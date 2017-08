Manuel Isidro Molina: Triste papel “matrimonial”

Germán Ferrer no es más que un capo pudrimillonario que utilizó la política dizque “revolucionaria” para fabricarse una riqueza que no podrá disfrutar en paz

Manuel Isidro Molina

Las andanzas internacionales de Luisa Ortega Díaz y Germán Ferrer constituyen un triste capítulo más de esta “robolución” que ha servido para el enriquecimiento delictivo de miles de altos y medios funcionarios y sus inmensas redes de testaferros con ramificaciones hacia el exterior, mientras la mayoría del pueblo venezolano ha terminado empobrecido, hambreado y sin medicamentos, luego de un espantoso festival de dólares, euros y bolívares robados y dilapidados.

La mafia de fiscales extorsionadores que se estructuró en el Ministerio Público, bajo rectoría de LOD, no es que la haya “descubierto” el también cómplice Diosdado Cabello con su cinismo proverbial, para defenestrar a una Fiscal General mediocre y gestora de la impunidad de los beneficiarios del latrocinio sostenido durante casi dos décadas, el más grande, extendido y profundo de América Latina y el Caribe. Lo habíamos denunciado.

Germán Ferrer no es más que un capo pudrimillonario que utilizó la política dizque “revolucionaria” para fabricarse una riqueza que no podrá disfrutar en paz, el resto de su vida, dondequiera que vaya a parar. Con su huida, dejó en Venezuela a selectos “socios” con quienes se reunía habitualmente en el “Gourmet Market de El Rosal, Caracas, entre ellos Antonio Chambra (Traki), Alfredo Marando (Cinecittá, Centro Polo), Antoum Bakos (Seguros La Pirámide) y Olmel Sousa (Miss Venezuela), con quienes acostumbraba a disfrutar las mieles femeninas de una cadena de prostitución “cinco estrellas”, hasta hoy no investigada y descaradamente instrumentada entre pudrimillonarios de la “robolución”.

Ella, alcahueta pecuniaria de peculadores y lavadores de dinero durante casi diez años al mando de la FGR, pasó a erigirse en “defensora de la Constitución” y “acusadora” de micrófono de protuberantes casos delictivos engavetados durante su gestión. ¿Quién la va a tomar en serio? Y no es que los casos sean ficticios, son ciertos, demasiados y todos impunes por su “trabajo matrimonial” con fines de lucro sucio, y también por estar coludida política y burocráticamente con el poder corrompido de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Les auguro, a LOD y GF, un futuro de vergüenza, de “sapos protegidos”, sin dignidad -la perdieron hace mucho tiempo- ni reconocimiento social alguno. Se hundieron con su banda y están arrastrando a sus aplaudidores.

EL CONFESIONARIO

MANIOBRA DE ÚLTIMA HORA que –de materializarse- acusa el desastre político que teme el gobierno/PSUV en las elecciones de gobernadores anunciadas –sin fecha- para octubre por el Consejo Nacional Electoral.

AQUÍ, YA NADA ASOMBRA pero uno siente pena ajena como venezolano y luchador político y social de toda la vida: “Están evaluando suspender, vía ANC, las elecciones de gobernadores en los estados Bolívar, Carabobo, Táchira, Vargas y Zulia por seguridad estratégica de la nación”.

EL MARTES 22.08 me informaron de la supuesta jugarreta del gobierno/PSUV, cuyos dirigentes creían que agarrarían mango bajito con 23 gobernaciones sin participación de candidatos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), como ocurrió en las elecciones para Asamblea Nacional en 2005 y en las recientes elecciones con bases fraudulentas e inconstitucionales de la ANC.

ESPERÉ CONFIRMACIÓN ADICIONAL hasta el viernes 25.08 y la supuesta maniobra de última hora, me ha sido “ratificada”:

—¿Qué hay de lo de la suspensión de las elecciones de gobernadores en Bolívar, Carabobo, Táchira, Vargas y Zulia?

—Igualito, amigo, ayer me lo volvieron a ratificar.

—¿Del uno al diez, cuánto le pones a esa fuente tuya?

—Nueve…

TODO ELLO, SI SE MATERIALIZA, SERÍA a través de un decreto de la “soberanísima ANC” que “obligaría” al CNE a realizar elecciones de gobernadores (sin consejos legislativos) solo en 18 entidades federales; y al gobierno/PSUV, a “acatar” la “orden plenipotenciaria de la ANC”, lo que vendría a ser parte de la intoxicación de poder que se está auto infligiendo el oficialismo, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) arrastrada hasta el absurdo.

OSWALDO RODRÍGUEZ LEÓN, ex alcalde de Coro, se vio obligado a retirar su candidatura a la gobernación del estado Falcón, según “Pronunciamiento oficial” del partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89), que transcribo parcialmente:

“El Sr. Oswaldo Rodríguez León fue llamado a Caracas para una reunión con el Sr. Freddy Bernal, miembro de la Dirección Nacional del PSUV, reunión que se efectuó el lunes 21 de agosto de 2017, en horas de la noche. El Sr. Bernal que tiene vínculos personales y de amistad de vieja data con el Sr. Oswaldo Rodríguez León… le señaló que siguiendo instrucciones del Sr. Diosdado Cabello, VP del PSUV, le comunicaba que le daban 48 horas de plazo para ‘retirar’ su candidatura a la Gobernación del Estado Falcón y que ya tenían un expediente preparado en la Contraloría General de la República en el caso de que él no aceptase lo solicitado, lo cual pudiera acarrearle una medida de privación de libertad (cárcel). Adicionalmente le exigían apoyar (‘levantarle la mano’) a… Victor Clark, candidato… por el partido PSUV”.

REINALDO QUIJADA, coordinador nacional de UPP 89, concluye su declaración así:

“Nosotros, ante el anuncio que hiciera público el Sr. Oswaldo Rodríguez León de ‘retirar’ su candidatura, declaramos que, por consideraciones irrenunciables de carácter ético, tomamos la decisión de no quedarnos callados. Y manifestamos que no estamos de acuerdo con la decisión política tomada por él aunque la entendemos desde el punto de vista humano, particularmente si pensamos en su esposa e hijos. Y denunciamos y rechazamos categóricamente la amenaza de la cual él fue objeto. Finalmente señalamos, de manera definitiva, que no apoyaremos al candidato del PSUV, ni participaremos, ni apoyaremos en el proceso electoral del Estado Falcón a ningún otro candidato, fieles a nuestro principio de asumir la política con seriedad. Por el rescate de la ‘dimensión moral’ de la política”.

SE CUMPLE UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA del ingeniero Roberto Martín Masullo Pulido, empresario constructor, plagiado por un grupo de policías delincuentes en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el 30 de agosto de 2016. Nada se sabe del paradero del infortunado ciudadano, primer hijo de la familia Masullo Pulido, de San Diego de los Altos (Mir). Días después del plagio, funcionarios del CONAS de la Guardia Nacional Bolivariana, apresaron como tres de los presuntos culpables a los policías Eudier Cañate (PoliCarabobo) y Walter Rodríguez (PoliNaguanagua) y a Nathalí Faría, apodada “La Diabla”, quien trabajaba como secretaria en la empresa constructora de RMMP.

NO HA HABIDO AUDIENCIA PRELIMINAR con los tres imputados, a pesar de que ha sido convocada en 8 oportunidades frustradas por motivos que nadie informa a los abogados y familiares de Masullo.

EL CASO ESTÁ EN MANOS de la Fiscalía de Derechos Fundamentales No 28 del estado Carabobo y la Fiscalía 39 Nacional y del juez Alfredo Toredit Rojas, rector del Tribunal III de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de Carabobo. Sin embargo, “ha pasado un año, y no sé nada de mi hijo, que es lo que me importa, el juicio sigue paralizado, y cada vez que vamos a Valencia, nada se mueve, no hay la audiencia, y eso me pone cada día más triste”, dice la señora Rosa, quien con su hijo Félix ha hecho diligencias diversas hasta en el Consulado de Italia en Caracas, la Inspectoría Nacional de Tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia, “pero nada se mueve –cuenta Félix-, no hay nada nuevo, ni apresan a los otros policías delincuentes involucrados, identificados desde el año pasado, ni a los funcionarios de notaría y el abogado que materializaron la venta del vehículo de mi hermano, después del secuestro”.

TAMPOCO SE HA PROCEDIDO a la captura de los otros involucrados en el plagio de Masullo: Gustavo Alexander González Uzcátegui (CI: 13.518.962), “alias ‘El Chulo’, novio de la Nathalí”; y Danilo Antonio Mota González (C.I. 10.797.816), policía delincuente prófugo.

POR RAZONES DE AMISTAD Y BUENA VECINDAD, solicito públicamente el avocamiento de la Sala de Casación Penal del TSJ para que el caso retome su curso legal y constitucional, obturado hasta hoy; y al fiscal general de la República, Tareck William Saab, el nombramiento de fiscales diligentes en materia de secuestro y extorsión.

@manuelisidro21 – @manuelisidroXXI | manuelisidro21@gmail.com | manuelisidroxxi.blogspot.com