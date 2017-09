Jesús Petit Da Costa: Para remover los obstáculos a una solución urgente de la crisis

Los obstáculos son Cuba, el poder real en Venezuela, y sus títeres y colaboracionistas

Jesús Petit Da Costa

Grupo de Lima (17 países americanos): “Situación venezolana ha empeorado”. Efectivamente: desempleo masivo (más del 70%), sin comida (hambruna), sin medicinas y atención médica (crisis humanitaria), sin gasolina y sin gas doméstico, sin efectivo, y sin futuro lo que estimula la emigración masiva. Todos los presidentes democráticos lo han dicho en la ONU, exigiendo lo que el presidente de Paraguay resume en esta frase: la situación venezolana requiere una solución urgente.

Pero hay dos obstáculos para la solución urgente:

1.- Venezuela está bajo el dominio de Cuba desde la Gran Traición, cuando la soberanía nacional le fue cedida por los más grandes traidores a la patria de la historia universal. El gobernante de Venezuela se llama Raúl Castro, quien tiene aquí a su títere Maduro. El poder real está en La Habana. Lo sabe el mundo entero, menos la MUD-AN puesto que calla sobre Cuba. Lo sabe Colombia, por lo cual Santos fue a Cuba a hablarlo con Castro, el jefe de Maduro. Lo sabe México, cuyo Canciller Vidogaray viajó a La Habana a hablar con Castro exclusivamente sobre Venezuela porque, según sus palabras, la crisis venezolana se resuelve si le da una orden a Maduro. Ninguno de ellos tuvo éxito porque Cuba no suelta su presa. Lo sabe la OEA porque el secretario general, Luis Almagro, declaró que Venezuela es un país ocupado por Cuba que tiene aquí 15.000 soldados encubiertos, según sus cálculos. Después de decirlo, le fue negada la entrada a Cuba donde debía recibir el premio Oswaldo Payá. Lo sabe Estados Unidos como lo vienen repitiendo Trump y varios senaldores.

2.- El otro obstáculo es la MUD colaboracionista. Maduro es el Emparam del siglo XXI. Un retroceso de dos siglos. Pero no sólo en eso. Frente a Emparam no está un Cabildo de Caracas como el de 1810. Y una clase política como los libertadores. En lugar de aquel Cabildo, tenemos una MUD-AN que, habiendo recibido mandato imperativo de salir inmediatamente de Maduro, condición previa para recuperar la soberanía, lleva perdidos 20 meses sin hacer nada para cumplir el mandato. Es como si hubieran pasado 1810 y 1811 dialogando con Emparam, cuando era un empleado de Fernando VII igual que Maduro lo es de Raúl Castro. En lugar de aquella brillante clase política tenemos a unos colaboracionistas que, por serlo, no plantean la recuperación de la soberanía como prioridad absoluta de la lucha. Para ellos lo primordial es aumentar su participación en la administración colonial al servicio de Cuba, el gobierno presidido por el títere Maduro. Imagínense que los libertadores hubieran concentrado su esfuerzo, no en la independencia, sino en competir para ser “gobernadores” en el gobierno de Emparam, representante de la España de Fernando VII. No hubieran sido libertadores porque no hubiera habido independencia.

Los libertadores dieron cuatro pasos sucesivos para la independencia: 1) Salieron de Emparam, apelando al pueblo en la calle; 2) Enseguida constituyeron un gobierno de transición (Junta Conservadora); 3) Enviaron comisiones a Inglaterra y Estados Unidos a solicitar apoyo contra España; 4) Convocaron a continuación un Congreso-Constituyente que declaró la independencia y aprobó la primera Constitución; y, 5) Conforme a esta Constitución eligieron el primer gobierno, todo en 15 meses.

Si la MUD no fuera colaboracionista hubiera seguido el ejemplo de los libertadores (PERO CON EL PUEBLO EN LA CALLE), así : 1) Declarada la falta absoluta de Maduro el 09-01-17, vacante por tanto el cargo, designar al Encargado de la Presidencia hasta el 10-01-19 (gobierno de transición), previa destitución del Vice-Presidente acusado de narco-terrorismo; 2) Declarar entonces restablecida la soberanía y la Constitución (Arts. 333 y 350) y disuelta la Constituyente, expulsando del territorio nacional a todos los agentes cubanos; 3) Enviar comisiones a los 17 países del Grupo de Lima y a todos los demás países democráticos de América y Europa, solicitando su apoyo contra Cuba y para obligar a la FAN a acatar y hacer cumplir estas decisiones o, de lo contrario, aplicar la Carta Democrática; y, 4) Efectuar las elecciones de gobernadores y alcaldes, después de recuperada la soberanía.

Así que para remover estos dos obstáculos (Cuba-Gobierno títere y MUD-AN colaboracionista) que impiden la solución urgente de la crisis, hay que formar la ALIANZA LIBERTADORA de políticos no-colaboracionistas (Soy Venezuela) con independientes radicales (Junta de Resistencia, Gana, Junta Patriótica, Aserne, etc) y con militares nacionalistas (solución cívico-militar).

@petitdacosta