Manuel Isidro Molina: El descalabro de la MUD

El actual e irreversible descalabro de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no es casual ni inesperado, al menos para quienes advertimos la condición básica de “archipiélago” de ese ensayo “unitario”, que nunca lo fue, salvo para enfrentar y tratar de derrocar a los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros: ¡solo eso los “unía”!

En mi columna del 17.07.17, la describí así: “Su incoherencia ideológica, política y programática es su principal (auto) enemigo, con un liderazgo parcialmente agotado por la enorme acumulación de errores e inconsecuencias, además de la pugnacidad entre dirigentes, partidos, grupos internos en cada partido y grupos fácticos de poder en el ámbito económico y comunicacional. Es una especie de archipiélago político, económico y social que ofrenda oportunidades al oficialismo para mantenerse en pie…” Y no ha sido distinto.

Su dirigencia no solo está fracturada, como siempre, sino desconcertada con alto grado de incompetencia frente al gobierno/PSUV. Así ha sido desde 1998 hasta hoy. ¿Quién le apuesta? Cada vez menos venezolanos y venezolanas, pues aspiramos superar también al fracasado gobierno y su esquema delictivo impuesto por el PSUV.

¡R.I.P., la MUD!

EL CONFESIONARIO

TEMOR E INCERTIDUMBRE advierten desde sectores agropecuarios de Barinas, Lara, Táchira y Zulia por el alto riesgo de colapso definitivo en la producción de leche. El sector ganadero sigue severamente afectado por la escasez de insumos de todo tipo, la carestía “loca” impuesta por las mafias civiles y militares del gobierno y el PSUV, los especuladores del transporte y la comercialización, y los “bachaqueros” saqueadores y destructores de la economía real.

LA ESCASEZ DE ENVASES está asfixiando a la industria láctea y a los productores de pulpa y jugos de frutas: “Vaticinamos un diciembre de escasez, altos precios y la ruina de los productores”, afirman empresarios afectados.

ESCASEZ DE AZÚCAR es otro factor negativo para la industria procesadora de bebidas lácteas preparadas y jugos de frutas: “No se consigue legalmente, y cuando la conseguimos es con los ‘bachaqueros’ conectados con las mafias del gobierno”, que es el que importa con “dólares regalados” (“dólar Dipro”).

CON EL MAIZ Y LA SOYA, insumos principales para la fabricación de alimentos balanceados para animales (“ABA”), ocurre lo mismo: solo los importa el gobierno, y las mafias civiles y militares (enquistadas en PDVSA, SENIAT, GNB, SADA, etc.) controlan la distribución en puerto y venden “cupos” a los industriales y productores. Esto está acabando con la producción y ha encarecido la venta al público de productor vitales como los huevos de gallina, quesos y carnes.

LA FAMILIA VENEZOLANA también está afectada directamente, además, por los escandalosos precios de los alimentos para mascotas, principalmente perros y gatos.

Y LAS MEDICINAS VETERINARIAS están a precios de “atraco”, algo realmente irracional y agresivamente salvaje, afectando tanto a la producción agropecuaria como a la medicina veterinaria y el mantenimiento sano de las mascotas en casa.

¿Y EL GOBIERNO? Igual que la ANC, pendiente del control del poder en la estéril pugna PSUV-MUD, ¡“y que la gente se joda”!, para decirlo popularmente.

SIMULTÁNEAMENTE, DENUNCIAN los productores venezolanos del campo y la agroindustria, que “el gobierno insiste en la protección preferencial a las transnacionales Nestlé, Parmalat y Alpina”, cuyos productos llegan a los anaqueles de automercados y panadería a precios escandalosos autorizados. “Esa protección preferencial con divisas del gobierno, no se refleja en los precios al público de sus productos ni en su calidad nutricional”, protestan los empresarios venezolanos.

ENTRARON EN PÁNICO LOS “BOLICHICOS” que andan por el mundo derrochando a manos llenas la riqueza saqueada en Venezuela, al enterarse del apresamiento en Madrid de varios corruptos “pudrimillonarios” solicitados por fiscales estadounidenses que atacan la legitimación de capitales (“lavado de dinero”) a nivel internacional. Ese tipo de pillos y pillas venezolanos han contado con total impunidad en nuestro país, pero no tienen cómo justificar esa vulgar riqueza de millones y millones de dólares y euros obtenidos mediante tráfico de influencias, sobreprecios y estafas a la nación corrompiendo funcionarios civiles y militares traidores a sus juramentos, a la confianza del pueblo y a la dignidad de la patria.

FUNCIONARIOS CIVILES Y MILITARES corrompidos –pillos hedonistas, sifrinos ridículos… de ahí no pasan- hacen parte de ese asqueroso “combo” de delincuentes que durante estos 17 años, desde 1998, se ensañaron contra los intereses de la nación venezolana y la confianza del pueblo, hoy empobrecido y estafado. Pero no están solos: empresarios venezolanos y extranjeros compartieron ganancias y cometieron delitos graves contra Venezuela desde el exterior, y también deben ser juzgados y condenados junto con los pudrimillonarios que delinquieron aquí; en Estados Unidos y Europa abundan estos sinvergüenzas norteamericanos y europeos, igual que en otras latitudes como Suramérica, el Caribe, Centroamérica o Asia. Es un duro trabajo anti mafias, más allá de individualidades o parcialidades políticas.

“BOLICHICOS” HAY de todos los colores. Después, que no lloren: la mayoría de venezolanos y venezolanas estamos asqueados de ellos, y somos partidarios de que los investiguen y persigan criminalmente en el mundo entero, vista la lenidad y complicidad del Sistema Judicial venezolano, integrado por los poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano junto con los abogados en ejercicio, muchos de ellos convertidos en gestores-corruptores en los ámbitos judiciales, policiales y fiscales (tema este último, que nadie quiere abordar).

DOS ASPIRANTES PRESIDENCIALES se mueven sigilosamente “para parar a Henry Ramos Allup”, según mis fuentes: Claudio Fermín, ex candidato presidencial de AD y ex alcalde de Caracas; y Ramón Guillermo Aveledo, ex dirigente de COPEI, ex presidente de la Cámara de Diputado y ex coordinador de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). CF cuenta con respaldo de sectores provenientes de AD opuestos a la conducción de HRA; y RGA es impulsado por un sector de Primero Justicia con la idea de postularlo a unas elecciones primarias de la fracturada alianza opositora.

EL MOVIMIENTO POPULAR ALTERNATIVO (MPA) ha convocado su II ENCUENTRO NACIONAL para los días sábado 25 y domingo 26 de noviembre próximo, a realizarse en Caracas con participación de militantes y simpatizantes de diversas regiones del país. La agenda está en consulta colectiva y será difundida por la web movimientopopularalternativo.org.ve

UN NUEVO “PROYECTO NACIONAL ALTERNATIVO” está siendo discutido entre quienes promovemos una alianza sociopolítica para enfrentar y derrotar al bipartidismo del cepo PSUV-MUD. Ya hemos realizado dos seminarios, uno sobre el contexto mundial, y otro sobre la evaluación del proceso político venezolano en el lapso 1998-2017. Para el 11.11.17 está programado un tercer evento sobre el mencionado proyecto nacional alternativo, incluyendo decisiones sobre la participación en las elecciones presidenciales de 2018. Desde el MPA impulsamos este esfuerzo que compartimos con compañeros y compañeras de Marea Socialista (MS), Unidad Política Popular 89 (UPP 89), las plataformas en Defensa de la Constitución y contra el Arco Minero del Orinoco, y sectores independientes provenientes de la inconformidad generada por los fracasos y errores garrafales de los polos que nos han entrampado con su polarización en este drama increíble que sufrimos en nuestra patria.

MORALBA HERRERA, titular del Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Mérida, anuló las arbitrariedades cometidas por las autoridades rectorales de la Universidad de los Andes (ULA) y de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en contra de los derechos académicos y administrativos del profesor Vladimir Aguilar Castro. La jueza declaró “NULO DE NULIDAD ABSOLUTA EL ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS… en fecha 23 de Junio de 2016, en el que acuerdan la remoción del ciudadano VLADIMIR AGUILAR CASTRO del cargo de Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos” de esa casa de estudios. Por tal razón, VAC reasume sus funciones a partir del 08.11.2017 y comenzará el reinicio y reprogramación de actividades.

