Jesús Silva: La opción militar de Trump es verdad

Ni siquiera aquel decreto de Obama en 2015 es tan grave como la crisis binacional que atravesamos en la actualidad

Jesús Silva R.

Podría decirse que en 2017 las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos viven su peor momento, ni siquiera aquel decreto de Obama en 2015 declarando que nuestro país es una “amenaza inusual y extraordinaria” es tan grave como la crisis binacional que atravesamos en la actualidad.

En efecto, por estos días el vicepresidente estadounidense Mike Pence recorre buena parte de América Latina y con él llueven pronunciamientos de presidentes de esta región contra Venezuela; abiertamente se declara la intención de aislar y presionar a la tierra natal de Simón Bolívar, acusada de tener una Asamblea Constituyente ilegítima (irónicamente elegida por ocho millones de venezolanos).

Incrédulos dicen que EEUU le hace un favor al Gobierno chavista al manifestar que no descartan invadir a Venezuela pero que tal cosa realmente no ocurrirá, razón por la cual quien se beneficiaría es el Presidente Nicolás Maduro pues, según la MUD, se victimizará frente al Imperialismo. Me parece que la declaración de Donald Trump implica una amenaza grave que merece respuesta. En un próximo artículo me referiré sobre la tentativa de embargo que rodea a nuestra nación pues la prohibición del uso del dólar (actualmente aplicada a la República de Irán y otros) pudiera ser una de las medidas más dañinas para la economía venezolana, tanto que de esto hay un riesgo alto de que acontezca.

Por ahora transcribo carta abierta enviada al jefe de la Casa Blanca en Washington, con ánimo diplomático y favorable a la convivencia pacífica.

Dice mi carta: “Presidente de EEUU, Sr. Donald J. Trump. Mi nombre es Jesús Silva, soy un venezolano revolucionario de 37 años, así como Doctor en Ciencias Jurídicas y Derecho Constitucional.

Este año 2017 el Departamento de Estado de EEUU me premió con el programa IVLP, convirtiéndome en el único venezolano, entre 18 profesionales seleccionados a nivel mundial, en ser invitado a su toma de posesión presidencial en Washington.

Deseo agradecer a Estados Unidos por darme este prestigioso e inolvidable premio que refuerza mi creencia de que, a pesar de nuestras ideologías opuestas, su país y el mío pueden juntos lograr resolución pacífica de conflictos.

Sin embargo el pasado 11 de agosto, las posibilidades de paz fueron disminuidas cuando usted afirmó, cito: ‘no descarto una opción militar en Venezuela’.

Señor Presidente, con el debido respeto, por favor fíjese que cualquier opción de este tipo podría quitarle la vida a millones y producir un Holocausto en América Latina.

Usted no tiene que seguir el guion de gente irresponsable que quiere que usted raudo y veloz dispare misiles, lance bombas y despliegue tropas militares sobre un país pequeño. Al día siguiente ellos dirán que usted debe ser enjuiciado por genocidio.

Hoy aún tengo esperanza en posibilidades de paz y hay una mejor opción que yo amistosamente sugiero. Convoque a un encuentro para Acuerdo de Paz. Ponga juntos en un pequeño grupo a presidentes extranjeros, incluyéndolo a usted, a su homólogo venezolano, y al Presidente del poder legislativo opositor.

Entonces ofrezca un acuerdo con las siguientes obligaciones dentro del marco del Derecho Internacional y la Constitución venezolana vigente:

1.- Anuncio del día de elección presidencial en Venezuela

2.- Respeto al Parlamento venezolano así como a la Asamblea Constituyente, ambas instituciones legales.

3.- Liberación de presos políticos, si los hubiera, siempre que no estén sentenciados por asesinato o delitos graves.

En retribución, el Gobierno de EEUU oficialmente descarta todas las opciones militares contra Venezuela.

Presidente Trump, haga que la paz sea grande de nuevo. El mundo entero le agradecerá.

Hasta la próxima”.

http://jesusmanuelsilva.blogspot.com