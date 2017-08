Julián Rivas: La Constituyente existe

Los intelectuales rajaos esgrimen el discurso antimilitar, pero no critican la presencia de la Otan en Colombia

Julián Rivas

El éxito del político no es simplemente ganar elecciones. Importante es la capacidad de ver escenarios futuros y hacer juicios. Con los resultados de las elecciones del pasado 30 de julio los de la oposición se pelaron y rodaron. Feamente. Advertimos que la opositora Mesa de Unidad Democrática (perrorabiosa) había quemado el apoyo de millones de votos de venezolanos que se hizo patente el 6 de diciembre de 2015. No fue solamente la verborrea de Henry Ramos, fue el silencio cómplice ante la especulación y la agresión externa.

Capriles, Smolansky, de genéticas de Europa del Este, o este Freddy Guevara, que actúa como un peruano, no entienden que al venezolano no le gusta que agredan la patria. Perdieron el tiempo en la OEA, ONU y cuanta perola de injerencismo humanitario existe en la Unión Europea. Eso no reporta votos ni es aval político. Y, al parecer, advierte Kennedy, los planificadores de defensa, los imperiales por supuesto, les molestan que ciertos países tengan misiles y programas propios de defensa. Algo de eso le pasa al Pentágono y por eso el ataque a la Fuerza Armada Bolivariana.

Aquí también rodó la MUD. Paul Kennedy dice en su libro “Hacia el siglo XXI” que los Estados-nación se ven amenazados por la nueva división internacional de la producción y el trabajo. Y, al parecer, advierte Kennedy, los planificadores de defensa, los imperiales por supuesto, les molestan que ciertos países tengan misiles y programas propios de defensa. Algo de eso le pasa al Pentágono y por eso el ataque a la Fuerza Armada Bolivariana. Aquí también rodó la MUD.

¿Por qué tanta agresión a las funcionarios de la Guardia Nacional? Por qué los intelectuales rajaos esgrimen el discurso antimilitar, pero no critican la presencia de la Otan en Colombia.

El venezolano repudia esta conducta y por eso muchos fueron a votar.

Una vez más advertimos: este país no va a quebrar. Sencillamente hay que ordenarlo y acrecentarlo. Constituyente habemus. Viva el pueblo

Post Data: muchos venezolanos no pudieron votar. Debió prevenirse el saboteo. Por ejemplo, debió facilitarse el voto a quienes inscritos en un municipio o un estado distante no pudieron viajar. Lo ideal debió ser votar por el circuito original aún estando lejos. Centenares de miles de votos se perdieron.