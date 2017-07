Ortega Díaz denuncia acciones del TSJ en su contra en reunión internacional de Fiscales

Luisa Ortega Díaz expuso agresiones a funcionarios del Ministerio Público, el antejuicio contra la fiscal general y designación paralela de vicefiscal

Redacción La Razón

Durante una intervención telefónica en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que se convocó para tratar el caso de Venezuela, Luisa Ortega Díaz expuso las agresiones e irregularidades jurídicas que han efectado el trabajo de la fiscalía desde que el pasado 31 de marzo se pronunciara en contra de las sentencias 155 y 156 del TSJ.

La Fiscal explicó a sus pares y procuradores de 13 países iberoamericanos reunidos en la Asamblea, el conflicto que se presenta. “Hay una extorsión en todo el sistema republicano (…) Comenzaron una serie de ataques en contra del Ministerio Público por parte de voceros del oficialismo que han impedido nuestra labor”, señaló.

Estas acciones buscan “obstaculizar el ejercicio de la acción penal”, dijo Ortega Díaz, y señaló el procedimiento jurídco llevado en su contra por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para enjuiciarla.

“Los antejuicios de mérito son por delitos, sin embargo, en la solicitud que hace un diputado, que no tiene competencias para eso, se me procesa por supuestas faltas graves. En el marco de esto se me prohibió la salida del país y hasta se congelaron mis bienes”.

También denunció agresiones contra funcionarios del Ministerio Público. “Son agredidos, les gritan, incluso han sido víctimas de atracos por parte de personas afectas al Gobierno”

Así mismo, hizo referencia a la designación de Katherine Haringhton como vicefiscal de la República por parte del TSJ de forma paralela al nombramiento que ya se había realizado desde el ministerio público.

“Al margen de la ley destituyeron al vicefiscal que había sido nombrado por mi persona y designaron a una persona que ha hecho una serie de actividades en desconocimietno de las propias normas que rigen al ministerio público, creando una serie de conflictos y obstaculizando el trabajo del MP”.

Haringhton viajó este jueves hasta Argentina para asistir a la reunión de fiscales, sin embargo, su asistencia a la Asamblea fue negada.

Prohibición de imputar

Sobre la sentencia 537 del TSJ, del día de ayer, Ortega Díaz asgeuró que con esta decisión se le quitó la facultad al MP de poder imputar y relacionó la acción con los avances en las investigaciones por el caso de OPdebrecht que estarían siendo obsatculizados desde el TSJ.

“Recientemente hemos citado a unas personas para imputarlas por el tema de Odebrecht y nos encontramos con que, a raíz de esa solicitud, es que dicta el TSJ esta sentencia para impedir que el Ministerio Público ejerza la persecución penal contra aquellas personas involucradas en el caso de Odebrecht, que afectó no solamente a Venezuela sino a toda la región”.