Francisco Faraco: “La corrupción evaporó los dólares”

“Que la gente coma de la basura refleja pobreza extrema y niveles de desigualdad pavorosos”

Carlos Díaz

La escasez de oferta está incidiendo en la persistente alza de los precios en los alimentos, medicinas y bienes, explica el economista Francisco Faraco, en entrevista con “La Razón”. Al respecto, sostiene que la destrucción de la oferta comenzó cuando el Gobierno se dedicó a reemplazar la producción nacional por importaciones para hacer negocios fraudulentos a través de Cadivi.

El segundo elemento que refiere, en este sentido, es la caída de los precios del crudo, lo cual deprimió la capacidad para importar. “Ellos mismos se metieron en una trampa y ahora estamos en esta situación de una escasez brutal en la oferta global”, destaca.

¿Qué opina de las acciones y medidas tomadas el Gobierno para mejorar la situación económica del país?

—No ha tomado ninguna. ¿Qué medida es cambiarle el nombre a las cosas? Creo que son varias las causas por las cuales no toma las medidas. Una de ellas es que hay muchas mafias en el seno del Gobierno y hay muchos intereses creados. Estiman que el costo político podría ser muy elevado. Otra causa es el tema ideológico: no se puede ceder ante el adversario ni el enemigo. Son muchas las causas pero, básicamente, es el poder de las mafias.

INFLACIÓN HA IDO ESCALANDO

¿Quiénes forman parte de esas mafias?

—Están constituidas por hombres del Gobierno y otros que no lo son pero que tienen monopolios para importar y que reciben divisas a través de Cencoex y Dicom. Sin duda, estos son algunos de los sectores que se están beneficiando de la situación económica. Este ha sido el proceso de robo más cuantioso de la historia, en proporción a los ingresos que percibió Venezuela. Aquí se robaron, fácilmente, un 28 % o 30 % de los ingresos por exportación de petróleo y por endeudamiento. Es decir, de 1 billón 300 mil millones de dólares que ingresaron, se robaron más o menos 350 mil millones. Y ellos saben quiénes se lo robaron pero, claro, como todos están metidos en la misma cosa entonces funciona lo que los sicilianos llaman la ley de omertá (o silencio).

“Los grandes corruptos están en el Gobierno y en la Fuerza Armada”

¿Qué opina de la política salarial del Gobierno de incrementar de manera bimensual?

—Cuando se aumentan salarios sin que mejore la oferta, lo que se está haciendo es elevar los precios. No se le está dando a la gente capacidad de compra y pasan a ser entonces más elementos para echarle candela a la inflación. Desde que comenzaron estos aumentos sucesivos de salarios, la inflación ha ido escalando. Pero no quieren entenderlo, no les importa. Ellos creen que con los Clap van a resolver el problema a nivel popular, que es donde más golpea esta crisis. Igual pasa con el plan Chamba Juvenil, es decir, ellos creen que este es un país de meretrices, es la concepción que tienen los militares de los ciudadanos.

SE HUNDIÓ LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR

¿Resultará positiva o contraproducente la estrategia de acordar con los empresarios los precios de 50 productos?

—¿Dónde están esos productos? ¿Cuáles son los precios acordados? Son políticas misteriosas de cuarto oscuro, no se sabe cuáles son, y una de las condiciones para cualquier política económica es que sea transparente.

¿Cuál es su diagnóstico de la inflación? ¿Estamos a las puertas de la hiperinflación?

—La hiperinflación se definió como tal en el pasado en un mundo donde había inflación, pero hoy no es así. Más bien, durante los últimos años el enemigo en los países desarrollados ha sido la deflación, el gran temor de los bancos centrales.

¿La emisión de dinero por parte del Gobierno contribuye al alza de la inflación?

—La gran causa de la inflación en Venezuela es el hundimiento de la capacidad de importación, producto de la caída en el volumen y los precios del petróleo. El proyecto de Chávez nos hizo más dependientes del ingreso petrolero y cuando comenzó a destruir la oferta interna, nos hizo más dependientes de la importación. Ese es el gran proyecto del chavismo que, además, ha enriquecido a todos los que robaron allí. Esto nos hizo a todos más vulnerables a todos

El tipo de cambio tampoco podemos mejorarlo. No se puede revertir la subvaluación del bolívar porque no tenemos con qué, y para tener con qué tendríamos que ir al Fondo Monetario y al Banco Mundial a pedir prestado dinero para fortalecer las reservas y sobre eso Maduro dice que no, y dice que no porque él come completo y quizás por eso está tan gordo. El otro problema es la producción interna, no hay dólares para incrementar la producción ni voluntad para incrementarla.

“Este ha sido el proceso de robo más cuantioso de la historia”

“CORRUPTOS ESTÁN EN EL GOBIERNO”

¿Debe eliminarse el control de cambio?

—Eso es un negoción. En 1983, yo era asesor del Banco Central de Venezuela (BCV), y llegó una de las primeras planillas para dólares preferenciales que aprobó Recadi. Esa planilla la llevaron a mi escritorio y le habían aprobado 10 millones de dólares a una empresa que se llamaba Inversiones Guanabacoa —ya por allí puedes tener una idea de quiénes estaban metido en eso—, para traer a Venezuela 1 millón de biblias. La biblias no se venden, y eso era para robarse esos dólares. Eso fue comenzandito el control de cambio, imagínate los niveles de sofisticación a los cuales se habrá llegado en esta fase revolucionaria con el robo cambiario.

¿La corrupción tiene vinculación con la actual crisis económica?

—Sin ninguna duda. La evaporación de los dólares en Venezuela —lo que llamarían los economista pretenciosos como filtraciones— tiene su fundamento en la gran corrupción que ha habido y que hay en Venezuela. Es lo que dirían en mi pueblo: pusieron a zamuros a cuidar longanizas.

“En 2017, la caída será entre 12 % y 14 % en el PIB y la inflación superior al 1.000 %”

¿Se está combatiendo la corrupción?

—Cómo se va a combatir si los corruptos están en el Gobierno. Los grandes corruptos están en el Gobierno y en la Fuerza Armada. El Gobierno lo que tiene que hacer es desmontar ese control de cambio. No hay remedio posible en una estructura gerencial que es corrupta, con intereses creados por parte de sus administradores.

¿Dólar Today incide realmente en el precio del dólar no oficial?

—Eso es una pobreza del Gobierno. ¿Eso quiere decir que Dólar Today puede más que el BCV? Son ganas de buscar un culpable. En la teoría conspirativa de la historia siempre es obligatorio un culpable necesario.

PAÍS DE LADRONES

¿Se ha incrementado en los recientes años la fuga de capitales?

—Sí, claro. Lo que pasa es que hay dos fugas de capitales: una que se financia con divisas provistas por el Gobierno, entonces, no es una fuga de capitales sino que el Gobierno deja que lo roben. ¿Quién deja un bolívar en Venezuela con estas condiciones?: solamente alguien que esté obligado a dejarlo. Pero te aseguro que (Rafael) Lacava no tiene un bolívar aquí por más que salga montado en burro, e igualmente las hijas de Chávez.

“La banca está inundada de plata y recursos financieros”

¿El país debe declararse en default?

—No sé. Pero, sí sé es que quienes se encuentran a un paso de la muerte somos nosotros. Aquí el default es con nosotros, no con la banca acreedora. Maduro venera a la banca acreedora. ¿A cómo estaban los bonos de la Electricidad de Caracas hace una semana?: en 50 %, y antier los pusieron en 80 % y fue así porque allá adentro sabían que se iban a pagar los intereses y, entonces, se ganaron esos reales. Mientras tengamos un país de ladrones, no habrá manera.

¿El Gobierno está liquidando activos de la República en el exterior para pagar a los acreedores?

—Se han liquidado activos en el exterior, allí está el caso de Citgo, que era fundamental porque a través de allí podíamos procesar el petróleo pesado, no sé qué pasará con la red de distribución. En estos días se rumoró que Venezuela estaba liquidando el edificio del Consulado en Nueva York, y así seguirá liquidando. Allí fue a pedirle cacao a Putin y este lo mandó pa’l carrizo.

¿Cuáles consecuencias ocasiona contra la economía la liquidación de los activos?

—Bueno, las mismas consecuencias de que vendas la casa, la ropa y todo lo demás para pagar un pasivo que dilapidaste. El problema no es pagar pasivo sino lo que hicimos con los fondos de los pasivos. ¿Quién se los robó? No podemos olvidar, por ejemplo, que aquí hubo emisión de dólares que se pagaban en bolívares, y muchas otras cosas que nos llevaron a esta situación.

POBREZA EXTREMA

¿Son positivas las medidas para estimular los sistemas de pago electrónico?

—Sí, es positivo pero no dinamiza nada, solamente impide que se afecte más el mecanismo de pago. Hoy en día cómo puedes pagar cuando muchas veces la tarjeta de débito no pasa. El mecanismo de pago es fundamental en la economía y hoy está entrabado, es un mecanismo que cada día funciona peor porque las tarjetas de débito las maneja un servidor que ya está copado, al igual que las tarjetas de crédito. Tampoco el Gobierno le da dinero a los bancos para que traigan más servidores ni cajeros automáticos.

¿Cuáles es la situación de la banca pública y privada?

—La banca tiene una gran ventaja en toda esta situación. Los bancos no mueren de infarto sino de cáncer, es decir, mientras no haya una crisis de liquidez que provoque el infarto, el banco estará allí. Ahora, hoy en día, más del 40 % de los activos de la banca son disponibilidades, es decir, plata. Y esta es una banca que está inundada de recursos financieros. Mientras eso sea así pues no hay problemas con este sector, quién sabe qué pasará en el momento que haya un ajuste. Ahora, en la cartera de la banca, que es como el otro 40 % de los activos, allí hay problemas. Las crisis bancarias ocurren en períodos como estos cuando hay mucha liquidez, porque para rentabilizar su patrimonio los bancos le dan muchos créditos a la gente sin estudiar bien la situación de su solvencia.

Desde el punto de vista de la economía, ¿qué indica que la gente esté comiendo basura?

—Es lo que está pasando aquí, precisamente, delincuencia pa’lante. Que la gente coma de la basura refleja pobreza extrema y niveles de desigualdad pavorosos.