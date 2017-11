Julián Rivas: El pueblo es el soberano

Toda soberanía tiene principios rectores, bien sea financiera, alimentaria o de defensa territorial

Julián Rivas

Todavía muchos no terminan de entender que el centro de atención en Venezuela es el pueblo, y el reto que tiene Venezuela hoy es la soberanía alimentaria, además de emprender un arduo proceso de articulación económica, que cuente con una banca seria, que ahora no la tenemos.

Hablo de estos asuntos precisamente en momentos en que se llama a elecciones de alcaldes. Hemos visto que en el principal partido del gobierno se han sacado algunos alcaldes que curiosamente, después de dos y hasta tres periodos de gestión, pretendían continuar. Pero lamentablemente contaran con el respaldo de este partido algunos sujetos que como alcaldes no han hecho nada. Lamento, insisto, que esto haya ocurrido en Apure, especialmente por los pueblos de Achaguas, Muñoz y Pedro Camejo.

En todo caso, en los predios de partidos y organizaciones populares que en su momento respaldaron al presidente Hugo Chávez cada vez existe mas claridad en torno a la necesidad de hacer un balance del tiempo andado. Los números, y también lo cualitativo, pueden ser evaluados.

No tengo ninguna duda de que este es el camino que le corresponde a Venezuela: independiente y soberana. Y por supuesto que toda soberanía tiene principios rectores, bien sea financiera, alimentaria o de defensa territorial.

En este año que esta próximo a terminar el pueblo y la Fuerza Armada ha sido refractario a toda una campaña imperialista que de haber tenido éxito habría significado la entrega de la soberanía nacional, la rendición ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Si usted no lo cree, dígame entonces cómo califica los pronunciamientos y acciones violentas de una oposición con fines político y económicos claramente articulados con los gobiernos de Colombia, México, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros. Revise lo acontecido durante las guarimbas del paladín Freddy Guevara y del agente del tutelaje foráneo el señor Florido y saque sus conclusiones.

En todo caso, soy creyente de que ha existido la guerra económica, pero hay que determinar quienes han sido los actores. Indagar quienes desde nuestra retaguardia han estado saboteando, articulando con el enemigo de clase, la burguesía proimperialista. Si hacemos esto, entonces podemos respirar tranquilo y saber que estamos en el mismo equipo.

Un amigo me hace algunas consideraciones, con un enfoque político poco usual. Por tal razón les transmito una de sus inquietudes: que las categorías económicas hasta ahora existentes no sirven para evaluar ajustadamente lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, las estrategias anteriores para confrontar el fenómeno inflacionario, por ejemplo, no sirven.

De la misma manera, reitera, hay que salir del dualismo de modelos en pugna, el financiero y el industrialista atroz.. Hay que jugar y armonizar otro modelo.

“Tenemos fortalezas.. Lo real, la naturaleza; lo vivo, el pueblo. Pero hay que unirlos.. Hombre y lo real.. Productivamente.

Bueno, en todo caso, el amigo coincide con quienes sostenemos que a Venezuela le secaron el ahorro nacional, una estrategia imperialista, que contó con funcionarios prevaricadores. A la par siempre existió una pequeña y gran burguesía que ayudo con la histórica fuga de capitales.

Y a fin de cuentas, hay un sustrato de corrupción que muy bien es parte de la guerra económica imperialista: “la guerra es híbrida: te estudian y te la aplican por ese flanco. El nuestro, corrupción transversal e impunidad. Un circulo autodestructivo. Le creas los ductos de saqueo con Dólar Today como enemigo extraño ambiguo e invencible”.

Y en efecto, necesitamos una nueva banca. Quienes han sido pivotes por largo tiempo para la fuga de dinero desde Venezuela, no pueden seguir en la sombra. Hay que meterles una lámpara solar para que los veamos en su real dimensión.

Por ejemplo, podemos hacernos una pregunta, y quizás con ella estamos descubriendo al mensajero. ¿Cuántas veces hemos pensado en la naturaleza y fundamentos de SWIFT (del inglés: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que significa Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras)? También se le llama código BIC (Bank Identifier Code). Desde 1973 existe eso, con presencia en estadios Unidos y Bélgica, y su manejo se hace como empresa privada. Así las cosas, pregunta uno, como el que no sabe: Alguna vez en Venezuela, y particularmente en estos tiempos, a alguien se le ha ocurrido saber si puede acceder a la información de aquellas transacciones financieras que involucran a bancos venezolanos?. Creo que no. Averigüe. No vaya a ser que se repita que el capital es cobarde y no tiene patria.

La información financiera es vista como un asunto privado. Estados Unidos, por su naturaleza capitalista la protege. Pero, curiosamente, con los hechos del 11S de 2001 el expediente del terrorismo supuso a muchos que había excusas para obtener información sobre los movimientos financieros. Desde esta Tierra de Gracia, imagina uno que igualmente existe derecho de una nación a saber como se han fugado decenas de miles de millones de dólares, porque esos no se los han llevado en carretillas. Uno no sabe, decía Cuto Lamache.

Hay otros sistemas de transferencia de dinero que han emergido, como el IBAN, acrónimo de International Bank Account Number (número de cuenta bancaria internacional) y es un código que sirve para identificar cada cuenta corriente de manera única en la zona única de pagos en euros (SEPA) que comprende 34 países (entre ellos los 28 de la Unión Europea).

En vista de que los gringos se toman la absurda libertad de bloquear países han surgido alternativas en Rusia, que es el caso del SPFs —Sistema para la transferencia de mensajes financieros—. Surgió por iniciativa del Banco de Rusia en 2014 y funciona a lo interno de ese país. Los chinos, que no se quedan atrás en 2015 crearon el Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo (CIPS, por sus siglas en inglés). Se especializa en transferencia de fondos en yuanes.

Es decir, el mundo gira y cambia. Pero ¿acaso vamos a saber que paso en las ultimas décadas con la plata de los venezolanos? .

Son tantas las cosas que desde el campo de la economía podrían hacerse hoy para dar un git5o a la producción en Venezuela. Por ejemplo, el estimo a las marcha colectivas. Sospechamos que la marca colectiva puede hacer mas difícil el bachaqueo porque la información de la venta o distribución de un producción es de conocimiento colectivo.

MUNICIPIOS NUEVOS, POR FAVOR

Finalmente, como hablamos de elecciones municipales, sugerimos a la Asamblea Nacional Constituyente que evalúe la posibilidad de crear dos o tres municipios en frontera que contribuyan a fortalecer la soberanía nacional y de los ciudadanos que residen en la zona sur de Venezuela. Es el caso de la Parroquia Codazzi, en Apure, capital Puerto Páez, una franja de territorio que suma 11 mil kilómetros cuadrados, alejada de la capital de Pedro Camejo, San Juan de Payara, y que tiene fuerza económica para ser municipio.

Otra posibilidad de nuevo municipio esta en la parte sur del municipio Cedeño del estado Bolívar, un municipio que es tan grande como Guárico, tercer estado en tamaño en Venezuela. Desde Caicara del Orinoco no se atienden bien los poblados de La Urbana, Pijiguaos y El Burro, a orillas del Orinoco y frente a la desembocadura del rio Meta. Fortaleza económica hay en esa zona, por demás.

En parte el asunto es cuestión de poder y como se asume ese poder.

Viva el pueblo.