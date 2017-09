Jesús Silva: Evolución de los “chavismos”

Evidentemente los terroristas pierden todos sus derechos y electoralmente no merecen nada

Érase una vez un grupo de socialdemócratas que querían instalarse repentinamente como líderes de la Revolución Bolivariana pero en el camino, por sus propias fallas, terminaron siendo despreciados por el alto mando político del país. No pudieron soportar esta bofetada contra su egocentrismo infinito y ambición pequeño burguesa, entonces empezaron a hablar sus rabias guardadas y se mostraron tal cual son, feroces resentidos sociales contra el régimen chavista y contra sus actuales jefes (a los que consideran déspotas y brutos).

Fue así como nació este grupo muy pequeño que hoy se hace llamar chavismo crítico y propone que el chavismo deje de ser la fuerza gobernante en Venezuela mientras supuestamente se “reorganiza” y regresa con caras nuevas, lo cual en la práctica significa entregar el poder a la cúpula opositora. Es así porque este grupo no tiene fuerza (ni pueblo, ni militares, ni apoyo internacional ni nada) para sinceramente aspirar llegar al poder.

Alguna gente sospecha que este grupo cobra por dar declaraciones tremendistas contra el Gobierno; y que fantasiosamente se presenta como una alternativa de gobierno futuro. Hay observadores que advierten que este grupo hace rato dejó de ser chavista y los culpan de practicar la difamación contra los líderes del Gobierno bajo el disfraz de crítica revolucionaria. Su intento ha sido confundir y desmoralizar a “chavistas vacilantes” para que se abstuvieran o votaran por la MUD. En esto han fracasado, no captan votos.

Me identifico con gente radicalmente diferente. Yo la llamo chavismo de pie. Varias veces en medios de comunicación yo he dado declaraciones reconociendo los derechos de la oposición, pero no por ello me identifico con el mal llamado “chavismo crítico” ni nunca aconsejo que el Gobierno bolivariano renuncie al poder.

Mi verdad es que soy del chavismo de a pie (la gran mayoría popular), gente que vive del trabajo propio, que no cuida ni busca ni tiene ni quiere cargo público, que por lo tanto habla claro y sin tapujos para señalar errores y aciertos de Gobierno, buscando siempre presentar una propuesta de solución a los problemas del país. Un chavismo que cae mal a burócratas arrogantes que creen que el pueblo es su esclavo.

El chavismo de a pie reconoce que la oposición tiene sus derechos, y desea tender un “puente de paz” para impedir la guerra civil, por ejemplo, si ganan elecciones limpiamente se les respeta el resultado, si manifiestan pacíficamente y sin armas no deben ir presos, el parlamento no puede ser eliminado pero si no cumple sus funciones se debe resolver esa omisión legislativa, si legalmente cumplen requisitos para ir a referendo revocatorio hay que acatar eso aunque si meten firmas falsas el proceso es nulo; y así sucesivamente.

Conclusión: si hace meses yo no digo absolutamente nada a favor de la oposición es porque su cúpula dirigente (MUD) se metió a terrorista guarimbera durante cuatro meses de 2017 y eso la ha desprestigiado ante toda Venezuela, incluyéndome a mí. Entonces no soy yo quien ha renunciado a la objetividad como opinador político sino la MUD quien se deterioró, así como muchos opositores que justificaron sus acciones violentas criminales. Evidentemente los terroristas pierden todos sus derechos y electoralmente no merecen nada.

