Manuel Isidro Molina: ¡La verdad, Presidente!

Manuel Isidro Molina

El ya largo gobierno Chávez-Maduro tiene varios records negativos, históricamente hablando. El más corrupto, el más pirata, el más embustero, el más cínico, el más irresponsable y el más hablador de pendejadas. También, el de mayor opacidad. Claro, Nicolás Maduro superó las marcas de Hugo Chávez, lo dejó pálido, así como Chávez dejó pálidos a los adecos y copeyanos, y éstos al perezjimenismo.

Por razones obvias, no valen comparaciones con el torturador, asesino y ladrón Juan Vicente Gómez y sus predecesores a comienzos del siglo XX y lo que corrió del XIX a partir de 1830.

En Venezuela, los corruptos saqueadores y hambreadores del pueblo y depredadores de bienes, obras y servicios públicos, no son delincuentes ni criminales, son “corruptos”. No importa que sean auténticos saqueadores de la nación y descapitalizadores de nuestra economía, no son delincuentes ni criminales, son “corruptos”. ¿Les suena? Esa es parte de nuestra historia, lamentablemente, y es lo que explica la tragedia histórica que nos ocurre, a ritmo de irresponsabilidad política, chanchullos de todo tipo y alta traición a los valores patrios.

Esta semana, el presidente Nicolás Maduro —como si no fuera Jefe de Estado y de Gobierno— nos habló de la corrupción en PDVSA, y hasta dijo que habría que “construir una cárcel especial” para esos delincuentes que han arruinado la principal industria nacional, ahora en mayores apuros con las agresiones financieras estadounidenses solicitadas al presidente Donald Trump por la dirigencia de la MUD, la más irresponsable y antinacional de toda nuestra historia, hoy en procura de similar cerco a nuestra economía por parte de la Unión Europea, como ya lo hacen gobiernos serviles como los de México, Colombia y Perú.

En paralelo a ese cerco internacional —y antes, desde los tiempos de Chávez, cuando se estructuraron mafias en áreas fundamentales de las empresas del Estado—, están los efectos desastrosos de la codicia de los corruptos dentro de PDVSA: la han saqueado y deteriorado en grado sin precedentes, con su sectarismo, pillería, abuso de poder y desconocimiento gerencial, profesional y técnico del negocio petrolero, como tantas veces han advertido especialistas nacionales y extranjeros.

Este gobierno Chávez-Maduro es el gobierno de la opacidad: todo se oculta o se manipula y censura, contraviniendo claramente la Constitución de la República: no hay cifras económicas ni financieras confiables ni actualizadas, el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas fueron convertidos en costosas estructuras burocráticas para mentir descaradamente a la sociedad venezolana y el mundo, incluso a los organismos multilaterales de las Naciones Unidas, algo impensable hace dos décadas. No hay estadísticas sanitarias, ni ambientales ni agropecuarias. No sabemos qué ocurre con la industria y el comercio, ni con la educación o el turismo. Tampoco de inflación, la más catastrófica de nuestra historia, social y económicamente hablando.

El saqueo de los entes públicos no solo se ocultó, sino que a sus responsables se les garantizó ocultamiento total e impunidad por el sistema judicial, que abarca a los poderes Judicial, Ejecutivo y Ciudadano. PDVSA no ha sido la excepción: todo ha sido impunidad y ocultamiento, festín del oprobio al cual han contribuido quienes han hecho parte del sistema público de radio, televisión y medios impresos y telemáticos. Una gigantesca mentira volcada sobre la nación.

Pero, ahora, sale Maduro y se entera, se asombra y se manifiesta en contra, como si no hubiese roto un plato, como si no hubiesen sido él y su entorno parte del festín del oprobio, que hoy asfixia a Venezuela y descarga enormes sufrimientos a nuestro pueblo.

Diga la verdad, Presidente; no crea que venezolanos y venezolanas somos pendejos. Una vez escribí, y lo reitero, que “el gobierno de Hugo Chávez es éticamente injustificable y moralmente insalvable”, lo cual vale para el suyo, que es casi el mismo, aunque ciertamente mucho peor.

MUY “A LA VENEZOLANA”, sin escrúpulos, algunos candidatos a gobernadores de las primarias de la MUD, ganadores y perdedores, habrían recibido “aportes de bolichicos, contratistas-testaferros y funcionarios corruptos de PDVSA y CVG”. La denuncia es transmitida por opositores “financistas de la MUD” y militantes de esa alianza política, quienes sostienen que esos nuevos financiamientos a factores de oposición provienen de individuos “chorreados que quieren comprar perdón y amnistía”.

NADA NUEVO EN VENEZUELA, amigas y amigos: así fue durante la dictadura de Pérez Jiménez, los empresarios se le voltearon para tumbarlo; AD y COPEI recibieron lo suyo de banqueros, dueños de medios y contratistas de sus gobiernos nacionales, regionales y municipales; Luis Miquilena y Tobía Carrero lo hicieron con Hugo Chávez en 2002, se montaron en el golpe después de gigantescos robos a la nación durante los años 1999 a 2002, y todavía el segundo financia a la MUD (antes Coordinadora Democrática), gozando de impunidad total y asquerosa, tanto en el chavismo (PSUV) como en la oposición (MUD). ¡El país hundido, y todos ellos felices!

CON LA CORRUPTA ODEBRECHT se repitió la historia, affaire entaparado porque recibieron los del PSUV y los de la MUD, parte del diálogo bipartidista que busca precisamente impunidad y perdón para quienes han saqueado y descapitalizado a nuestra patria.

EL REGISTRO MERCANTIL V DE CARACAS, ubicado en Chuao, está en su peor momento, según usuarios insatisfechos que denuncian cobro ilegal para la obtención de documentos: “no hay copias certificadas ni simples, la registradora no recibe, una funcionaria de nombre Nadia dice que su jefa no da audiencias”. Además, aseguran que se percibe un desorden general, “no aparecen los libros” y no hay seguridad de lapsos para la realización de trámites.

LA FISCALÍA 79 EN MATERIA DE CORRUPCIÓN está actuando en los lamentables casos de reventa criminal de medicamentos ocurrido en BADAN desde el año pasado, y que publicáramos en esta columna el 30.10.2016, así: “LO QUE FALTABA: usuarios de BADAN ‘fundación privada, autogestionada y sin fines de lucro’ denuncian presunta ‘sustracción de sustancias y medicamentos para la reventa a precios dolarizados y especulativos’ afectando a pacientes urgidos de tratamientos muy especializados. Estarían involucrados directivos y algunos médicos, al menos con casos como el de la resina ‘Butilinica’ traficada para cirujanos plásticos a $ 200 la aplicación”.

LUEGO DE LA PUBLICACIÓN DE ESA DENUNCIA, la directiva de BADAN, sin realizar ninguna averiguación interna, negó estas delictivas prácticas de algunos de sus empleados, réplica que fue —como siempre lo hacemos— publicada, sin observación alguna de mi parte, porque soy convencido de que la verdad siempre emerge poderosa.

CUATRO EMPLEADOS DE BADAN ESTÁN PRESOS y otros tres tienen órdenes de captura y son buscados por comisiones del CICPC, según EXPEDIENTE FISCAL MP-265985-17. Los cuatro detenidos son de apellidos Quintero, Núñez, Barreto y Mejías; y los solicitados: Medina, Hidalgo y Mata.

NLA DIRECTIVA DE BADAN DEBERÍA renovar su celo por el buen nombre de la institución, afectada por esta mafia interna de reventa criminal de medicamentos (y no por la publicación en esta columna de una denuncia ciudadana, no inventada), informando a la comunidad la naturaleza, alcance y responsables de tales prácticas de raterismo en contra de la confianza del público y la labor sin fines de lucro que todos le reconocemos a ese ente privado de comercialización solidaria de medicamentos.

