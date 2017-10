Editorial | El acusado

Maduro sigue en su ruta hacia el banquillo

A pesar de que su presente pinta turbio, el futuro será peor. Él se lo ha buscado. Hay quien cree que se debe a la “sobreconfianza del delincuente”. El video en el que aparece el responsable de Odebrecht Venezuela confesando haber dado millones de dólares a Nicolás Maduro retrata lo que todo el país sabe, no porque existan investigaciones por parte del fiscal de la dictadura, sino porque la nación entera padece día tras día las consecuencias de la demoledora corrupción, un engendro capaz de derrumbar al más pujante de los países. La crisis es responsabilidad de Miraflores por acción y omisión, por lo que el actual estado de las cosas tiene en Maduro a su principal gestor. Cualquier funcionario con una pizca de decencia, con un dejo de vergüenza, se estaría apartando del cargo para ser investigado, pero aquí no sucederá así. Maduro, su gestión y su propia persona, no aguanta la más superficial investigación. Él, junto a la cúpula, se ha encargado de fortalecer un aparato de complicidades que ha comenzado a descarrilarse, como ha sucedido con Odebrecht, con la fiscal Ortega Díaz y quién sabe cuánto escándalo más aparezca en la ruta que lo llevará, tarde o temprano, al banquillo de los acusados.