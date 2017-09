Jesús Petit Da Costa: Estamos políticamente mejor

Que hace unos días, cuando títeres y colaboracionistas pactaron ir a las regionales, burlándose de todos

Jesús Antonio Petit Da Costa

Políticamente estamos en un buen momento. Les diré porqué. Primero repasemos cuáles son nuestros objetivos:

1.- Liberarnos de Cuba y recuperar la soberanía nacional, para lo cual liberarnos del gobierno títere presidido por el lacayo Maduro.

2.- Liberarnos del gobierno títere presidido por el lacayo Maduro, que es como nos liberaremos de Cuba.

3.- Liberarnos del comunismo, para lo cual debemos liberarnos del gobierno títere de Cuba que nos lo impone por orden de su mandante.

4.- Liberarnos de la narcotiranía de la delincuencia organizada al liberarnos del gobierno títere, convertido en empresa criminal que siembra el terror.

5.- Liberarnos de la crisis humanitaria y de la hecatombe económica provocada por el gobierno títere al implantar el comunismo por orden de Cuba.

6.- Liberarnos del empobrecimiento general causado por el comunismo importado de Cuba y, en su lugar, establecer el Estado de Bienestar tal como existe en Europa.

Hasta ahora ha sido imposible alcanzar estos objetivos. Pero la situación ha cambiado a nuestro favor por estos motivos:

1.- La fuerza política que podemos llamar “febrerista”, porque responde a los ideales del 4F-92, la rebelión militar nacionalista (ni cubana ni comunista), ha roto con Maduro, el títere de Cuba, acusándolo de romper el orden constitucional. Además se oponen a la Constituyente Comunista. Representativas del ala civil de esta fuerza son la fiscal Luisa Ortega Díaz y la exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez. Detrás de estas dos damas debe haber militares con mando. No es necesario que me lo digan. Me lo dice la historia y mi experiencia de vida. Sus antecedentes indican que ellas no son mujeres que se lanzan a una piscina vacía. Por otra parte, recordemos que el general Raúl Baduel es representativo del ala militar desde el juramento del Samán de Güere.

2.- Los países democráticos de América se han pronunciado públicamente contra el gobierno títere presidido por el lacayo Maduro, al cual acusan públicamente de haber roto el orden constitucional, comprometiéndose a negarle recursos financieros sin la aprobación de la AN y a promover el restablecimiento de la democracia. Con ellos está el insigne Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

3.- Estados Unidos, un gigante dormido durante 20 años, ha despertado de su letargo dándose cuenta del peligro que representa para su seguridad nacional el gobierno títere de Maduro por estos tres motivos: es instrumento de Cuba comunista en contra suya, usa las drogas que le suministran las FARC como arma de guerra asimétrica para envenenar a la juventud de aquel país (leer entre otros el libro de Emili Blasco) y sirve de puente al terrorismo islámico para acceder a su territorio.

4.- La MUD está en decadencia por haberse desenmascarado su cogollo como lo que siempre ha sido: políticos colaboracionistas, que con el pretexto de la salida electoral ha impedido una salida semejante al 23E-1958, a la cual teme porque, con seguridad, produciría renovación en el liderazgo político.

5.- La disidencia de Ledezma y Machado rompe la estrategia colaboracionista al ponerla en evidencia y crea las condiciones para una alianza con los que somos llamados independientes radicales, la que derive en alianza con los militares nacionalistas y democráticos, incluyendo a los civiles y militares “febreristas”.

Estamos, pues, mejor que cuando títeres y colaboracionistas pactaron antes de la Constituyente, según confesó Rosales, de ir a las regionales. Así que no se desespere. En cualquier momento salta la liebre, tal como lo enseña la historia. Mientras tanto, vaya preparándose al estilo de la resistencia clandestina del pasado: organice en secreto a su familia, a sus vecinos y a sus amigos en grupos de 10×10. Son las “células dormidas”, inactivas hasta cuando reciban el llamado. Siga mi consejo.

@petitdacosta