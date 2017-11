Paulina Gamus: “La antipolítica nos condujo a la debacle”

“La Constituyente es un invento de la dictadura de Maduro para afianzarse en el poder y además desconocer la voluntad popular”

Edgardo Agüero S.

“Esto una dictadura en todos los aspectos”. Paulina Gamus echa mano de su estilo frontal para catalogar al régimen liderado por Nicolás Maduro y con la misma franqueza dispara dardos hacia Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, partido en el que Gamus ha ocupado cargos directivos. “Él dijo que no reconocía a ese poder fraudulento y después mandó a los gobernadores a juramentarse”.

La juramentación de los gobernadores de Acción Democrática ha suscitado mucha controversia. ¿Cuál es su parecer a este respecto?

—Para ese momento yo me encontraba fuera del país, pero apenas lo supe reaccioné con un tweet por el chat familiar, que es la manera que tengo de comunicarme últimamente. Decía que me producía asco y vergüenza, por no decir náuseas, ese acto de juramentación y que yo no pertenecía a la banda chavista de Henry Ramos Allup. Recordé, además, que desde el año 2000 tengo esa carta pública en Internet, por medio de la cual renuncié al CEN de Acción Democrática, siendo segunda vicepresidente del partido, no solamente por la manera en que Henry Ramos expulsó del partido a William Dávila, que era gobernador electo del estado Mérida y además lo insultó y lo vejó, haciendo elogios al gobernador del MVR. En aquel momento, dentro de la Asamblea Nacional, Acción Democrática se prestó al nombramiento de las autoridades de los poderes públicos, del fiscal general, del TSJ, de la Contraloría, AD tuvo sus votos allí. Voy a hablar de esa Acción Democrática, porque yo creo que hay dos AD. Hace muchísimos años, cuando Prieto dividió al partido, había en ese momento la Acción Democrática-Gobierno que era la de Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, la institucionalidad. En esos términos, y en situaciones distintas a las actuales, yo creo que podemos hablar de una Acción Democrática-Gobierno, que es la de Henry Ramos, y Acción Democrática-Oposición, que es la de todas las personas que estamos absolutamente avergonzadas por todo esto que ha ocurrido. El CEN de AD, que es la dirección máxima del partido, hace tres o cuatro meses que no es convocado para nada, de manera que esas decisiones no son decisiones colectivas, son decisiones unipersonales, de una persona que maneja el partido de una forma autoritaria al viejo estilo estalinista. Entonces, culpar a toda una organización por el manejo autoritario, el manejo indebido que está haciendo una sola persona, creo que no es justo. Yo creo que un poco lo que hemos hecho los firmantes de la carta que suscribimos varios miembros del CEN, Carlos Canache Mata, Humberto Celli, Marco Tulio Brunicelli, Lilia Arvelo, Claritza Sanoja y yo, es una carta que trata de lavarle la cara a ese partido que es corresponsable de estos hechos.

Tengo entendido que desde un primer momento Ramos Allup se mostró contrario a la juramentación ante la ANC de los gobernadores electos de su partido. ¿Es esto así?

—Bueno, es que para empezar quien inventó el calificativo de “prostituyente” fue Henry Ramos. La gente tiene que tener al menos un poco de coherencia y de vergüenza. Él dijo que no reconocía a ese poder fraudulento y después mandó a los gobernadores a juramentarse, porque es mentira que ellos fueron por su cuenta, todo eso es un teatro en el que ya nadie cree. Yo nunca creí que esa elección de gobernadores, así se hubieran ganado las 23 gobernaciones, iba a servir para nada. Aquí quien tiene todos los recursos y quien tiene todo el poder en sus manos es el Gobierno. Los iban a desconocer a todos, les iban a hacer lo mismo, pero era un paso más para demostrarle al mundo que esto era una absoluta dictadura, y ha servido para demostrarle al mundo el fraude que cometieron, pero este acto de juramentación, sin duda, lesiona la unidad, troncha las vías del sendero democrático que se ha recorrido hasta ahora, lo que obliga a una reorganización de las fuerzas.

Muchos dicen que Henry Ramos juega para él, al perfilarse como único candidato de la oposición, puesto que algunos dirigentes están presos y otros están inhabilitados

—De que quiera ser candidato presidencial no me cabe la menor duda. El año pasado, cuando estaba todavía reciente su presidencia de la AN, las encuestas decían que tenía mucho chance y su nombre sonaba mucho, pero que haga una encuesta ahorita a ver cuanto saca. Personalmente sería la primera vez en mi vida que voto nulo o me abstengo, pero yo jamás en mi vida votaría por él.

¿Será esa la promesa que él renueva con tanta fe cada año al Nazareno?

—La verdad es que no sé. Yo como no soy católica no sé si el Nazareno le hace caso o no le hace caso a los traidores y a los hipócritas. Por lo demás, yo lo lamento de verdad, porque es una tristeza que la gente crea que es el partido Acción Democrática, como organización, el que ha cometido este desafuero. Se trata de un individuo que maneja eso a su antojo, y siempre lo dije, el Chávez dentro de la oposición es Henry Ramos.

¿Cuál es la imagen que la oposición está dando ante la comunidad internacional?

—Bueno, la imagen es de división, sin embargo hoy hay una noticia en verdad muy halagüeña y es que la oposición venezolana recibió el premio Sájarov de derechos humanos, y como lo dijo el presidente del Parlamento Europeo, es un premio al pueblo venezolano, no a la oposición. Es un premio y un reconocimiento además a la lucha de los caídos en las protestas públicas y a los presos políticos, a los que realmente han padecido más en carne propia, aunque todo el pueblo venezolano lo padece, con la carne a ochenta mil bolívares el kilo, con la manera casi imposible de comer que tiene la gente, pero sin duda alguna que quienes más sufrieron y más se lo merecen son quienes cayeron asesinados por la Fuerza Armada y la policía de la dictadura y además las personas que están padeciendo una prisión infamante que son los presos políticos.

¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional, en el caso de los rectores del CNE, por ejemplo?

—Yo sinceramente creo que no puede hacerse nada. La gente dice por qué no hicieron esto u esto otro, por qué no los sacaron, pero yo creo que en este sentido no puede hacerse nada. ¿Cómo los sacas si la Asamblea nombró un poco tarde, lo que sea, al nuevo TSJ? ¿Dónde están esos magistrados? Los que pudieron se juramentaron en la OEA, otros están asilados en unas embajadas, a otros los pusieron presos… realmente eso es un acto simbólico, me parece muy bien que lo hayan hecho pero se trata de un acto simbólico que no tiene absolutamente ningún resultado práctico. Es muy interesante la gente que dice que hay que sacar al Gobierno, sí, pero que digan cómo. Los que dicen que los votos no van a sacar nunca al Gobierno, sí, pero que digan cómo. El que está en desacuerdo con el voto que diga cuál es su opinión. La Asamblea Nacional destituye a las cuatro rectoras del CNE, está bien, pero, ¿y eso qué efecto práctico tiene?

Esos mismos que sospechan que la MUD estaría, sino legitimando su existencia, jugando a favor del sostenimiento del Gobierno…

¿Qué es la Mesa de la Unidad? Es una asociación, por llamarla de alguna manera, una conjunción de pequeños partidos, unos más pequeños que otros, de distintas organizaciones que se sentaban ahí a dialogar No creo que todos sean unos santos, pero tampoco creo todos sean unos mercaderes. Mira, en la política hay de todo, yo no pondría mis manos en el fuego por todos los que están allí, pero poner a todos en el mismo saco es lo mismo que nos llevó a la desgracia de Chávez, lo que se llamó la anti política: todos los políticos son ladrones, todos los políticos son corruptos, todos los políticos son falsos. Metimos a todo el mundo en el mismo saco, lo que nos condujo a la antipolítica que nos condujo después a la debacle.

¿Estaría orquestando Maduro una “oposición oficial”?

—Puede ser. En los viejos tiempos el PRI, que fue durante más de 70 años el partido único en México, pagaba, es decir, mantenía al PAN, que era el único partido de oposición, para que el PAN le hiciera oposición. Para justificarlo, para que no se dijera que eso era una dictadura, por eso la llamaban “la dictadura perfecta”, hasta que por fin el PAN llegó a ganar unas elecciones, y ahora está otra vez, pero incluso había un chiste allá a propósito de esto, decían: “el PAN engorda”. “Sí, pero más engorda el PRI”, respondían los otros. El PAN era la oposición ficticia, además pagada por el mismo PRI. De manera que es muy posible.

¿Cómo le parece la primera sentencia del TSJ en el exilio?

—Excelente la primera sentencia, pero también es un acto simbólico, muy respetable, yo lo apoyo, pero eso para los efectos prácticos no sirve para nada, no va a sacar a ningún magistrado de estos corruptos del Tribunal Supremo, esos van a seguir haciendo sus desmanes. Es lo mismo que si la Asamblea decide destituir a estos magistrados del Tribunal Supremo, que ya lo decidió, al nombrar unos nuevos los destituyó. Igualito va a pasar con los rectores del CNE, cómo los va a destituir si para empezar ellos le han cortado las alas a la AN, han cercenado sus atribuciones constitucionales y no le permiten hacer absolutamente nada.

¿Cómo analiza la actuación de la fiscal Luisa Ortega Díaz?

—Yo creo que, sin pretender olvidar, ni justificar, ni perdonar todas sus actuaciones anteriores —que fueron un desastre y eso todo el mundo lo sabe—llegó un momento en que ella decidió tomar un camino de dignidad. No sé por qué lo hizo, desconozco las razones, así como no conozco los problemas internos del Psuv, pero lo cierto es que ella actuó con mucha valentía en esos últimos momentos y las consecuencias están a la vista. Tuvo que escaparse del país. Espero que todos los aportes que ha hecho para demostrar la corrupción, las violaciones cometidas por los gobernantes, sirvan en el futuro muy cercano para algo.

¿En qué dirección puede avanzar un país con dos asambleas, dos fiscales, dos tribunales?

—Dos tribunales no existen, hay un tribunal teórico y un tribunal práctico; el tribunal práctico, el que toma decisiones, el que hace lo que le da la gana, es el que está aquí en Venezuela avalado por el Gobierno, el otro es un tribunal de fantasía. Maravilloso que exista, estupendo desde el punto de vista de la imagen del país que se quiere dar, pero eso no tiene ningún peso sobre los cambios en el país, eso no cambia nada en el país. Como dije, mañana puede la AN nombrar un CNE en el exilio, pero eso no va a lograr ningún cambio en el país.

¿Cuál es su concepto sobre la Asamblea Nacional Constituyente?

—No puedo tener otro concepto que el de algo absolutamente espurio, inconstitucional, vergonzoso, lamentable. Ese es un ente que no tiene ningún basamento jurídico, ni legal, ni constitucional. Es un invento de la dictadura de Maduro para afianzarse en el poder y además desconocer la voluntad popular. Ahora han dicho que van a montar unas elecciones de alcaldes en diciembre… por supuesto que los alcaldes tienen que juramentarse ante la ANC, porque sino van a ser destituidos, lo mismo que van a hacer con el gobernador Guanipa del Zulia. Esa ANC se ha convertido más o menos en el tribunal de la Inquisición.

En su más reciente intervención en la ANC, Herman Escarrá se explayó haciendo un recuento histórico muy adornado con latinazos sobre los basamentos jurídicos de la ANC de inspiración francesa y de sus fundamentos legales incontestables. ¿Lo vio?

—La verdad que todo lo que diga el señor Escarrá, que es muy culto y que sabe mucho de derecho, a mí realmente no me interesa porque se trata de una persona sin ningún tipo de ética, de moral y de principios. Todo lo que pueda decir, puede citar todos los códigos de memoria, desde los diez mandamientos en adelante, pero eso me tiene absolutamente sin cuidado.

Algo que no podemos obviar es que dentro de esa tendencia marcadamente militarista se percibe como cierta orientación policial, ¿no le parece?

—Esto es una dictadura absolutamente, como dijo alguien en estos días, y eso no lo inventé yo: no es que Maduro era un prisionero de los militares, sino que esto es una dictadura militar. Para donde uno voltee a ver, y por donde se le mire, esto una dictadura en todos los aspectos.

¿Debe la oposición ir a las elecciones de alcaldes convocadas para diciembre por la ANC?

—Yo no soy miembro de la MUD, no dirijo nada, no participo activamente en la política y no me atrevo a dar ninguna opinión en ese sentido. Creo que yo no iría a votar, no sé que van a hacer los demás. Soy muy respetuosa de la decisión de los demás. Si se forma una alianza en la que yo confíe, dónde no esté Henry Ramos Allup, y estoy de acuerdo con su criterio, yo seguiría sus pasos, porque pienso que lo peor que puede hacer uno en este país es andar cada quien por su lado. Sin tener un mínimo de unidad de criterio unánime, valga la redundancia, nunca vamos a salir de esto.

¿Con toda esa diversidad de criterios, cuál cree usted que pueda ser el futuro de la MUD?

—Es natural que donde hay 10, 15, 20 personas, haya diversidad de criterios, incluso dentro de un mismo partido. Por ejemplo, si el CEN de AD se reuniera y fuera democrático, habría opiniones diversas, pero se impondría la decisión de la mayoría. Yo fui miembro del CEN de AD durante más de 15 años, allí se discutía, nadie imponía su criterio por encima del de los demás, uno respetaba mucho la opinión de Gonzalo Barrios, la opinión de Alfaro, pero eso de que ellos imponían su criterio a rajatabla, no. Allí se discutía. Ahora no se discute nada. Me imagino que si en el seno de la MUD se discute y se llega a una decisión unánime, por lo menos que sea apoyada por la mayoría, sería un signo positivo.

¿A qué se debe que la dirigencia opositora no haya sabido conquistar el ánimo y la voluntad de los sectores populares?

—Claro que ha sabido, porque te olvidas que en las elecciones parlamentaria de 2015 se sacó una votación importantísima, más de siete millones. Entonces te das cuenta de que sí ha logrado conquistar la voluntad entre los sectores populares de mucha gente. Ahora, claro, se cometen errores. Como dice el refrán: la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Esto que acaba de ocurrir, el fraude horrible que se hizo con estas elecciones, no es culpa de la MUD, la MUD no fue la que cometió el fraude, la MUD llamó a unas elecciones, convocó a los testigos, la MUD hizo el esfuerzo inmenso del plebiscito del 16 de julio, porque hay que ver el esfuerzo que significó sin recursos, contra el tiempo, sin apoyo de nada, además con una organización perfecta, a todo el mundo se le olvida eso, a los tres días ya la gente estaba hablando mal de la MUD, ellos creían que con eso se iba a sacar al Gobierno.

¿Cómo es posible que un Gobierno con tanto rechazo se mantenga en el poder? ¿De quién es la responsabilidad?

—Se mantiene en el poder porque está sustentado en los militares, sustentado en que tienen en sus manos todo el poder. La mayoría puede estar en contra, pero quién se va a enfrentar a fusiles, cañones, bombas, aviones, no todo el mundo está dispuesto a dejarse matar. Eso tiene una explicación muy simple: controla todo el poder absolutamente. No sólo el de las armas, también el poder de las leyes, de los tribunales, los cuerpos de represión en contra de una mayoría desarmada.

¿Habrá, como se especula, ingeniería social? ¿El manejo del hambre como un instrumento de manipulación de las masas?

—La verdad es que yo no creo que ellos sean tan inteligentes como para manipular a la gente por el hambre. Llegará el momento en que los hambrientos los van a devorar a ellos. Lo que sí puede ser es por negligencia, por su incapacidad demostrada para gobernar. Con un dólar a no se cuánto, eso es incapacidad total para gobernar.

¿Es la de Maduro una “dictadura perfecta”? ¿Cómo se puede enfrentar a este tipo de régimen es un planteamiento que se escucha desde las filas del bando opositor?

—Mira, si yo lo supiera, te lo juro que creo que me darían el premio Nobel de la inteligencia o no sé de qué. Yo soy demócrata a carta cabal, no creo en golpes militares, así como tampoco creo que van a venir a salvarnos los marines, ni que va a venir la Unión Europea con sus flotas. Siempre he creído que la única manera de salir de esto, aunque parezca una ironía, una ingenuidad o una estupidez, es la vía electoral. Yo creo en las vías democráticas, no creo en las vías violentas.

¿Desea manifestar alguna inquietud que se nos haya quedado en el tintero?

—No. La única inquietud en lo personal es que no quisiera morirme dentro de este régimen. Quisiera morir viendo a mi país libre y en democracia, habiendo rescatado sus instituciones y sus valores democráticos.

Maduro profundizó los errores de Chávez

¿Se ha subestimado a Maduro? No sé, pero se me antoja como un hombre sagaz…

—No, ningún sagaz. Si ese señor fuese un mínimo de inteligente, no mantendría al país en la situación en la que se encuentra. Él ha podido hacer mucho por corregir los entuertos de Chávez, porque todo lo que estamos viviendo ahorita es culpa de Chávez. Chávez fue el que destruyó este país, pero Maduro lo enterró, y si el tuviera un mínimo de inteligencia hubiera podido corregir los entuertos de Chávez y lo que hizo fue profundizar los errores. Vamos a ver cómo va a hacer con una hiperinflación que se nos acerca. No hay sueldo ni salario que pueda soportar el alto costo de la vida, la cantidad de gente que está huyendo en estampida. En esta semana tres personas que trabajaban con mi familia se fueron del país. La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo de enfermedades, de mengua, los niños se están muriendo por desnutrición. ¿Eso significa ser sagaz? Eso lo que es de una crueldad y de una canallada indescriptible. Ellos lo que están es ocupados en mantenerse en el poder a como dé lugar, esa es la única agenda que ellos tienen, por eso se inventan una Constituyente espuria.