ámbito geográfico y de los voceros que se desentendieron de sus responsabilidad y compromisos del cargo y se dedicaron más a la parte política en su condición de militantes y activistas del Psuv. Ese es un problema que hay que resolver y que se ha venido agravando desde el 2016 con la resolución que paralizó la legalización de consejos.

¿De quién dependen económicamente los consejos comunales?

No se trata de que alguien los esté subvencionando o de que ellos tengan algún tipo de prebendas. La Ley Orgánica establece y define un carácter simbólico y ad honorem en función del ejercicio de este trabajo social, razón por la que se requiere el compromiso y la vocación social para el ejercicio de esto, la identidad que se tenga con su propia comunidad.

Más allá de las leyes, ¿en qué tipo de beneficios y logros se ha traducido la creación de los consejos comunales?

La propia existencia y organización hay que asumirla como un gran logro. Más allá de ello, las conquistas de pueden referenciar en relación al trabajo concreto que le corresponde hacer a los propios consejos comunales en función de sus carencias, necesidades y realidades que son las que justifican su existencia y le dan motivo para la lucha y organización.