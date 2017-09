Manuel Isidro Molina: Camino al fracaso

Mientras se mantenga el esquema bipartidista excluyente, los encuentros como el ocurrido esta semana en República Dominicana están destinados al fracaso

Manuel Isidro Molina

Hemos sido partidarios —y así lo hemos propuesto— de un diálogo nacional integrador para superar la enorme crisis venezolana, que no solo es macro sino integral, desde lo moral y ético hasta lo económico y social. No hay otra vía para acortar sufrimientos y desesperanzas al traicionado y maltratado pueblo venezolano.

Desde el Movimiento Popular Alternativo (MPA, Manifiesto de Lucha, May 2016), lo hemos proclamado:

“La sociedad venezolana sufre hoy un desquiciamiento generalizado, que nos mantiene al borde de una violenta confrontación fratricida, alimentada por la intolerancia política, la corrupción, el abuso de poder y el accionar de una criminalidad sanguinaria sin precedentes, expresión todo ello de la profunda descomposición moral y ética que actualmente es cada vez más identificada como caldo de cultivo de la crisis. Nos declaramos defensores y constructores de la paz de la República, en resguardo de la vida, los derechos sociales y económicos enunciados en la CRBV, los equilibrios ecológicos, la convivencia cívica y el desarrollo armónico de nuestra nación, independiente y soberana.

“A pesar de las complejas dificultades, nuestro bravo pueblo resiste tan penosas circunstancias, consciente de su poder soberano y capacidad de lucha. Lo hace en paz, desestimando los llamados a la violencia fratricida de los más extremistas de ambos bandos en pugna por el control maquiavélico del poder, unos anclados en el estatismo militarista y otros activados por los lineamientos neoliberales antipopulares. La mayoría de venezolanos y venezolanas es partidaria del cese de hostilidades tan irracionales e irresponsables, por lo que clama por la renovación de los liderazgos, a partir de las experiencias locales, regionales y sectoriales unidas en la diversidad, con ética y direccionalidad para el bien común”.

En noviembre 2016, lo enfatizamos en nuestro Manifiesto de Mérida:

“PSUV y MUD no son solución o alternativa a la macro crisis, precisamente por sus corruptelas, traiciones, irresponsabilidades históricas y apego a los fracasados esquemas estatista autoritario y neoliberal excluyente, empobrecedores de la nación y del pueblo, a pesar de los gigantescos ingresos petroleros… Ese esquema bipartidista asfixia el diálogo promovido por Unasur y el Vaticano… Su fracaso es previsible. Junto a los amplios sectores excluidos, exigimos su ampliación para dinamizarlo y nutrirlo con capacidad de entendimiento y solidaridad frente al fracaso del PSUV y la MUD, cuyos dirigentes han sido y son parte del problema… El diálogo que se ha instaurado -tanto en su configuración constitutiva como en su contenido- es de élites y para favorecer a las élites… En consecuencia, solicitamos a los promotores internacionales del diálogo… la ampliación urgente y efectiva de las mesas de discusiones y evaluación de la macro crisis, para garantizar enfoques independientes, consistentes y ajenos a la diatriba estéril de los factores del bipartidismo del siglo XXI”.

Con esa motivación, en febrero 2017, presentamos al Nuncio Apostólico en Caracas, Aldo Giordano, la petición formal de ampliación del diálogo, argumentando:

“Somos convencidos que el esquema bipartidista de diálogo ensayado hasta ahora en Venezuela con acompañamiento de Unasur y el Vaticano, no tiene buenas perspectivas; fracasó porque su fracaso estaba preestablecido, independientemente de la buena voluntad de los acompañantes internacionales –señores ex presidentes Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández; y monseñor Claudio María Celli, representante personal del papa Francisco, a quienes expresamos agradecimiento y reconocimiento-, debido a la naturaleza de las partes que desde 1998 han venido actuando con irracionalidad, intolerancia e irresponsabilidad, por lo que son parte del problema y no pueden monopolizar la solución”.

Personalmente, desde esta columna, insistí en estas apreciaciones y exigencias:

“Todas las encuestas revelan que los partidarios de la paz y el diálogo integrador somos mayoría en Venezuela, nos oponemos activamente a ‘toda violencia’ y exigimos entendimiento sobre la base de un ‘diálogo nacional’ que integre a todos los sectores de nuestra sociedad dispuestos a sumar esfuerzos para la reconstrucción integral de la República”. (Paz y diálogo integrador, 13.06.2017, “La Razón”)

Es claro que, mientras se mantenga el esquema bipartidista excluyente en los esfuerzos de diálogo, los encuentros como el ocurrido esta semana en República Dominicana están destinados al fracaso, lamentablemente.

La interlocución nacional debe estar por encima de la diatriba PSUV-MUD, precisamente para superar las desastrosas consecuencias de las irresponsables actuaciones de los líderes de ambos bandos: han estropeado las potencialidades de desarrollo del país; y maltratado miserablemente al pueblo heroico de Simón Bolívar.

El drama es que tales interlocutores no se respetan entre ellos; y la mayoría del país no los respeta ni cree en ellos. Este aspecto clave de la crisis debe ser comprendido a cabalidad por nuestros amigos externos promotores de la paz y el entendimiento civilizado en Venezuela.

EL CONFESIONARIO

EL MOVIMIENTO VENEZUELA 2020, integrado por jóvenes politólogos y otros profesionales egresados de la Universidad de los Andes, se ha convertido en el corazón de la campaña electoral del industrial Luis Alfredo Zeppenfeldt, candidato independiente a gobernador del estado Mérida. MV 2020 es coordinado por el politólogo Emilio Useche, quien asumió la conducción del comando de campaña de LAZ, en articulación con el Movimiento Popular Alternativo (MPA), Marea Socialista y el partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89), con cuya tarjeta vamos a la elección del próximo 15 de octubre.

WLADIMIR PÉREZ PARRA, coordinador fundador del Doctorado en Estudios Políticos y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (ULA), ha circulado una denuncia contra el rector Mario Bonucci: “sólo los politólogos logramos crear el único Doctorado que hasta ahora tiene la Bicentenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas… al mejor estilo de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, nos despojaron de ese proyecto tan hermoso que nos llevó años hacerlo; el Consejo de Facultad sin cualidad jurídica para ello, modificó el reglamento del Doctorado y nos sacó de nuestro proyecto por orden expresa del señor Bonucci. Tanto es así, que hoy es un Doctorado injustamente paralizado y abandonado completamente, y de eso pueden dar fe los estudiantes de la primera y segunda cohortes. Como colofón, el señor Mario Bonucci, también se ha dado a la tarea de difamarnos y desprestigiarnos a los cuatro vientos, profiriendo falsas imputaciones en nuestra contra, afirmando que estamos inmersos en hechos de corrupción en el Ecuador. Quiero recordarle al señor Bonucci, que las mentiras caen por su propio peso y hacia el dirijo la parábola bíblica, “el que esté libre de culpa que lance la primera piedra”. Es bueno que sepa, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga justicia ante tan miserable patraña montada en contra de los creadores del único Doctorado que tenemos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nuestros nombres no podrán ser manchados ni mancillados por politiqueros de oficios haciendo uso de manera ilegal e ilegítima de un cargo tan sagrado para Mérida, como es el de Rector de nuestra ilustre Universidad de Los Andes… le aseguramos que no descansaremos en luchar hasta lo último por rescatar y volver a posicionar a la Universidad de Los Andes en su sitial verdadero, y como debe ser y corresponder a una institución pública que está es al servicio de la nación venezolana”.

JACINTO RAMÍREZ NORIEGA, excelente amigo y extraordinario periodista venezolano, me envió desde su natal Maturín, su nuevo libro: SIN ÚLTIMAS CONSECUENCIAS (Caracas, Mayo 2017). Con diáfana prosa periodística, amplia documentación y testimonios, el autor atrapa a sus lectores con denuncias de asesinatos policiales y graves hechos de corrupción ocurridos en el estado Monagas, durante la gestión del gobernador José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba, en dos períodos de cuatro años (2004-2008 y 2008-2012). El nombre de la obra revela el fondo de la trama: hasta hoy, ha habido total impunidad en cuanto a las responsabilidades penales y administrativas del ex gobernador en todos los casos de asesinatos, abuso de poder, concierto para delinquir, corrupción y enriquecimiento ilícito que supuestamente lo involucran.

