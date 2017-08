Juan Manuel Raffalli: ANC no debe ser una entidad de Gobierno

“La Asamblea Nacional Constituyente no garantiza la separación de los poderes públicos y el respeto a las autoridades electas por el voto popular”, señala el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Monteávila y el IESA

“La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es resultado de una situación fraudulenta”, sostiene Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Monteávila y el IESA, en entrevista con “La Razón”, y quien agrega que esta figura fue mal convocada y cuyas bases comiciales carecieron de contenido democrático.

Señala que la concurrencia de la población para elegirla fue mínima y, al respecto, añade que ello no solo la hace inconstitucional sino ilegítima. “Además, de acuerdo con la empresa proveedora del servicio de informática, hay unas dudas terribles sobre esos resultados que se anunciaron”, indica.

“La ANC no cumple con los requisitos ni de representatividad ni de constitucionalidad que exige la Constitución para representar a todo el pueblo”, enfatiza. “No solo su origen sino ahora sus actuaciones vulneran el orden constitucional”, resalta.

¿Cuáles son los límites legales o constitucionales de la ANC cuando esta se ha autoproclamado plenipotenciaria y supraconstitucional?

—Una ANC tiene por objeto la transformación del Estado y redactar una nueva Constitución a partir de un nuevo ordenamiento jurídico. Si hubiese sido electa constitucionalmente y de manera adecuada, y también fuera legítima, igualmente tuviera límites. De hecho, hasta las propias bases comiciales refieren que hay límites y ellos son los valores superiores de la vida republicana, los principios de la sociedad y los acuerdos y tratados internacionales. Tampoco han hecho nada desde el punto de vista del debate constitucional, de hecho, Isaías Rodríguez dijo que no iban a tocar la Constitución sino a profundizarla.

La ANC, además, está generando su propio estatuto de funcionamiento e inclusive se declara plenipotenciaria para comenzar a dictar normas como en el caso de la Comisión de la Verdad y la reorganización de los poderes públicos. Inclusive, si todo esto estuviese siendo promovido por una ANC legítima, también sería muy discutible porque atenta en contra de los valores superiores de nuestra vida democrática: otro de ellos es, por ejemplo, la separación de los poderes públicos y el respeto a las autoridades electas por el voto popular.

REFUNDACIÓN DE LOS PODERES

¿Es constitucional y legal el poder plenipotenciario de la ANC, tal y como lo anunció su presidenta, Delcy Rodríguez?

—La Constitución lo único que dice al respecto está en el artículo 349 en donde establece que sus decisiones no pueden ser obstaculizadas por los demás poderes públicos. En consecuencia, si no hay impedimento para su funcionamiento qué justificación hay entonces y, sobre todo, cuando sigue estando vigente la Constitución de 1999. Qué pasará con todos estos actos si dentro de dos años la nueva Constitución sale derrotada en el referendo aprobatorio, y más aún cuando no tiene la legitimidad del voto ni la iniciativa popular.

¿Debe ser transparente una refundación de los poderes públicos por parte de la ANC?

—Esa tarea le corresponde a la Asamblea Nacional, tal y como lo establece la Constitución vigente. Sin embargo, la ANC al declararse plenipotenciaria puede refundar o, inclusive, desparecer, cualquier poder público o realizar fusiones de instituciones como el Ministerio Púbico con la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Asimismo, puede ordenar que las alcaldías sean suplantadas por los consejos comunales, y esto podría ser parte de la reorganización de un poder público. ¿Una ANC, que no tiene la legitimidad del voto, puede hacer eso y puede violar la Constitución de esa manera tan flagrante? Esto transgrede la esencia de la sociedad. Porque una cosa es que la ANC genere una nueva Constitución y otra que acabe con los principios fundamentales de la sociedad.

¿Una posible refundación de los poderes públicos sería válida, por ejemplo, si se mantiene la misma junta directiva del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia?

—Para reorganizar y crear nuevos poderes públicos tienes que generar, primero, una nueva Constitución y que luego la gente vote por ella. Porque el único sitio desde donde se pueden reorganizar los poderes públicos es en la Constitución, y la que está vigente es la del año 1999. Por tanto, si quieren refundar a los poderes tienen que plantearlo desde la Constitución y luego deben preguntarle al pueblo si lo aceptan así.

ANC NO PUEDE SUPLANTAR OTROS PODERES

¿Nos dirigimos a un país con dos Constituciones, dos TSJ y dos fiscales?

—Vamos a algo peor: por este camino, y tomando en cuenta la actitud que está asumiendo la ANC, tendremos a un grupo de gente sesionando en el hemiciclo, que no fue convocada por la mayoría de los venezolanos, y que harán lo que les venga en gana, incumpliendo y deformando a la Constitución.

¿Son fundados los temores de que desde esta instancia podrían vulnerarse la libertad de expresión y otros derechos ciudadanos? ¿Ello es posible a través de la ANC?

—La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y no se puede limitar ni cercenar, al igual que el acceso a la justicia y el debido proceso. Estos son los límites superiores que tiene cualquier ANC. Lo que se ha establecido es una ANC fraudulenta para gobernar como les venga en gana por dos años. Inclusive, podrían apelar a su poder plenipotenciario y prorrogar su funcionamiento por dos años más.

¿La ANC está en capacidad de producir leyes y nuevos marcos jurídicos a pesar de todo el rechazo internacional que tiene en contra?

—No lo puede hacer, no solo por el rechazo interno y externo en su contra, sino porque su competencia es dictar una nueva Constitución y no suplantar a ningún poder público, no convertirse en una entidad de gobierno. Se creó una instancia irregular para manejar el poder de manera absoluta, electa de forma no representativa y convocada inconstitucionalmente.

SOLO LA AN PUEDE DESTITUIR A LA FISCAL

¿Cuáles son los precedentes históricos de la ANC? ¿Hay ejemplos similares en otras regiones del mundo, por ejemplo?

—Hemos tenido 12 o 14 constituyentes y ninguna ha hecho todo esto, ninguna. El precedente más cercano es la del año 1999 y convivió con los demás poderes públicos y tuvo un período razonable de 6 meses de duración, fue electa a través de un referendo popular, e igualmente la Constitución fue sometida a referendo popular. Esta ANC va a durar el tiempo que le dé la gana y se está ocupando de cualquier cosa menos de la Constitución.

¿Qué opina de la destitución de la fiscal general, Luis Ortega Díaz?

—De acuerdo con la Constitución, el único poder al cual le corresponde destituir a la fiscal es la Asamblea Nacional.

Las principales ofertas electorales del presidente Maduro para que la población votara por la ANC fueron la paz y solución a la crisis económica, ¿es posible ello a través de las leyes o actos jurídicos?

—No se puede generar un esquema de paz con un elemento que ha generado tanto rechazo y conflictividad, y que, además, no representa a todo el país. La inmensa mayoría de los venezolanos no está representada allí; al contrario, más del 80 % de la población la rechaza, y a escala internacional pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la economía cuando hay países que han manifestado que no aceptarán las normas, contrataciones o acuerdos que de allí se deriven? ¿Cómo se va a mejorar la situación económica del país cuando con este esquema de inseguridad jurídica? ¿Esta ANC, que se autoproclama plenipotenciaria, qué tipo de seguridad jurídica le puede garantizar a los inversionistas?

COMISIÓN DE LA VERDAD SUBJETIVA

¿Qué diferencias y similitudes hay entre la Constituyente de Maduro y la de Chávez?

—La de 1999 estuvo convocada por referendo popular y fue producto de una oferta electoral, la de 2017 no. En la anterior, la gente pudo participar al inscribir sus candidaturas de una manera abierta, e inclusive hubo presencia de personas que no estaban de acuerdo con la Constituyente; en la de 2017 hay un solo color. La de 1999 duró seis meses, que resultó un período racional, y esta aspira durar dos años y puede prorrogarlo por más tiempo. La anterior estaba obligada a redactar una nueva Constitución y esta no. De igual manera, la de 1999 fue aceptada dentro y fuera del país al igual que la Constitución que produjo. Pero esto que hay ahorita no tiene nada que ver con Chávez.

¿La decisión de la MUD, AD y otros partidos de la oposición de participar en la elecciones a gobernadores de diciembre no valida a la ANC?

—En cualquier país donde se perciba un tufo totalitario se tiene que agarrar cualquier espacio de participación democrática, pero esto no legitima lo que está pasando.

¿Qué opina sobre la designación de Tarek William Saab como fiscal general de la República, por parte de la ANC?

—La fiscal sigue siendo fiscal. Tarek William es un individuo colocado allí por una ANC convocada y elegida de manera inadecuada, que no siguió los pasos establecidos por la Constitución vigente.

¿Cuáles deben ser los límites de la Comisión de la Verdad o también estará fundamentada en los principios plenipotenciarios que evoca la ANC?

—En una Comisión de la Verdad debería coparticipar las fuerzas enfrentadas para buscar elementos de objetividad, especialistas e inclusive apoyo internacional, y nada de eso lo veremos con esta Comisión de la Verdad. Esta es una Comisión convocada solo por una de las partes, lo que garantiza que la verdad que saldrá de allí será subjetiva, parcial, la de un solo lado del país.

El preludio del totalitarismo

¿Cómo le explica a sus alumnos lo que sucede en el país en materia constitucional y jurídica?

—Les explico las cosas que pasan como los malos ejemplos que no se deben hacer. Lo que pasa en Venezuela es lo que sucede cuando no se cumple la Constitución de manera cabal, en un país donde los poderes públicos están en conflicto, todo lo que sucede es para que no haya un orden que organice a la sociedad. Es por ello que debemos explicarle a las nuevas generaciones la importancia de la Constitución y hacerles ver que cosas como las que han pasado en el país durante los últimos meses son debido a que la misma no se cumple.

¿Estamos realmente en medio de un caos o desorden institucional? ¿Qué le espera a los venezolanos en este sentido?

—La Constitución está hecha para organizar a la sociedad y, de acuerdo con su artículo 3, el Estado debe aproximarse a una serie de fines esenciales: la convivencia pacífica, prosperidad, tolerancia, derechos humanos y la democracia. Cuando entonces pasa lo que pasa hoy en Venezuela, la Constitución pasa a un segundo plano. No hay un sistema normativo en Venezuela que sea capaz de ordenar a la sociedad para que funcione de manera pacífica y alcance esos cometidos, incluyendo la prosperidad. Es por ello que cada día hay más inflación, tensión y conflictividad, y todo ello empeorado por un órgano que no ha sido electo democráticamente y que asume funciones que exceden su misión.

¿Qué país le espera a los venezolanos?

—Se vislumbra un país distinto, donde en lugar de poderes públicos, alternancia, elecciones libres y democráticas, habrá un órgano que se autoasume como plenipotenciario y que puede mandar cuánto tiempo y de la manera como le dé la gana. Nos enfrentamos a un sistema de gobierno que no es democrático, electoral y alternativo. Estamos viendo el preludio de una forma de gobierno asambleario y plenipotenciario que implica totalitarismo, y esto no solo es inconstitucional sino que va en contra de nuestros valores. Todo esto nos conducirá a mayor pobreza, enfrentamiento e inseguridad jurídica, y un país no puede progresar así.