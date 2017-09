Luis Fuenmayor Toro: La elección de gobernadores

El chavecismo se desarrolló sobre el hundimiento de AD, pero los herederos de Chávez, con Maduro a la cabeza, le han garantizado su resurrección

Luis Fuenmayor Toro

Sea por la vía del diálogo vergonzante, de las conversaciones PSUV-MUD, que nunca, aparentemente, se han paralizado, a pesar de lo que vociferen sus dirigentes, o porque las evaluaciones políticas hechas por el Gobierno, tanto internas como externas, le han obligado a moderar sus deseos aunque éstos sigan presentes, la vía electoral hacia los comicios de gobernadores ha dado nuevos y más seguros pasos, confirmando ciertas predicciones y disipando determinadas dudas, en definitiva aclarando el difícil escenario. Esto permite hacerse hoy una mejor composición de lugar que algunos días atrás. Es clara la existencia de acuerdos entre los aparentemente feroces enemigos, lo cual no tiene por qué ser considerado prejuiciadamente como negativo, sino aceptado como una realidad que pudiera permitir una salida de la crisis total en que nos encontramos más temprano que tarde y menos cruenta que la que pudimos haber imaginado. De ser esto cierto, los sectores más radicales de ambos bandos habrían sido controlados, por lo menos por ahora.

El Gobierno permitió la realización de las primarias opositoras. No hizo una campaña en su contra con presiones indebidas sobre la gente, no envió a sus grupos parapoliciales de choque a sabotearlas ni hubo otras interferencias. Las votaciones se dieron y de las mismas salieron, en la mayoría de los casos, candidatos únicos de la MUD, algunos, muy pocos es verdad, apoyados incluso por organizaciones distintas de las integrantes de la Mesa. El escollo unitario parece haber sido solventado y los desacuerdos violentos habidos en el proceso, que son comunes en este tipo de situaciones, fueron muy poco numerosos y sus intensidades no pasaron de ciertos golpes, empujones y agresiones verbales, quizás con la excepción de Aragua y Amazonas, donde pudiera quebrarse la unidad lograda por la Mesa pese a toda la acción divisionista del Gobierno. Recordemos que el PSUV tiene dos objetivos en este proceso: evitar enfrentar candidatos únicos e impulsar la abstención electoral de quienes se les oponen.

La participación de la gente en las elecciones primarias estuvo muy por debajo de la lograda en el llamado plebiscito del 16 de julio, lo cual pudiera significar que la abstención electoral de los opositores al Gobierno en octubre será elevada, dándole al PSUV mayores posibilidades de alzarse con más gobernaciones que si no la hubiera. Plebiscito y primarias, sin embargo, no son eventos comparables. El plebiscito fue una manifestación de voluntad política de enfrentamiento vehemente al régimen de Maduro, mientras las primarias fueron un proceso interno partidista de escogencia de unos candidatos, el cual necesariamente atrae a un menor caudal de gente. El plebiscito se refería a salir de Maduro, el Presidente de la República, mientras que las primarias tenían como objetivo tener unos candidatos para competir en elecciones de gobernadores, comicios que desde que se iniciaron siempre han sido tomados menos en cuenta por los electores que las elecciones presidenciales.

Como evento interno de la MUD, en el que competían los candidatos de sus partidos integrantes, aquél con mejor aparato interno de movilización, Acción Democrática (AD), más viejo y con mayor experiencia debería de ganar, como en efecto ocurrió. Se da la paradoja de que el chavecismo se desarrolla sobre el hundimiento de AD; recuerden que Chávez prometió freír en aceite la cabeza de los adecos, pero resulta que sus herederos, con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza, le han garantizado su resurrección; es más, la prefieren junto con COPEI que a partidos como Voluntad Popular y Primero Justicia, a los que siente más beligerantes y consideran más peligrosos. Pero este regreso de AD no es de ahora, no se evidencia de su victoria en las primarias de la MUD, fue claro en las elecciones de Asamblea Nacional de diciembre de 2015 y le garantizó a Ramos Allup ser el primer presidente opositor del Poder Legislativo en estos 18 años.

Un elemento a ser destacado es que los candidatos de los partidos más activos como organizadores y participantes de las protestas contra el Gobierno, ocurridas en el cuatrimestre abril – julio de este año, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), resultaron derrotados en forma mayoritaria por AD que, si bien estuvo al lado de las protestas, no fue un entusiasta propulsor de las mismas. De hecho, la represión gubernamental se ensañó más con los dirigentes y militantes de estos partidos que con el resto de los integrantes de la MUD. Parte de la explicación de este hecho ya la señalamos anteriormente; sin embargo, otras causas del mismo pudieron ser la abstención en las primarias de los jóvenes seguidores de VP y PJ, molestos por lo que han llamado el abandono de las protestas de calle y su sustitución por la participación electoral, algo tomado como traición por los más radicales. El liderazgo más joven de ambos partidos sufrió derrotas en su intención de alcanzar algunas gobernaciones.

Todo lo anterior no significa que el Gobierno no esté preparado para asumir decisiones ilegales como las que instrumentó contra el referendo revocatorio, en especial la que terminó bloqueándolo. No quiere decir que no esté dispuesto a llegar a hechos claramente inconstitucionales como el efectuado en la convocatoria de ese esperpento que llaman Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y que es en realidad una asamblea del cogollo del PSUV, pues ni siquiera incluye a todo el partido. El Gobierno está dispuesto y desearía poder hacer lo que le venga en gana, pero no necesariamente tiene el poder para hacerlo; hay demasiados actores envueltos, nacionales e internacionales, todos con poder, que pesan a la hora de tomar decisiones. Todos presionando de diversas formas, inclusive las nuevas presiones internas provenientes del seno de la propia ANC. Dicho en forma simple, aunque lo aparente, el Gobierno no es todopoderoso.