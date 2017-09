“Tenemos un Gobierno de facto y que no está legitimado por el pueblo”, asegura el exconsultor del CNE

Carlos Díaz

“No veo en la perspectiva inmediata que Trump vaya a intervenir militarmente en Venezuela”, analiza Marcos Gómez, exconsultor del Consejo Nacional Electoral (CNE), exguerrillero y exmilitante de la Liga Socialista, en entrevista con “La Razón”.

“Los países latinoamericanos no lo compartirían y, además, sería sumamente grave. Hasta Juan Manuel Santos, quien podría formar parte de esa situación, ha dicho que no está de acuerdo”, agrega.

Señala, no obstante, que Estados Unidos nunca ha renunciado a ningún tipo de acción frente a quienes consideran que le estorban en su estrategia mundial. “Con Trump vino una corriente para seguir impulsando el nacionalismo norteamericano y todo aquello de ‘América primero’. Podría ocurrir lo que dice Heinz Dieterich, quien refiere presiones a los fines de lograr un golpe militar interno en Venezuela”, afirma.

“Creo que habrá más sanciones a través de la Unión Europea, esto sí sería posible. Y, sin embargo, esto también tiene resistencia porque afectaría la base social de Venezuela y Maduro se fortalecería eternamente. No olvidemos que las reacciones nacionalistas internas que se dan dentro del propio madurismo tienden a agrupar inclusive a gente que sigue creyendo en el Socialismo Siglo XXI”.

DEMAGOGIA ANTIIMPERIALISTA

Trump comparó a Venezuela con Corea del Norte, ¿qué significa eso desde el plano internacional?

—Eso es algo natural debido a que algunos sectores, y del mismo Gobierno, tratan de identificarse con regímenes como el de Corea del Norte, que es una satrapía. Hasta ahora, los cuatro países que han sido declarados como Estados fallidos y fuera de la órbita de la democracia, entre ellos Zimbabue —donde está Robert Mugabe—, Corea del Norte con Kim Jong-un —que es una forma monárquica de reproducción del poder—, Siria y Venezuela. En este sentido, no creo que intervengan a Venezuela como hicieron con Panamá, porque nuestro país es mucho más grande y con mayores dificultades, y también podría ser, por el contrario, un problema.

¿Las sanciones internacionales son efectivas contra regímenes que son considerados dictatoriales?

—¿Cuántos años tienen sancionando al Gobierno de Mugabe? Bueno, no sé y allí está. Siria, por su parte, ha venido ganando la guerra a pesar de la actitud de Estados Unidos y sus aliados: esta guerra, por el contrario, lo que se ha hecho es fortalecer a los sirios. Por tanto, se vuelven más complicados esos asuntos cuando se sanciona. En consecuencia, ¿qué han ganado con eso? No es fácil arribar a posiciones de esa naturaleza que impliquen un fuego tan peligroso como lo es una intervención militar en Venezuela. Veamos la geopolítica mundial y encontraremos ejemplos. El problema es que el Gobierno de Venezuela es muy bocón y los chavistas más ultraconservadores creen en el socialismo, y ninguno de esos países que mencionamos es socialista, todos son capitalistas y dictatoriales. Creo que Estados Unidos, con el caso de Venezuela, está buscando presionar acuerdos que sean favorables a las políticas que más le convienen en América Latina en materia petrolera.

¿Por qué asegura que las sanciones fortalecen a Maduro?

—Porque le permiten a Maduro hacer más demagogia antiimperialista, y neutraliza a sectores dentro del chavismo que son contrarios a su línea. Ayer se publicó un artículo de Julio Escalona donde hace una serie de críticas pero, claro, dentro del mismo criterio del Socialismo de Siglo XXI; y Luis Britto García acompañó a un grupo de economistas del sector oficial que insiste en las políticas de nacionalización y controles a granel, y sabemos que todo eso fracasó. ¿Van a seguir haciendo una cosa que fracasó?

“EL GOBIERNO SIGUE ESTANDO DÉBIL”

¿Este panorama ha contribuido a un mayor acercamiento entre Venezuela, Rusia, China y Cuba?

—Sobre todo con Rusia y China, que son quienes tienen más fuerza desde el punto de vista económico y que podrían ayudar al Gobierno en materia de las inversiones en energía y extractivismo. Tampoco está tan fácil porque ahora han puesto en la cesta de monedas con el yuan, yen, la rupia y el rublo, pero resulta que cualquiera de ellas tienes que transformarla en dólares para poder hacer las operaciones internacionales. Y muchos que están de acuerdo con el Socialismo del Siglo XXI, seguramente estarán emocionados con este tema. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el Gobierno sigue estando débil porque no tiene aliados internacionales poderosos. No estoy de acuerdo con eso que planteó Britto García en una entrevista de que Venezuela apruebe un tratado de asistencia recíproca militar entre Venezuela y Rusia: ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a aceptar eso? Eso significa que los rusos pueden tener bases militares en nuestro país. No olvidemos lo que pasó con Cuba cuando la Unión Soviética iba a instalar una base de misiles. Esto es bastante demagogia por un lado y fórmulas para atraer incautos.

¿Cuál es el objetivo de las presiones y posibles sanciones que provengan desde los países europeos?

—Esas presiones van dirigidas a lograr los mismos objetivos que plantea Estados Unidos, aunque hasta ahora no han aprobado medidas económicas en contra de Venezuela. Ahora, hay en el Parlamento Europeo propuestas para sancionar económicamente al país, y ya sabemos que la línea de esos países es no aplicar sanciones porque ellos saben lo que pasó con Cuba en donde las sanciones terminaron afectando a la población, y entonces dificultan la ayuda humanitaria y la posibilidad de que la gente logre salir de la crisis.

MILITARES METIDOS EN LA ECONOMÍA

¿Considera positivo el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición?

—No me gusta hablar de diálogo porque es un eufemismo, lo que hay es una negociación en marcha lenta, que no tiene fragua todavía. Pero sí hay un intento de esa naturaleza porque hay presión internacional. La sola presencia de gente como Florido, Julio Borges, Manuel Rosales, da a entender que hay una propuesta planteada. Ahora, todo esto también es parte de un problema que el Gobierno no quiere afrontar directamente, y tiene que ver con esa política del Psuv de tener todo el control sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Este tipo de cosas no creo que vayan a ayudar a una negociación fructífera en lo inmediato. Sin embargo, la presión internacional y nacional, así como las elecciones regionales, son puntos que tienen que ser abordados.

¿El no reconocimiento de la ANC por parte de varios países debe preocuparle al Gobierno?

—Por supuesto que sí, aunque al final de cuentas es algo que le importa muy poco, y en parte es porque en ellos existe la creencia de que están reproduciendo la Constituyente del año 1789, en Francia. En medio de una serie de criterios confusos vinculados a la perpetuación del capitalismo en Venezuela, no abordan este tema —porque esta crisis es parte del sistema capitalista—. Esta es una de las trabas, o el Gobierno cede y se da cuenta de que no puede seguir tomando medidas que ya fracasaron. ¿Cuánto más van a nacionalizar aquí?, preguntémonos. Aquí ha fracasado la nacionalización y vemos cómo los campos están arruinados. Luego inventaron el Plan Conejo, toda una locura que no tiene ninguna base. Todo eso demuestra ineptitud y falta de comprensión de la gravedad del problema.

La ANC está totalmente al margen del país, porque allí lo que hay es solamente militantes del Psuv y otros del llamado Polo Patriótico —y los cuales no tienen ninguna fuerza social determinante—, y, claro, apoyados por los militares. Porque, además, los militares están metidos en la economía del país: esta es la otra cara de la moneda, y por ello es que tienen fuerza. Es decir, los militares tienen Seguros Orinoco, Altamira, Horizonte, La Previsora, además de clínicas, de manera tal que todo se está transformando en una galleta donde participan grupos codiciosos que a larga se enfrentarán unos contra los otros.

CRISIS ALTAMENTE PROFUNDA

¿Cómo observó las primarias de la MUD?

—Estuvieron dentro de lo que podían hacer, creo que fueron más allá. Me parece que está bien porque esas primarias los lleva a ellos a participar en las elecciones, y les permite desarrollarse hacia algunos factores que son importantes. Al respecto, recordemos que el pueblo está obstinado de tanta miseria, porque no hay comida ni medicinas, y todo esto puede ser aprovechado por la oposición y tener una mayor participación. En el caso del Gobierno, veremos un masivo peculado de uso en el despliegue de su campaña electoral y, por supuesto, junto con negocios que tienen que ver con esto.

¿Qué piensa del movimiento alternativo que surgió de la MUD, denominado Soy Venezuela?

—En el seno de la MUD surgieron dos problemas que no fueron abordados correctamente. En primer lugar, a la MUD le fue muy bien en las protestas pero se le pasó la mano con las llamadas guarimbas, que en verdad fueron barricadas. Estas fueron impuestas y tampoco se trató de una insurrección para impedir que se realizara la ANC. No podían impedirlo finalmente: ya eso había fracasado por nuestra parte cuando tratamos de impedir las elecciones del año 1963, y aquello fue con plomo limpio. Entonces, se creó una idea falsa de que el Gobierno caería a tempranas horas. En eso se empató no solo Vente Venezuela con María Corina y compañía, sino también gente vinculada con Voluntad Popular. Creyeron en eso y llevaron a mucha gente a perder sus luchas, y eso fracasó porque la correlación de fuerzas no favorecía políticas de esa naturaleza. Crearon entonces una versión moral del asunto para tratar de controlar la cosa.

Buena parte de quienes están estimulando a esos sectores son los llamados “duros del teclado”, quienes creen que con decir miles de cosas van a cambiar las cosas. Recordemos que esa política abstencionista fracasó en el año 2005 y ese fue uno de los problemas más trágicos. Hay que ser más pacientes porque la crisis de Venezuela es altamente profunda, es de una profundidad tal que no se parece a ningún período en los últimos 100 años. Y no solo por la MUD sino también porque el Gobierno no tiene fuerza, porque es un Estado fallido, porque no tiene conformado el Estado.

ANC TERMINARÁ CON UN FRAUDE

El presidente Maduro prometió que todo funcionario que fuese descubierto en casos de corrupción iría preso. ¿Qué opina de esta nueva cruzada contra la corrupción?

—Ojalá fuera cierto, porque tendría que meter presa a mucha gente que está a su alrededor. Voy a poner tres ejemplos de los cuales a muchos no les gusta hablar: el hijo del difunto Diego Salazar Ramírez era el hombre de los seguros de Pdvsa, toda Caracas sabía de él, ¿y qué pasó con él?, ¿dónde está el dinero que se despilfarró o se perdió?, pues nada; el mismo Rafael Ramírez, ¿dónde están todos esos negocios?; Wills Rangel es otro choro, ¿qué ha pasado con él?, pero de eso nadie habla. Otra cosa de la que nadie habla es de los desaparecidos: ¿dónde está Alcedo Mora, quien desapareció hace dos años?, y sobre eso nadie habla. Algo pasa allí que nadie quiere hablar del tema. Ojalá el presidente Maduro actuara en contra de los corruptos que fluyen a su alrededor, porque los tiene hasta los teque-teques. Allí está el caso de la familia Cabello, todos están metidos en algo. Nunca aparecen los verdaderos responsables de la enorme cantidad de dinero que se ha perdido en el país, cientos y cientos de miles de millones de dólares.

¿Qué opina de la influencia de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez en el Gobierno?

—Tienen influencia política muy cierta, es evidente. Sin embargo, han salido cosas acerca de los bienes de Jorge Rodríguez y preguntas sobre cómo obtuvo la mansión que pertenecía a la misión militar norteamericana y está ubicada en las terrazas de la Alta Florida. ¿Cómo compró eso?, ¿de dónde salieron esos reales? Andan, además, en camionetotas, con escoltas. ¿Acaso todo eso sale del erario público? Todo esto pasa con pequeños patrimonios, imaginemos lo que está pasando en lo macro, por ejemplo, con el Arco Minero y la Faja Petrolífera del Orinoco.

¿Cuál debe ser el papel que debe ejercer la Asamblea Nacional?

—No pudieron impedir la instalación de la ANC porque es un hecho político claro, por supuesto violatorio de todas las normas constitucionales. Comenzó con un fraude a través del Tribunal Supremo de Justicia y terminará con otro fraude, porque la ANC no ha sido convocada por el pueblo, es decir, tenemos un Gobierno de facto que no está legitimado por el pueblo.

“Podría haber otras marramucias del CNE”

¿Más de 8 millones de venezolanos votaron para elegir a la ANC?

—Mira, eso es lo que se dice; Smartmatic dijo que fueron menos. Lo central no es la cantidad que participó en los comicios sino que todos los candidatos fueron del Psuv o allegados a ellos.

¿Hay condiciones electorales para el 15 de octubre?

—El CNE anunció un cronograma, vamos a ver si lo cumplirá. Sabemos que puede pasar cualquier cosa porque este Gobierno es impredecible. Así como inventaron el tema de la cría de conejos para resolver el problema de la comida de los venezolanos, igualmente pueden sacar un conejo de una chistera.

¿Qué opina de la eliminación de la tinta indeleble?

—No estoy de acuerdo, y es parte de los truquitos del gobierno. El CNE ha debido mantener la tinta indeleble porque es una señal de que la gente votó. Creo que podría haber otras marramucias.

¿La oposición debe participar en las elecciones presidenciales del 2018?

—Debe prepararse para cualquier elección que haya, al menos que la ANC cambie el panorama electoral.