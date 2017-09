Liborio Guarulla: “ANC es para reprimir”

“Aquí no hay ninguna paz, porque está empezando una nueva guerra de exterminio”, afirma el gobernador del estado Amazonas

Carlos Díaz

“Durante los recientes años, las políticas equivocadas del Gobierno de Nicolás Maduro han profundizado los niveles de pobreza, la represión y la incertidumbre, haciendo insostenibles así al país”, afirma el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, en entrevista con “La Razón”.

Agrega que el logro hasta ahora de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha sido mayor aislamiento internacional del país.

“El mundo de hoy no tolera una forma de dictadura como la que estamos sufriendo aquí y que, además, hace que nos convirtamos en parias y que estemos causando problemas en los países de Latinoamérica y Europa”, señala.

¿Qué balance hace de la ANC? ¿Se comenzaron a concretar las promesas electorales para elegir la ANC?

—Esas promesas son parte de la hipocresía y fariseísmo de este régimen que pretende hacerle creer a los ignorantes y a la gente que no conoce el trasfondo de que esta situación (la ANC) va a mejorar al país. Sabemos que lo malo es un modelo que ha fracasado en todas partes del mundo y que se pretende implantar en Venezuela, y lo han llevado a un nivel mucho más trágico. La Constitución tampoco sirve para cambiar el país, es apenas una guía.

“La ANC es un mecanismo más de represión contra los venezolanos”

¿La ANC permitirá mejorar la economía?

—El Gobierno ha fracasado, sobre todo en el tema económico, y es así desde hace mucho tiempo. Aquí no hay un aparato productivo, ni una política financiera para sostener la moneda venezolana, tampoco tenemos fondos internacionales, ni fondos de estabilización macroeconómica. Sencillamente, estamos a la deriva. Ni siquiera somos capaces de explotar el petróleo, ni el hierro, ni la bauxita, ni el oro. Sabemos que la Constituyente no sirve para solucionar los temas económicos. Además, hemos vivido en carne propia cómo el régimen ha pregonado el odio entre los venezolanos. Siendo ellos los racistas, discriminadores y sectaristas, no pueden estar creando aparatos como la ANC porque lo están utilizando como un mecanismo más de represión contra los venezolanos y, sobre todo, la disidencia.

EL DEFENSOR SE TRANSFORMÓ EN VERDUGO

El Gobierno dice que la ANC sí logró la paz porque luego de su elección se acabaron las guarimbas, plantones y paros de la oposición, ¿qué opina usted?

—No, eso no tiene nada que ver. Aquí no hay ninguna paz, porque está empezando una nueva guerra de exterminio. En la medida que la oposición ha dejado la calle, de tener manifestación permanente, en esa medida el régimen vuelve a arremeter otra vez y seguir cerrando los mecanismos de presión. Allí está el cierre de las emisoras de radio, los allanamientos y detenciones que vienen practicando los organismos de seguridad del Estado, y también esas nuevas leyes que están creando para tratar de meter preso a los diputados de la Asamblea Nacional (AN), gobernadores y alcaldes, e inclusive a los posibles candidatos a las gobernaciones. Hablan de paz cuando sabemos, precisamente, que la Constituyente se hizo para profundizar la guerra y el totalitarismo. Es, sin duda, la peor hipocresía que estamos viendo por parte de estos señores.

¿Fue ajustada a derecho la destitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal general?

—Eso terminó siendo peor de lo que se había vivido, y es parte de las decisiones absurdas de la ANC, por ejemplo, designando como fiscal general a una persona descarada que ha permitido la violación de los derechos humanos, una persona que se puso a la Defensoría del Pueblo a favor de la represión del Estado. Ese señor, que fue lo peor que pudimos haber sufrido como defensor del Pueblo, ahora lo ponen a ejercer el papel de verdugo. No lo hizo bien como defensor, ahora se transforma en el verdugo gracias a la arbitrariedad. La fiscal sigue siendo la fiscal, quien finalmente había encontrado el camino del verdadero ejercicio que esta señora tenía que hacer: defender la justicia y, sobre todo, la Constitución y las instituciones.

“Tarek William Saab no lo hizo bien como Defensor, ahora se transforma en el verdugo gracias a la arbitrariedad”

“EL GOBIERNO ESTÁ ENSAÑADO CON LOS INDÍGENAS”

¿Qué opina del adelanto de las elecciones de gobernadores para octubre tal y como lo ordenó la ANC al CNE?

—Veníamos viviendo un proceso de desintegración del Estado y afianzamiento del totalitarismo con el finado presidente (Chávez), y ya después de su muerte el Gobierno perdió las elecciones a la Presidencia de la República. Allí se vio descaradamente que el CNE actuaba de acuerdo a las órdenes de Miraflores al negarse a revisar el sistema electoral para entonces brindarle confianza al pueblo. Después, apelando a la Constitución, se solicitó un referendo y el CNE fue el primero en hacerse cómplice hasta que el sistema de justicia anuló lo que pudo haber sido una salida para la situación que vivimos.

Luego, el año pasado alegaron problemas de que no había recursos y suspendieron las elecciones regionales. Sin embargo, sí hubo dinero y máquinas para financiar la elección de la ANC. Esa máscara de democracia se pretende hacer con un llamado a elecciones regionales que son absolutamente chimbas y truncadas porque no se van a elegir a los consejos legislativos. Ya sabemos la suerte que ha corrido Henri Falcón y Henrique Capriles al tener consejos legislativos opuestos, radicalizados y fanáticos. Indudablemente, es una trampa como lo han venido haciendo ellos con cada elemento que van creando. El Gobierno adelantó las elecciones para octubre porque sabe que la oposición anda todavía en esa corredera con las primarias en varios estados. Además de ser como la sirvienta del régimen, es la cómplice de la situación que está pasando el país.

¿Cuál es su estatus jurídico?

—Se ha intentado matarnos políticamente al inhabilitarnos para participar a través de causas inventadas por ellos para meter presos también a alcaldes y diputados. Aquí estamos y seguiremos en la gobernación porque no hemos cometido ningún delito ni pecado, y además eso no nos impide a seguir trabajando por Venezuela y por el estado que nosotros representamos. El caso de Amazonas lo vamos a denunciar en los próximos días en La Haya, porque forma parte de un acto de discriminación permanente, y esto a raíz de que el estado indígena de Venezuela se ha rebelado en contra de 500 años de sometimiento y de colonialismo interno.

“El caso de Amazonas lo vamos a denunciar en La Haya”

¿Quiénes son los responsables de la masacre en el Centro de Detención Judicial de Puerto Ayacucho (CEDJA)?

—En esta masacre mataron a 39 de los 100 reclusos que había en el centro de reclusión judicial de Amazonas; y de esos 39, 32 eran indígenas y 28 menores de 23 años. La mayoría fue asesinada con balas explosivas y con C4, lo cual demuestra el ensañamiento que hay en contra de una población. Además de los 500 asesinatos que habido en los últimos 3 años y medio en esta entidad y que todavía no tienen culpables. Lo que no vivimos en los años de la colonia lo estamos viviendo en pleno siglo XXI. Solo en los países africanos se ven este tipo de exterminios y es porque somos unos rebeldes y no nos hemos dejado de gobernar, y porque somos enemigos de ese régimen blanco que está instalado en Caracas.

El Gobierno le atribuyó a usted la autoría de la masacre, ¿qué responde?

—Absolutamente nada, porque resulta ser que hace cinco años el gobierno nacional se apropió de la policía del estado Amazonas, se nos quitó toda la vigilancia. En los nueve años que ha tenido esa institución hemos entregado 38 informes al Ministerio de Relaciones Interiores y al TSJ para que se hicieran cargo del particular. Sin embargo, cercaron el CEDJA —se supone que para ejercer control— y para 100 personas detenidas emplearon a 300 efectivos, además de los cuerpos especiales. Además, al gobernador jamás le notificaron que habría un asalto, porque lo que habían pedido era una simple requisa. Pero ya vimos en qué terminó todo eso: transportar comandos especiales solamente para cumplir una tarea o un mandado. Los responsables son la gente que trajo esos comandos y mandó a asesinar a esas personas. Yo no di la orden, no tengo armas ni ninguna autoridad sobre el CEDJA para tomar medidas sobre desarme o requisa. En algún momento la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión de la ONU o La Haya investigarán quién cometió este delito en Amazonas.

“ES UNA BURLA”

¿En vista de su inhabilitación política usted cree que la candidatura de Bernabé Gutiérrez tenga alguna oportunidad para las próximas elecciones en Amazonas?

—No, para nada. En Amazonas ese capítulo está cerrado. Ese señor tiene más de veinte años que se fue de Amazonas, y no fue el mejor gobierno que tuvimos, no fue la mejor persona que nos representó. Sencillamente, los pueblos indígenas de la entidad no van a volver al pasado. Eso no se va repetir y el pueblo puede estar completamente seguro de que es así. A algunos incrédulos de la MUD tenemos que decirles de la irresponsabilidad de convocar primarias donde hay un proyecto político que se ha sustentado en el tiempo y ha dado ejemplo de organización, coherencia y respeto por la disidencia dentro de la misma MUD.

¿La desincorporación de los diputados indígenas fue el peor error de la AN?

—Los únicos que no quisieron ver el problema de fondo con los diputados de Amazonas fue la MUD. Mientras en diciembre de 2015 se reunían para decidir quién iba a presidir la AN, el régimen se propuso sacar del juego a los tres diputados que eran necesarios para constituir la mayoría absoluta y así tomar las decisiones más profundas y vitales. Mientras la MUD estaba ocupada en eso, el 30 de diciembre de 2015 el TSJ, abusando de su poder, tomó la decisión por la vía de un recurso de amparo de inhabilitar a los tres diputados de Amazonas. Esto lo pagó la AN porque no pudo funcionar, y porque ha sido anulada en su totalidad. Inclusive, ha servido de justificación para que haya por primera vez en el mundo una especie de desacato colectivo que no existe en ningún libro. Excluyeron a Amazonas y al pueblo indígena, y anularon la voluntad del pueblo venezolano para tener el camino libre.

¿Fue positiva la inclusión que hizo el presidente Maduro en las bases comiciales de la ANC del voto para el sector indígena?

—Con la ANC volvimos a la época de las encomiendas, de la conquista. En 1999 se discutió la inclusión de los pueblos indígenas pero, sobre todo, la participación para elegir a sus representantes. Nosotros hicimos una propuesta a la ANC de ese año para que los indígenas votaran para elegir a sus respectivos representantes en la Cámara Municipal, Consejos Legislativos y la AN. Pero no quisieron respetar el derecho de los pueblos indígenas, así como la demarcación de las tierras y el hábitat. Con esta ANC, por ejemplo, a los pueblos indígenas de Apure, que tiene el mayor nivel de pueblo indígenas, les dieron apenas un representante y, además, fue elegido en un espacio militar y al cual solo podían pasar los rojos. ¿Eso es democracia?, ¿eso es una manera de elegir? Esos señores que están ahí no representan a nadie de los electores indígenas, porque nadie tuvo la oportunidad ni siquiera de conocerlos. Es una burla.

“MUD no quiso ver el problema de fondo con los diputados de Amazonas”

“Van a sufrir con el Dabacurí”

“Siempre leo ‘La Razón’, los editoriales los leo en mi programa de radio. También leo las entrevistas y allí ustedes tienen columnas muy buenas, excelentes”, afirma el gobernador quien agrega que su programa radiofónico “Sábados con Liborio” se transmite semanalmente a través de Radio Autana 90.9 FM, en Puerto Ayacucho.

¿En qué consiste el ritual del Dabacurí?, se dijo a través de las redes sociales que no logró efecto porque la ANC fue elegida y se instaló

—El ritual de Dabacurí se va cumpliendo sistemáticamente, porque es un sistema de justicia en donde quienes cometen abusos y el sufrimiento en contra de los humildes y los más pobres, lo van sufriendo en el tiempo. Esos señores que se creen poderosos y que todos los días torturan a estudiantes, inhabilitan políticos, dictan medidas de discriminación, ya lo están viviendo en cualquier parte del mundo donde no los dejan comer, ni caminar. Todos ellos van a vagar y a sufrir en la vida y después de la muerte. Estos señores ni siquiera pueden salir a Curazao, ni Costa Rica, porque en cualquier aeropuerto lo están esperando las autoridades.

¿Cómo están sus relaciones con la MUD? ¿Le han censurado sus críticas?

—Sigo teniendo allí una representación y tengo mi derecho a palabra, hasta ahora. He hecho críticas porque pienso que si este régimen se ha prolongado en el tiempo y si hemos tenido a estos presidentes tan nefastos que hemos tenido, es por responsabilidad de la MUD, que tiene que madurar, tener políticas coherentes y ser seria. Después de 18 años, no podemos estar pendientes de quiénes son los candidatos a gobernador, eso me parece una irresponsabilidad.

¿Maduro es dictador?

—Absolutamente.