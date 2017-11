Julián Rivas: MUD: aventuras de un cadáver

La Mesa de la Unidad puede estar muerta, o en última instancia moribunda, pero el hombre de las cejas hirsutas recorre el mundo buscando oxígeno

Julián Rivas

Una democracia revolucionaria debe poner el acento de la discusión y la consulta en las masas populares, las mayorías. Eso dice el librito.

Pero aquí los muertos caminan. Prueba de ello es la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que aquí ven como representante de la oposición, extensión de intereses antinacionales.

Les voy a ser sincero: veo a la MUD como un muerto al que intentan mantener vivo, lo cual puede ser bueno para muchos al interior de Venezuela (que son como caballos de Troya). Pero, por supuesto, donde mayor provecho le sacan a la MUD es fuera de Venezuela, gobiernos y países que se han declarado enemigos de Venezuela.

La MUD me permite recordar el cuento de Robert Luis Stevenson, “Aventuras de un cadáver”. Unos señores armaron una tontina, que es un pote, o un fondo con plata aportada entre todo el grupo , la cual quedara para quien sobreviva al resto del grupo.

Ojo, la tontina fue invento de un banquero italiano, napolitano para mas señas, de nombre Tonti. Cada vez que surge un muerto se reparten los intereses y al ultimo que sobreviva la toca la cochina. Lo gordo.

Y así como en el relato de Stevenson a un par de viejos que son los últimos sobrevivientes, cada una de sus respectivas familias hace lo imposible para que se mantengan vivos, de la misma manera los mayores cuidados de la oposición venezolana los hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, las oligarquías latinoamericanas de ultraderecha, y sorpresa, el hijo del Santo Cachón, Justin Pierre James Trudeau. El muchacho saco la alcahuetería del padre. Aunque viéndolo bien, para peores causas, porque su papa, Pierre Trudeau, siempre estuvo en el club de los progresistas.

El gobierno del primer ministro de Canadá, el hijo del Santo Cachón, anuncio nuevas sanciones a Venezuela. La Unión Europea amenaza gravemente. Y para colmo, el presidente de Argentina, el señor Macri, pidió a Estados Unidos radicalizar las sanciones contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Creo que debería ir a fondo con un embargo petrolero”, afirmó al Financial Times, según la prensa.

Por el muerto habla Tillerson. El Financial Times tiene los peores augurios para Venezuela y la MUD celebra. Los periodistas y analistas económicos de oposición andan eufóricos.

La MUD puede estar muerta, o en última instancia moribunda, pero el hombre de las cejas hirsutas, Julio Borges, recorre el mundo buscando oxígeno. Y lo consigue en Europa, entre los reaccionarios. Que raro, esta gente quiere asfixiar a Venezuela para que sobreviva la MUD. El objetivo es tutelar a Venezuela. Quitarle independencia.

¿POR QUÉ SE DESDEÑA AL PUEBLO?

Lo que podemos lamentar en todo este asunto es que pareciera que el pueblo no existe. El pueblo es el mejor interlocutor. El pueblo no solo sirve para votar. Debe mandar. Porque el pueblo es el autentico propietario de Venezuela. Este pueblo debe organizarse para grandes decisiones. Venezuela debe ser soberana siempre.

Por ahí dicen que Argentina debe dinero a Venezuela. Si eso es así, por que no paga. Mas claro, por que no salen a relucir las cuentas que debe Argentina a Venezuela, que la salvo de un default. Es posible que los sureños quieren hacer borrón y cuenta nueva.

Peor se ve por España, donde pareciera que quieren la plata que se han llevado los corruptos. Hay serias amenazas sobre Venezuela.

Se busca el colapso de las instituciones. Por un lado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió enjuiciar y allanar inmunidad a Freddy Guevara, diputado guarimbero y directivo de la moribunda Asamblea Nacional. Pero el opositor que se la daba de guapo, que intento incendiar el país, se metió por la ventana de la embajada de Chile. Ja.

Julio Borges, el de las cejotas, tuvo una feliz interpretación de lo ocurrido: Sostuvo que la decisión del TSJ contra Freddy Guevara, es “absolutamente política”, “arbitraria” y “fuera de la ley” y que busca “seguir debilitando” al Parlamento, según la prensa.

El pueblo, que es sabio y paciente ve a Guevara como un correlón, para no usar otras apreciaciones. Jose Martí como que tenia razón. Si mal no recuerdo creo que fue Martí quien dijo que el hombre para ser guapo, tres cosas debe tener: buen garrote, buen cuchillo y piernas para correr.

Hay que mantener viva a la MUD para que la decisión sea entre pocos, piensan en Washington. En esa tónica anda la ex fiscal Ortega , y el marido. Triste. Exigen dialogo, cuando lo que les toca es cárcel. Ja..

El pueblo debe abrirse paso. Que cuesta, si somos revolucionarios, convocar al pueblo a las plazas y otros lugares públicos de Venezuela y debatir los grandes problemas nacionales. Que la agenda incorpore asuntos como distribución de alimentos. De todo, Producción, distribución y control. Pregunta uno ¿acaso cuesta mucho que se intervengan los mercados municipales?

Pareciera que hay gente reaccionaria que desea que al pueblo le ocurra lo mismo que al Chavo cuando le da la garrotera. Se inmoviliza.

¿Pero puede permanecer nuestro pueblo indefenso? No.

Yo los invito a leer la letra de la canción de Ali Primera Trigo y Molino. Dicen que esa canción la compuso Ali Primera luego de una conversación con Carmelo Laborit, nuestro gran maestro de revolucionarios. Hagamos una reflexión sobre esta reflexión hecha canción:

Me han dicho que el pueblo

se encuentra indefenso

y que se encuentra inerme

como la edad ante el tiempo.

Como un anciano herido

como un niño de pecho

y a mi me habla la historia

no me han echado el cuento.

Un amigo sostiene que el pueblo no se mantendrá indefenso, pues con su inteligencia ganara esta batalla contra monstruos imperiales y burguesías apátridas. De nuevo y viejo cuño, de todos los colores.

Y en efecto, la creatividad popular debe ir desde cosas sencillas, hasta mayores complejidades. Algunos experimentan la moneda comunal. De gran envergadura es el recurso a las leyes de participación popular.

El amigo recorre Venezuela y advierte que existe todo un programa de desplazamiento de poblaciones, no solo físico sino también subjetivo. Seria un proceso de empobrecimiento espiritual, de operaciones de desmantelamiento cognitivo o corporal. ¡Los jóvenes son un objetivo…!

Sin ambages, llega a una conclusión: existe una singular activación del Plan Colombia en Venezuela.

“La subjetividad de este país esta siendo destruida, sin que las instituciones puedan actuar. Sobre nuestra nación ópera algo mas potente que bombas atómicas, son bombas antiéticas, la guerra social contra nuestra índole. Aunque la indefensión creada es potente, y se experimentan armas de otras clases, la gente ira a la lucha. Eso se regará, nadie parará lo que se prenderá organizativamente, de manera inteligente.

Cierto es que las fronteras siguen abiertas, la economía se hace inexplicable, se fuga hasta la moneda, y mucha gente no es capaz de encontrar explicación a sus tragedias cotidianas. Esto no es casual. Pero muchos no lo advierten. Estamos ante un hambre diseñada, una pobreza por bloqueo interno( distributiva y productiva), centrifuga de recursos. Toda una ingeniería de desmantelamiento programado”, advierte. Gran objetivo es controlar a Venezuela.

“Todos los productos y producción son succionados. Con todo y la asfixia, no han podido, el pueblo pese a todo, resiste, sabe lo que sucede a lo ancho del país, y tiene su veredicto”, agrega.

Una revolución esta obligada a discutir con el pueblo estos asuntos. En la calle. Nada de alfombras, por supuesto. Diálogo de pocos no. Debate con las masas populares, sí.

¡Viva el pueblo!